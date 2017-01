Hậu chia tay Công Phượng, Hoà Minzy không kiểm soát được cân nặng

Tối 3/1, lễ trao giải thưởng Làn Sóng Xanh lần thứ 19 đã diễn ra với sự tham gia của dàn sao Việt "đình đám". Xuất hiện tại sự kiện, Hoà Minzy khiến nhiều người bất ngờ vì ngoại hình mũm mĩm hơn nhiều so với thời gian trước. Vòng eo của cô thực sự kém thon gọn. Ở một góc ảnh khác, cô bị lộ chiếc cằm "hai ngấn". Cũng tại Làn Sóng Xanh lần này, Hòa Minzy được đề cử ở bảng xếp hạng Ca sĩ triển vọng, tuy nhiên may mắn đã chưa mỉm cười với cô. Dù ra về tay trắng, nhưng ngay sau đó cô chia sẻ, việc không đoạt giải không khiến cô buồn phiền, vì được đề cử trong bảng xếp hạng cũng là vui rồi, và sẽ là động lực để bước tiếp. Rocker Nguyễn xuất hiện bảnh bao tại sự kiện. Chàng "tân binh" của làng nhạc Việt đã bất ngờ được xướng tên tại giải thưởng "Gương mặt phát hiện" trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả tại sân khấu ca nhạc Lan Anh. Chia sẻ về giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp ca hát Rocker Nguyễn cho biết, “Tôi không thể tưởng tượng được may mắn lại mỉm cười với mình. Tôi hạnh phúc và biết ơn fan của mình, các bạn đã ủng hộ Rocker Nguyễn quá nhiệt tình nên giải thưởng này tôi xin dành cho fan của mình. Tôi hi vọng năm 2017 mình sẽ được ủng hộ nhiều hơn nữa, nỗ lực nhiều hơn nữa để đáp lại tình cảm của mọi người. Đêm nay, chắc Rocker sẽ mất ngủ vì giải thưởng này”. Nữ ca sĩ Hòa Minzy cũng đồng thời chúc mừng Rocker Nguyễn khi người đồng nghiệp đoạt giải thưởng vì cả hai cùng hoạt động chung công ty. Cô cũng dành nhiều cử chỉ chăm sóc cho Rocker ở hậu trường, vì anh khá lúng túng khi tự chăm sóc bản thân. Rocker Nguyễn trình bày ca khúc Quá khứ còn lại gì. Hoà Minzy cũng đem đến ca khúc mới nhất Living my life. Trọng Hiếu hát ca khúc hit Say Ah. Soobin Hoàng Sơn hát Phía sau một cô gái. Issac đem đến một tiết mục sôi động. Sơn Tùng M-TP biểu diễn ca khúc triệu view mới nhất Lạc trôi. Noo Phước Thịnh bảnh bao trên sân khấu. Anh có màn song ca với Tuấn Hưng khiến khán giả "phát cuồng". Đông Nhi diện đồ sexy nhảy "bốc lửa". Đàm Vĩnh Hưng song ca cùng Hồ Quỳnh Hương. Anh cũng là người trao giải cho Hồ Ngọc Hà. Lần hiếm hoi Hà Hồ - Hương Hồ đứng chung sân khấu.

