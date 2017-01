Hậu chia tay Trương Ngọc Ánh, Trần Bảo Sơn giàu "khủng"

Trước khi tham gia nghệ thuật và kết hôn cùng nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh, Trần Bảo Sơn đã nổi tiếng là một doanh nhân thành đạt ở nước ngoài. Nam diễn viên điển trai này rời Việt Nam sang Mỹ định cư từ năm 13 tuổi. Sau nhiều biến động nơi xứ lạ quê người, bố mẹ anh chia tay. Khi ấy, nam diễn viên vừa phải đi học, vừa phải đi làm mướn, làm khuân vác khá vất vả nặng nhọc. Sau khi tốt nghiệp 4 năm học ngành thương mại ở Mỹ, Trần Bảo Sơn trở về quê hương khởi nghiệp đầy gian nan, thăng trầm trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm. Vào năm 2001, nam diễn viên Trần Bảo Sơn trắng tay do kinh doanh thua lỗ. Thậm chí chiếc xe chạy cũng không còn mà phải rong ruổi khắp các bang của Mỹ. Nhờ ý chí và nghị lực vươn lên không ngừng, anh may mắn xoay chuyển được tình thế. Nhiều năm sau đó, Trần Bảo Sơn đã gây dựng thành công công ty riêng Soho New York hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu về y tế, bất động sản và tài chính tại Mỹ. Lúc này anh tiếp tục về nước lập nghiệp. Anh gặp gỡ và yêu Trương Ngọc Ánh trong khoảng thời gian ngắn. Cả hai đã tiến đến hôn nhân khá nhanh. Nhờ sự hỗ trợ của bà xã, Trần Bảo Sơn lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh và trở thành nam diễn viên sáng giá của làng giải trí Việt. Anh là cái tên hiếm hoi luôn có cơ hội hợp tác với các đạo diễn tên tuổi trong những dự án điện ảnh bom tấn của Việt Nam. Những bộ phim anh từng tham gia đều gặt hái được thành công lớn nhỏ khác nhau từ những giải thưởng điện ảnh trong và ngoài nước. Năm 2013, Trần Bảo Sơn thành lập TBS Entertainment để đầu tư vào phim ảnh và giải trí. Công ty của anh ra đời và hoạt động khá âm thầm. Mới đây nhất, dự án phim có sự hợp tác với toàn sao quốc tế: Trương Quân Ninh, Trần Ý Hàm, Tiết Khải Kỳ… vừa giới thiệu đến công chúng. Trong đó anh vừa là nhà sản xuất, vừa đảm nhiệm vai nam chính. Bộ phim được bấm máy bởi nữ đạo diễn người Hong Kong còn quy tụ những vai diễn cameo đặc biệt như võ sĩ quyền Anh Mike Tyson. Khi còn chung sống cùng nàng "Hương ga", cặp đôi này khiến khán giả không ngớt ngưỡng mộ vì sự tương xứng từ tài sản, ngoại hình đến địa vị. Nếu Trương Ngọc Ánh hậu ly hôn vẫn sở hữu cuộc sống triệu đô đáng mơ ước thì Trần Bảo Sơn tuyệt nhiên không kém cạnh về độ giàu sang, xa xỉ như đại gia. Ngoài những công ty dược phẩm, phim ảnh đang ăn nên làm ra, Trần Bảo Sơn còn nhiều tài sản kếch xù khác. Cuối năm 2015, Trần Bảo Sơn khiến công chúng bị choáng với tin mua căn hộ penhouse đắt giá và sang trọng bậc nhất TP HCM, có giá lên đến 200 tỷ đồng. Căn hộ mà anh sở hữu nằm trên độ cao 108m và có diện tích là 300m2 nên đây là địa điểm thuận lợi để có thể vươn tầm mắt bao quát thành phố và là vị trí tuyệt vời để tới các khu vui chơi, trung tâm mua sắm. Không chỉ vậy, nam diễn viên còn tiết lộ rằng mình còn một ngôi nhà xa hoa ngay giữa trung tâm New York hoa lệ. Hiện nay, việc Trần Bảo Sơn là một trong những nam diễn viên gạo cội nhất của nền điện ảnh Việt là chuyện không còn bàn cãi. Anh vẫn tiếp tục các công việc kinh doanh và dành hết tình yêu thương cho con gái cưng. Ở tuổi tứ tuần vẫn điển trai, phong độ lại giàu có, Trần Bảo Sơn thu hút vô số bóng hồng nhưng dường như chưa phải lòng một ai. Trần Bảo Sơn thường sử dụng chiếc xế hộp màu đen này. Đây là oto thuộc dòng Porsche Panamera 4 có giá trung bình khoảng 5 tỷ đồng. Chỉ tiệc sinh nhật của con gái cưng, Trần Bảo Sơn đã chi mạnh tay trang trí và đãi tiệc tại nhà hàng sang trọng bậc nhất.

