HH Thu Hoài: Chẳng bao giờ kẻ ngoại tình trở thành "soái ca"

Chia tay cuộc hôn nhân đầy nước mắt hơn 10 năm, hiện Hoa hậu Thu Hoài có cuộc sống bình yên và ổn định. Hoa hậu Phu nhân người Việt Thế giới 2012 cho biết, cuộc sống gia đình đã khiến cô phải nhiều lần rơi nước mắt, chịu tổn thương bởi người chồng vũ phu.

Mới đây, những dòng chia sẻ của Hoa hậu Thu Hoài lên án người đàn ông có gia đình mà mắc 'tật' ngoại tình nhận được nhiều sự đồng cảm của chị em phụ nữ.



Thu Hoài sinh năm 1976. Chị được biết đến là nữ doanh nhân thành công trong lĩnh vực làm đẹp, nhà hàng. Chị từng có khoảng thời gian dài sống, học tập và làm việc tại Đài Loan.

Thứ đàn ông đáng ghét nhất là đàn ông dối trá, đáng khinh nhất là đàn ông đớn hèn và đáng bị lên án nhất là đàn ông tệ bạc. Vậy mà, cả 3 kiểu đàn ông đó đều có thể thấy được trong chỉ một loại người: Đàn ông có tật thích ngoại tình!?

Nói là cái tật là bởi, nó giống như một thứ thói quen xấu xa của loại đàn ông này, chứ ko phải xuất phát từ tình cảm hay rung động gì hết trơn hết trọi. Có những thứ đàn ông hễ nhìn thấy gái là quên hết mọi thứ, kể cả việc mình đang có vợ con đề huề hoặc thậm chí, còn đang là người chồng, người cha gương mẫu ngoài xã hội. Tới lúc đó, còn sót lại trong trí óc của họ chắc chỉ toàn là những ham muốn, dục vọng thấp hèn. Nhiều tới mức che lấp hết cả sự khôn ngoan, lòng tự trọng ít ỏi hay cái sĩ diện bắt buộc phải có của một người đàn ông, khiến cho họ không làm sao nhận ra rằng mình chỉ là một kẻ dối trá, đớn hèn và tệ bạc trong mắt đàn bà!

Dối trá thì rõ rồi. Có gã đàn ông thích trăng hoa nào không biết rót mật vào tai, không biết quan tâm, thể hiện sự yêu thương, tình cảm vô bờ bến của mình với đàn bà hắn thích? Nào thề non hẹn biển, nào si mê cuồng nhiệt như thể đất trời sẽ tận thế nếu đời anh thiếu vắng em! Nhưng rốt cuộc, tối về, những "soái ca" ngôn tình đó vẫn hoàn thành xuất sắc vai trò người chồng, người cha mẫu mực trong nhà! Nào yêu vợ thương con, nào ân cần thăm hỏi, nào stt ca ngợi vợ hiền trên facebook, zalo! Vậy thì, thứ gì mới là sự thực, ngoài sự ích kỷ và thói tham lam của hắn?

Đớn hèn à? Chẳng khó để nhận ra đâu. Cứ tinh ý một chút, để tâm một chút, người ta sẽ nhận ngay ra nó giấu trong những lời tán tỉnh, hẹn thề. "Anh chỉ yêu mình em", "Anh không thể sống thiếu em", "Lúc nào anh cũng chỉ nghĩ về em!" Những lời lẽ mật ngọt ấy quen thuộc lắm, nhưng khi được nói ra từ miệng một gã đàn ông có vợ, nó lại là bằng chứng thuyết phục nhất cho sự đớn hèn và giả dối. Thực ra, những gã đàn ông như vậy chẳng khi nào muốn rời bỏ những "mụ vợ già", "cục nợ đời", "nỗi khổ muôn kiếp" như chúng vẫn than thở hết đâu! Biết kiếm đâu ra những ô-sin miễn phí, những người đàn bà sẵn sàng hi sinh và gắn bó cuộc đời cho chúng, kiếm đâu ra một chỗ về yên ấm sau lúc đã no say chán chường ở bên ngoài? Cái sự hèn nằm ngay trong chính thứ toan tính bần tiện đó, bởi một người đàn ông đủ bản lĩnh và tự trọng sẽ chẳng bao giờ kiếm tìm hạnh phúc trên nỗi đắng cay của đàn bà...

Tệ bạc ư? Ngay khi mở miệng nói lời yêu thương cùng người khác, những gã đàn ông trăng hoa đã tự khoác cái áo "tệ bạc" lên mình. Sự phản bội chỉ là một phần làm nên gã đàn ông xấu xí, bởi phía sau những lời tán tỉnh kia còn là vô số những nỗi cay đắng, xót xa. Những người vợ học thức, đàng hoàng và gia giáo rất có thể sẽ phải đặt cạnh một ả gái quán bar, nhỏ tiếp viên massage hay bất kì ả đàn bà nào mà chồng cô ta trót "chấm"! Những người đàn bà tự tin, giỏi giang và tháo vát bỗng chốc hoá ích kỷ, nghiệt ngã, ghen tuông, khi gã chồng lăng nhăng muốn kiếm một lý do để ngoại tình...