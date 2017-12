Hí họa: Showbiz Việt 2017 dậy sóng vì người thứ 3

Từ ngày chính thức hẹn hò cho tới khi nên duyên vợ chồng, Trấn Thành và Hari Won vẫn luôn là cặp đôi ồn ào nhất showbiz Việt. Khi mới công khai mối quan hệ, cặp đôi từng phải hứng chịu nhiều gạch đá từ dư luận khi công chúng tin rằng, Trấn Thành là người thứ 3 xen vào mối quan hệ giữa Hari và Tiến Đạt. Không dừng lại ở đó, chỉ vài tháng sau khi lấy vợ, Trấn Thành cũng liên tục bị nghi ngờ có quan hệ tình cảm đồng giới. Khởi đầu là “cô giáo” Duy Khánh - người tình tin đồn một thời của Trấn Thành - với những dòng chia sẻ được cho là “đá xéo” Hari Won, và gần đây nhất là những trải lòng của Đào Bá Lộc về chuyện tình cảm đồng giới của anh và một nam MC nổi tiếng mới lấy vợ là ca sĩ. Dù không nhận được nhiều sự ủng hộ từ đồng nghiệp và khán giả, nhưng trong năm 2017 Chi Pu vẫn quyết tâm theo đuổi đam mê. Mỗi tháng, hot girl Hà thành lại trình làng một sản phẩm mới bất chấp phải đối diện khen chê từ dư luận. Bản thân cô luôn muốn được ghi nhận qua vai trò ca sĩ với phát ngôn: “Ở Việt Nam, cầm mic lên là được gọi là ca sĩ rồi chứ còn danh xưng nào khác nữa đâu”. Tuy nhiên nhìn nhận vào sự thật thì không thể đánh giá giọng hát của Chi Pu xứng đánh với danh xưng một ca sĩ sau hàng loạt màn trình diễn thảm họa trên sân khấu. Lời nhận xét của nhà sản xuất Dương Cầm trên ghế giám khảo show truyền hình Sao đại chiến khi cho rằng Miu Lê chưa đủ tầm để được gọi là ca sĩ đã gây nên không ít phản ứng trái chiều từ các fan ủng hộ giọng ca "Mình yêu từ bao giờ". Đáp lại sự chê bai của tác giả ca khúc "Mong anh về" Miu Lê phản pháo với phát ngôn search Dương Cầm trên Google chỉ ra đàn piano nhằm mỉa mai tên tuổi nhạc sĩ tới từ Hà Nội. Cuộc tranh cãi được đẩy lên đỉnh điểm khi 2 bên liên tục công kích lẫn nhau. Việc Miu Lê quyết định dừng thi cũng được cho là do bức xúc với Dương Cầm. Gặp nhau khi cùng hợp tác trong MV "Cả một trời thương nhớ", Hà Hồ và Kim Lý bất ngờ bị fan gán ghép sau những cảnh quay đầy ướt át cùng nhau. Trước sự "ép duyên" của người hâm mộ, Hồ Ngọc Hà luôn tỏ ra bình thản, còn Kim Lý thì lại tỏ thái độ lấp lửng. Tuy nhiên, trong ngày sinh nhật "người tình tin đồn", Hà Hồ công khai đăng ảnh cô công khai hôn Kim Lý với dòng viết: "Chúc anh luôn hạnh phúc và bình yên. Mãi cười vui như thế này nhé". Hình ảnh này ngay lập tức được fan của cặp đôi dậy sóng. Trước những bằng chứng không thể chối cái về mối quan hệ này chính Kim Lý đã lên tiếng thừa nhận, giọng ca "Cả trời thương nhớ" đã thổ lộ tình cảm với anh. Cuối năm 2017 tin đồn Tim và Bình Minh gây gổ, xô xát khi xuất hiện trên thảm đỏ Lễ khai mạc Liên hoan phim Việt Nam tại Đà Nẵng bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội. Nguyên nhân được đưa ra là do giọng ca Một vòng trái đất ghen tuông khi biết tin vợ ngoại tình với nam diễn viên này. Tất cả người trong cuộc, kể cả bà xã của Bình Minh vẫn giữ thái độ im lặng như không hề có chuyện gì xảy ra. Nhiều người tin rằng Trương Quỳnh Anh không còn quan hệ tình cảm với Tim sau khi lộ hàng loạt bằng chứng ly hôn. Nhưng cũng có không ít ý kiến cho rằng đây chỉ là chiêu trò PR và những hình ảnh thân mật có thể là hình ảnh trong quá trình đóng phim. Bình Minh và Trương Quỳnh Anh cùng tham gia dự án Thề không gục ngã năm 2015. Trong phim, Quỳnh Anh vào vai em gái trùm xã hội đen và có mối quan hệ tình cảm với nhân vật do Bình Minh đảm nhận. Đây cũng là giai đoạn Tim từng lên báo nói về việc vợ say nắng một nam đồng nghiệp trên phim trường và bị chồng bắt được những tin nhắn thân thiết qua lại. Sau khi giành vị trí quán quân Giọng hát Việt 2015, Đức Phúc được công chúng yêu thích vì giọng hát ngọt ngào, cao vút. Tuy nhiên, nam ca sĩ trẻ vẫn luôn tự ti về ngoại hình của mình. Từ chàng trai mũm mĩm, thiếu tự tin vẻ ngoài, học trò cưng của Mỹ Tâm đã nỗ lực, kiên trì giảm cân để sở hữu thân hình "cò hương" đồng thời tham gia một chương trình về phẫu thuật thẫm mỹ và có cú "lột xác" khó thể tưởng tượng nổi trong năm 2017. Cuối năm 2016, Chiến Thắng làm đám cưới với người vợ thứ ba tên Thu Ngọc. Cô sinh năm 1990, kém nghệ sĩ hài 15 tuổi, từng là giáo viên tiểu học. Hai người tình cờ quen nhau cách đây 2 năm trong một lần Chiến Thắng đi biểu diễn tại Phú Thọ. Dù quen biết nhau từ khá lâu nhưng mãi sau khi Chiến Thắng thoát khỏi vụ lùm xùm khiến bạn gái Ngọc Ánh tự tử vì cú sốc chia tay, 2 người mới tìm đến với nhau và quyết định đi đến hôn nhân chỉ sau 12 ngày yêu. Tuy nhiên, sau 6 tháng chung sống hai người thông báo đã chính thức đường ai nấy đi vì lý do không hợp nhau. Cũng chỉ 6 tháng sau khi đâm đơn ra tòa vợ chồng nam diễn viên lại thông báo tin mừng tái hợp như chưa hề có cuộc chia ly. Nữ ca sĩ chuyển giới Lâm Chí Khanh (tên hiện tại: Lâm Khánh Chi) gây xôn xao vì cuốn tự truyện Lột xác, trong đó có nhắc tới người tình cũ Đ.T. Ngay sau khi phát hành, những tình tiết miêu tả về nam ca sĩ Đ.T là người yêu đồng giới của Lâm Chí Khanh trước khi chuyển giới đã khiến cộng đồng mạng đặt nghi vấn tới "anh Bo" Đan Trường. Cô làm đám hỏi với tình trẻ vào ngày 28/12 và kết hôn vào đầu năm 2018. Giữa năm 2017, cư dân mạng xôn xao về việc bà xã Việt Anh đăng status dằn mặt "kẻ thứ ba" cố tình mồi chài, ve vãn chồng mình hết lần này đến lần khác. Mới đây, một số hình ảnh và clip ghi lại tin nhắn được cho là của người thứ 3 trong câu chuyện trên gửi tới diễn viên Việt Anh được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Số điện thoại trong tin nhắn được cho là của Bảo Thanh - bạn diễn của Việt Anh trong "Sống chung với mẹ chồng". Mọi ồn ào liên quan tới nữ ca sĩ và hot girl hà thành bắt đầu đúng dịp Maya vừa cho ra mắt ca khúc ballad "Là vì ai?" được đầu tư khá mạnh tay về kinh phí, bối cảnh... Cô chia sẻ đây là cơ hội để cô lưu giữ những gì đẹp đẽ nhất của mối tình đã qua. Lẽ ra, câu chuyện sẽ chẳng dính líu gì đến Tâm Tít khi cô đăng đàn trên trang cá nhân với một dòng trạng thái bị cho là "đá xéo" Maya. Từ hai câu chuyện tưởng không liên quan thành ra rất liên quan vì một lý do đơn giản: Họ từng yêu chung một người đàn ông!

