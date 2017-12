Hai cô gái chiến thắng thử thách tập 9 của Tôi là HHHV Việt Nam: Họ là ai?

Tuyết Trang – Ngọc Út

Lê Thị Ngọc Út tại Miss Universe Việt Nam.

Lê Thị Ngọc Út (Bảo Ngọc) tại The Face mùa 1.

Ngọc Út chia tay các thành viên trong team Lan Khuê.

Chiến thắng đầu tiên của “học trò Lan Khuê”.

Với kinh nghiệm từ The Face và các tập đầu TLHHHVVN 2017, Ngọc Út cần tiếp tục tăng tốc trong cuộc đua đên ngôi vị Hoa Hậu Hoàn Vũ năm nay.

Tuyết Trang tại Miss Universe.

… và dáng catwalk mạnh mẽ của Tuyết Trang những ngày đầu cuộc thi.

Tuyết Trang hát tiếng Anh trước ban giám khảo và các thí sinh.

Chiến thắng liên tiếp của Tuyết Trang trong hai phần thi quay TVC.

Những khán giả trung thành của chương trình truyền hình thực tế The Face chắc hẳn đã nhận ra thí sinh này ngay từ vòng sơ khảo của Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017. Trước khi tham gia Miss Universe năm nay, Ngọc Út là một chiến binh tiềm năng với cái tên Bảo Ngọc trong team Lan Khuê tại The Face mùa 1.Với số đo hình thể lý tưởng 85-59-93, Bảo Ngọc được kỳ vọng sẽ tiến xa trong The Face. Việc cô nàng dừng chân sau 3 tập để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả cũng như các thành viên trong đội.Đến với Miss Universe Việt Nam, sau sự thể hiện có phần mờ nhạt ở những tập đầu, cuối cùng Ngọc Út cũng có cho mình chiến thắng đầu tiên với những thước phim quảng cáo quyến rũ và cuốn hút.Những vòng đầu của cuộc thi, Tuyết Trang đã luôn cố gắng thể hiện cá tính của mình và gây sự chú ý với ban giám khảo bằng bộ trang phục áo tắm họa tiết hổ và các trình diễn trang phục dạ hội độc đáo. Mặc dù vậy, với kinh nghiệm gần như bằng 0 trong lĩnh vực người mẫu, những gì Tuyết Trang thể hiện có phần ngô nghê và chưa bộc lộ hết được khả năng của thí sinh này.Nhưng càng về sau, cô nàng càng tỏa sáng với sự năng động, bản lĩnh và tri thức vốn có. Với vốn tiếng Anh xuất sắc, Tuyết Trang tự tin xung phong trình diễn bài hát “Super Bass” trước ban giám khảo và các thí sinh. Đồng thời, thí sinh này cũng lọt top 3 thí sinh giao tiếp với giáo viên bản ngữ xuất sắc nhất trong tập 7.Liên tục tỏa sáng ở các thử thách quay TVC, tính đến nay, Tuyết Trang là thí sinh duy nhất giành được hai chiến thăng liên tiếp trong chương trình TLHHHVVN 2017.