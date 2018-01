H'hen Niê và hai á hậu làm điều bất ngờ với Hoàng My

(Kiến Thức) - Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H'hen Niê cùng hai á hậu Hoàng Thùy và Mâu Thủy đều dành tình cảm đặc biệt cho cựu giám khảo Hoàng My.

Hoàng My là giám khảo của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 từ những ngày đầu. Tuy nhiên, vì lịch trình, cô không thể ngồi ghế nóng đêm chung kết vào ngày 6/1 vừa qua. Mới đây, trên trang cá nhân, Hoàng My bất ngờ tiết lộ loạt tin nhắn các thí sinh gửi cho cô sau đêm chung kết.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H'hen Niê đã bày tỏ niềm hạnh phúc đăng quang với Hoàng My: “Em yêu chị quá ạ. Em đã là hoa hậu, sẽ được qua thăm chị". 2 á hậu cuộc thi Cụ thể, tânđã bày tỏ niềm hạnh phúc đăng quang với Hoàng My: “Em yêu chị quá ạ. Em đã là hoa hậu, sẽ được qua thăm chị". 2 á hậu cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2017 là Hoàng Thùy và Mâu Thủy cũng dành tình cảm đặc biệt cho Hoàng My.

"Cám ơn chị về tất cả chị nhé. Dù không đi hết chặng đường cùng tụi em nhưng em cảm thấy rất may mắn khi được lắng nghe chị chia sẻ", Hoàng Thùy gửi tin nhắn đến Hoàng My. Mâu Thủy cũng gửi lời cảm ơn Hoàng My đồng thời viết: "Em rất thích và hình ảnh của chị - một phụ nữ độc lập và mạnh mẽ".

Hoàng My cũng tiết lộ tin nhắn cảm ơn của Huỳnh Tiên, Bùi Thanh Hằng và Nguyễn Thị Hồng Thương. Trên trang cá nhân, Hoàng My cho biết, cô rất trân trọng tình cảm của các thí sinh dành cho mình. Cựu giám khảo tin tưởng các thí sinh sẽ là người truyền cảm hứng tích cực cho những người bên cạnh.