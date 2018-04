Harry Lu bị thương trên phim trường sau tai nạn mới hồi phục

>>> Mời quý độc giả xem video nhạc phim "4 năm, 2 chàng, 1 tình yêu". Nguồn Youtube:

Trên trang cá nhân, Harry Lu chia sẻ: "I really dont wanna say it but yeah. I'm injured, once again" (Tạm dịch: Thật sự tôi không muốn nói nhưng đúng vậy, tôi lại bị thương một lần nữa). Rất nhiều người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng và gửi lời hỏi thăm nam diễn viên. Được biết, Harry Lu bị té dẫn đến trật chân trong lúc quay phim. Do việc di chuyển khó khăn nên anh phải chống nạng. Dù còn khá đau nhưng Harry Lu vẫn "cắn răng" để hoàn thành tốt vai diễn và không để ảnh hưởng đến cả đoàn làm phim.



Sau tai nạn mới hồi phục, Harry Lu lại tiếp tục bị thương.

Quản lý của nam diễn viên cho biết dù vết thương không nghiêm trọng lắm nhưng tạm thời phải hủy một số công việc đã kí kết trước đó với các nhãn hàng có liên quan đến vận động.

Harry Lu mới xuất hiện trở lại sau khoảng 1 năm vắng bóng vì bị tai nạn.