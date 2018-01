H'Hen Niê: Hành trình từ top 9 Next Top Model đến Hoa hậu Hoàn vũ

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H’Hen Niê sinh ra tại Đắk Lắk. Cô từng tham gia cuộc thi Vietnam’s Next Top Model 2015. H’Hen Niê cũng từng thi Vietnam’s Next Top Model ở 2 mùa giải trước năm 2015 nhưng sớm dừng bước. Tại Vietnam’s Next Top Model 2015, cô gái sinh năm 1992 khiến các giám khảo bất ngờ bởi phong thái đầy tự tin và sải bước mạnh mẽ. Hình ảnh H’Hen Niê trong một thử thách của Vietnam’s Next Top Model 2015. Dù rất cố gắng nhưng H’Hen Niê buộc phải dừng bước ở top 9 Vietnam’s Next Top Model 2015. Sau Vietnam’s Next Top Model, H’Hen Niê đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. H’Hen Niê có chiều cao 1m72 và số đo 3 vòng 84-60-93. Cô gái dân tộc Ê Đê không chỉ có vẻ ngoài cá tính mà còn là một “chiến binh” mạnh ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Hình ảnh H’Hen Niê thể hiện ca khúc “H’ren lên rẫy” ở phần thi tài năng. H’Hen Niê duyên dáng trong trang phục áo dài trong chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. H’Hen Niê sải bước đầy chuyên nghiệp ở phần thi trình diễn trang phục dạ hội trong chung kết. Ngoài sắc vóc, H’Hen Niê còn thuyết phục ban giám khảo và khán giả bởi sự thông minh. Ở phần thi ứng xử khi lọt top 3, H’Hen Niê bày tỏ cô sẽ giúp đỡ các trẻ em mồ côi ở Bảo Lộc, phụ nữ và những người nhiễm HIV. Vượt mặt 41 thí sinh khác, H’Hen Niê đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 trong chung kết. Nhiều cư dân mạng khen ngợi tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H’Hen Niê tự tin, thông minh. Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng nhan sắc của cô không nổi bật. Xem video "Phút đăng quang của tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017". Nguồn Youtube:

