Hellen Thủy trở thành quán quân Thần tượng Bolero 2017

Đêm chung kết Thần tượng Bolero chính thức diễn ra ngày 15/6 với sự tranh tài của 4 thí sinh: Hellen Thủy (team Đàm Vĩnh Hưng), Phương Liên (Ngọc Sơn), Ngọc Sơn (Quang Lê) và Triều Quân (Lệ Quân). Đúng như dự đoán của phần đông khán giả trước đêm chung kết, Hellen Thủy đã giành ngôi vị quán quân Thần tượng Bolero 2017 với số phiến bình chọn là 32.94%. Ba thí sinh còn lại đồng giải á quân. Trong đêm chung kết, mỗi thí sinh trình diễn 2 tiết mục, một ca khúc đơn và một ca khúc song ca cùng chính HLV của mình. Ở phần thi solo, Triều Quân thể hiện ca khúc Giã từ của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng. Trong đêm thi trước đó, học trò của HLV Lệ Quyên đã gây khá nhiều tranh cãi khi thể hiện ca khúc Về dưới mái nhà theo phong cách sôi động. Trong đêm chung kết, nam thí sinh được khen là có chất giọng ngọt, dày giống Quang Lê. Bài hát với giai điệu ngọt ngào, sâu lắng giúp anh phát huy được thế mạnh. Phương Liên dường như đặc biệt yêu thích ca khúc về đề tài gia đình. Sau tiết mục Tình mẹ gây ấn tượng tốt trong đêm bán kết, học trò Ngọc Sơn tiếp tục thể hiện 2 ca khúc có đề tài tương tự là bản mash up Lòng mẹ - Về thăm mẹ. Hai ca khúc này do chính HLV Ngọc Sơn sáng tác. Trước đó, Phương Liên được đánh giá là thí sinh duy trì phong độ tốt nhất cuộc thi. Trong khi đó, Hoàng Ngọc Sơn - chàng trai nhỏ tuổi trong dàn thí sinh thể hiện nhạc phẩm Xin gọi nhau là cố nhân. Học trò Quang Lê chọn hướng đi an toàn, phù hợp với chất giọng mộc mạc, giản dị. Đánh giá về em út của chương trình, Ngọc Sơn khen ngợi anh hát sáng và làm tốt các nốt trầm. Tương tự Triều Quân, ở đêm bán kết, Hellen Thủy gây tranh cãi dữ dội khi hát ca khúc Duyên phận - Vùng lá me bay. Trong đêm thi quan trọng và cũng là cơ hội cuối để chứng tỏ bản thân, học trò team Đàm Vĩnh Hưng mang đến một phần trình diễn thú vị khi mashup 3 ca khúc Chuyện tình không dĩ vãng - Người tình không đến - Ai khổ vì ai. Hellen Thủy có ngoại hình sáng sân khấu, trước đêm chung kết, cô thậm chí được dự đoán là quán quân nhờ có lượng fan lớn. Kết thúc phần thi hát đơn, các HLV dành nhiều lời khen ngợi cho các học trò. Trong đó, HLV Quang Lê khẳng định cả 4 xứng đáng với ngôi vị quán quân. Nam ca sĩ cũng chia sẻ rằng điều quan trọng nhất các thí sinh và HLV có được sau cuộc thi là sự gắn kết, san sẻ. Kết thúc màn hát đơn, các thí sinh và HLV bước vào phần thi song ca. Đảm nhận vai trò mở màn phần thi là thầy trò Quang Lê với nhạc phẩm Ngày trở về, nhạc Phạm Duy - thơ Hữu Loan. Quang Lê có chất giọng và cách luyến láy ngọt ngào, trong khi đó, Ngọc Sơn sở hữu giọng hát khá mộc mạc. Nam thí sinh từng bị chê là hát khô khan, thiếu sự luyến láy và điểm yếu này đã được lấp đầy bởi người thầy nổi tiếng. Triều Quân và Lệ Quyên hòa giọng ngọt ngào và sâu lắng qua ca khúc Lâu đài tình ái của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Đây là ca khúc đã khá nổi tiếng và được nhiều ca sĩ thể hiện. Do đó, việc vượt qua cái bóng lớn của những phiên bản đi trước là bài toán với 2 cô trò Lệ Quyên. Tuy nhiên, cả 2 hoàn thành thử thách với cách thể hiện mới mẻ. Ngọc Sơn và Phương Liên thể hiện ca khúc do chính nam HLV sáng tác mang tên Sến. Hai thầy trò đều sở hữu chất giọng ngọt ngào, cảm xúc lại kết hợp ăn ý, từ đó tạo nên tiết mục hòa quyện, nhận được nhiều tràng pháo tay của khán giả. Tiết mục HLV Đàm Vĩnh Hưng và thí sinh Hellen Thủy khá mới lạ. Ca khúc Ngẫu hứng Bolero cả hai chọn thể hiện trong đêm chung kết do nhạc sĩ Minh Vy viết bằng việc ghép rất nhiều tên của các nhạc phẩm bolero nổi tiếng. Bên cạnh các tiết mục của thí sinh, đêm chung kết sẽ có sự xuất hiện của Cao Công Nghĩa và Thiện Nhân. Cao Công Nghĩa là á quân của chương trình trong mùa đầu tiên, trong khi đó, Thiện Nhân là quán quân Giọng hát Việt nhí. Cặp đôi song ca ca khúc Hạ buồn. Danh hài Hoài Linh cũng có mặt trong đêm chung kết Thần tượng Bolero để ủng hộ các thí sinh. Nhiều khán giả bày tỏ sự yêu thích và xin chụp hình cùng anh khiến trường quay náo loạn.

