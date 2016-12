HH Kỳ Duyên có thói quen đổ lỗi khi vướng lùm xùm?

Chỉ trong 2 năm đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2014, Kỳ Duyên nhiều lần vướng thị phi khiến công chúng phải lắc đầu ngao ngán. Mới nhất, người đẹp gốc Nam Định tiếp tục trở thành tâm điểm của dư luận cũng bởi lùm xùm đời tư của mình.



Cụ thể, Kỳ Duyên vừa bị tung loạt ảnh chơi bóng cười, ôm ấp bạn trai ở một quán bar. Không những vậy, cô còn bị ghi lại khoảnh khắc hút thuốc lá ở một cửa hàng. Ngay lập tức, dư luận chỉ trích Hoa hậu Kỳ Duyên vì những hình ảnh không đẹp và có thể ảnh hưởng xấu đến giới trẻ.

Về phía Kỳ Duyên, cô đã chính thức lên tiếng về ồn ào. Kỳ Duyên cho biết, hình ảnh hút thuốc bị lộ mới đây chỉ là ảnh cũ được chụp vào khoảng gần một năm trước khi cô cùng bạn bè đi du lịch ở nước ngoài.

Người đẹp khẳng định cô đã bị một trong số những người bạn trong chuyến đi chụp lén. Theo lời Kỳ Duyên, người cố tình ghi lại khoảnh khắc cô hút thuốc giờ mới chịu tung ảnh chỉ với mục đích chơi xấu. Kỳ Duyên khẳng định việc lộ ảnh là sự cố ngoài ý muốn.

Lên tiếng thanh minh đang bị người khác chơi xấu nhưng Kỳ Duyên lại không có một lời xin lỗi nào đến công chúng. Nhiều người cho rằng, trước khi đổ lỗi cho người khác, đáng lẽ Kỳ Duyên nên tự trách bản thân đã hút thuốc, chơi bóng cười.

Trước đó, vào tháng 7/2016, khi bị phát hiện hút thuốc lá, Kỳ Duyên đã thanh minh hành động hút thuốc là do sự nông nổi của tuổi trẻ. “Duyên đã không thận trọng khi thể hiện cá tính, chiều chuộng cái tôi bằng những hành động dễ gây tranh cãi với cộng đồng”, cô chia sẻ.

Nhiều ý kiến cho rằng việc hút thuốc là do ý thức của mỗi người, không thể đổi lỗi cho tuổi trẻ nên hành động bồng bột và có nhiều thiếu sót. Đặc biệt, Kỳ Duyên còn là một hoa hậu, một người của công chúng nên phải có trách nhiệm giữ gìn hình ảnh của bản thân.

Hình ảnh Kỳ Duyên lại tiếp tục dính lùm xùm. (Ảnh: Zing) Kỳ Duyên lộ clip hút thuốc lá nơi công cộng vào tháng 7/2016. (Ảnh: Báo giao thông)

Trước lùm xùm hút thuốc nơi công cộng, Kỳ Duyên đã vướng ồn ào đến trễ. Cụ thể, đầu tháng 7/2016, người đẹp gốc Nam Định là một trong những khách mời của buổi họp báo vòng sơ khảo - chung khảo phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016.

Dù ban tổ chức đã lùi hẳn 1 tiếng đồng hồ so với giờ dự kiến bắt đầu chương trình nhưng phải 10 phút sau Kỳ Duyên cùng Tú Anh mới có mặt. Chia sẻ lý do đến trễ, người đẹp sinh năm 1996 cho biết, do Hà Nội mưa lớn, đường tắc nên thời gian đến dự tính của cô không như mong đợi.

Lời thanh minh của Kỳ Duyên khiến nhiều người không hài lòng. Bởi các khách mời khác cùng ở Hà Nội như Kỳ duyên lại đến đúng giờ. Thay vì lời xin lỗi đơn giản thể hiện sự chân thành, Kỳ Duyên lại đổ lỗi đi muộn do yếu tố thời tiết và giao thông.

Cứ mỗi lần vướng lùm xùm, người đẹp lên tiếng xin lỗi và hứa sẽ giữ gìn hình ảnh bản thân nhưng cô vẫn khiến khán giả phải thất vọng. Trước ồn ào mới nhất của Kỳ Duyên, ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam chưa biết phải xử lý như thế nào.

Chia sẻ với Zing, trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam - ông Lê Xuân Sơn cho biết, Kỳ Duyên hiện không còn là đương kim Hoa hậu Việt Nam nên chức năng và quyền hạn của ban tổ chức đối với cô cũng bị hạn chế.

>>> Xem clip Hoa hậu Kỳ Duyên hút thuốc (Nguồn: VTC):