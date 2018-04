Hành trình "giữ bằng được" vương miện của Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh

Tối 28/10/2017, Lê Âu Ngân Anh đăng quang ngôi vị "Hoa hậu Đại dương 2017" sau khi vượt qua 40 thí sinh lọt vào đêm chung kết. Tuy nhiên, chiến thắng của người đẹp gốc Tiền Giang không thuyết phục được phần đông công chúng. Mọi người cho rằng, nhan sắc của cô chưa thực sự vượt trội so với các bạn cùng thi. Thêm vào đó, Ngân Anh vướng nghi án phẫu thuật thẩm mỹ vì đôi môi căng phồng thiếu tự nhiên trong đêm đăng quang. Ngay sau khi đội vương miện, Lê Âu Ngân Anh thừa nhận, cô từng phẫu thuật nâng mũi nhưng khi đăng ký tham gia cuộc thi "Hoa hậu Đại dương 2017", cô tháo phần sụn giả. Điều này cô có thông báo với đơn vị tổ chức và được chấp nhận. Người đẹp sinh năm 1995 khẳng định, môi cô sưng phồng do dị ứng. (Ảnh: Zing). Chia sẻ của Lê Âu Ngân Anh khiến dư luận dậy sóng. Theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thí sinh tham gia các cuộc thi sắc đẹp trong nước phải có vẻ đẹp tự nhiên, chưa từng can thiệp thẩm mỹ. Đối chiếu với quy định này, Ngân Anh rõ ràng không đủ tiêu chí tham gia cuộc thi "Hoa hậu Đại dương 2017", chứ đừng nói tới việc xứng đáng với vương miện. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, lỗi này trước tiên thuộc về đơn vị tổ chức cuộc thi, chứ không phải hoàn toàn do lỗi của Ngân Anh. Sau rất nhiều lùm xùm, chiều 15/11/2017, đại diện ban tổ chức cuộc thi - NTK Võ Việt Chung, Hoa hậu Ngân Anh và luật sư Vũ Hải tổ chức gặp gỡ báo chí. Tại đây, ông Võ Việt Chung thừa nhận có sai sót khi không nắm rõ quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tiêu chuẩn của người đẹp khi tham gia các cuộc thi Hoa hậu. Sau đó, ông Chung bỏ về sớm. Ở lại, luật sư Vũ Hải lại liên tục khẳng định, Ngân Anh không vi phạm bất cứ quy định nào. Còn Ngân Anh thì giữ im lặng gần như suốt cuộc gặp gỡ. Tháng 1/2018, Cục Nghệ thuật biểu diễn ra văn bản yêu cầu đơn vị tổ chức cuộc thi "Hoa hậu Đại dương 2017" thu hồi vương miện của Hoa hậu Ngân Anh. Đơn vị này cũng bị phạt 4 triệu vì cho phép thí sinh không đủ tiêu chuẩn tham gia cuộc thi. Ngay sau đó, đơn vị tổ chức "Hoa hậu Đại dương 2017" nộp phạt nhưng họ phớt lờ yêu cầu tước vương miện. Còn Ngân Anh đăng tải hình ảnh cô phải nhập viện truyền nước vì suy nhược cơ thể. Sáng 24/4, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch họp. Chánh thanh tra Bộ khẳng định, cơ quan quản lý chỉ có thể phạt đơn vị tổ chức cuộc thi "Hoa hậu Đại dương 2017", còn việc thu hồi vương miện không nằm trong thẩm quyền của họ. Đó là trách nhiệm của đơn vị tổ chức. Tuy nhiên, người này khẳng định, đối với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như nhiều người khác, Ngân Anh không còn là Hoa hậu. Và nếu người đẹp này muốn tham gia bất cứ cuộc thi nhan sắc quốc tế nào, Bộ sẽ không cấp phép. Sau phát ngôn của Chánh thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân Anh chia sẻ: "Khi bạn đang phấn đấu gấp trăm nghìn lần để chạm đến mục tiêu và ước mơ nhưng cuộc sống lại cứ thích trêu đùa thử thách bạn với những chuyện từ đâu rớt xuống. Okay thì cứ bình tĩnh sống, bước lên trên nó, rồi chạy đua tiếp thôi".

