Gương mặt ngày càng khác lạ của Văn Mai Hương

Thời điểm tham gia Vietnam Idol 2010, Văn Mai Hương ngoài giọng hát kỹ thuật còn gây chú ý với ngoại hình bụ bẫm, nước da nâu. Khác hẳn gương mặt thon gọn, sống mũi cao của hiện tại nhưng vẻ ngoài đáng yêu khi đó cũng là một trong những lý do giúp giọng ca sinh năm 1994 được yêu mến. Sau khi giành giải Á quân Vietnam Idol 2012, nữ ca sĩ Văn Mai Hương quyết định Nam tiến, đồng thời ra mắt album đầu tay Hãy mỉm cười. Trong đó, ca khúc Nếu như anh đến thành công vang dội, giúp Văn Mai Hương dù là á quân nhưng lại được quan tâm hơn quán quân Uyên Linh. Thời điểm đó, gương mặt cô không có nhiều thay đổi. Dù chăm chút kỹ càng hơn mỗi khi xuất hiện, nhưng văn Mai Hương vẫn mắc nhiều lỗi trang điểm, đặc biệt là phong cách rườm rà, mái tóc xoăn khiến gương mặt già trước tuổi. Trong quãng thời gian này, Văn Mai Hương thường xuyên xuất hiện cùng Lê Hiếu làm dấy lên nghi án hẹn hò. Sau một năm hẹn hò bí mật, dịp Valentine 2012, Văn Mai Hương công khai yêu Lê Hiếu thông qua MV Ngày chung đôi. Khi yêu đàn anh, cô vẫn giữ thân hình tròn trịa nhưng về phong cách thời trang thì chuyển hướng quyến rũ, trưởng thành hơn. Từ cuối năm 2013 khi chia tay Lê Hiếu, Văn Mai Hương thực sự lột xác về cả ngoại hình lẫn phong cách thời trang. Thân hình thon gọn hơn nhiều so với ngày mới ra mắt. Nữ ca sĩ thường xuyên xuất hiện với trang phục cá tính, gợi cảm. Thời điểm này, gương mặt của Văn Mai Hương khác lạ cũng làm dấy lên nghi vấn cô phẫu thuật thẩm mỹ. Năm 2016, Văn Mai Hương phát hành MV Beautiful. MV nói về đề tài phẫu thuật thẩm mỹ và chính gương mặt cô tiếp tục trở đề tài bàn tán của cư dân mạng. Gương mặt thon gọn, đặc biệt là sống mũi cao khiến nhiều người nghi ngờ cô đã can thiệp "dao kéo". Kể từ đó đến nay, á quân Vietnam Idol liên tục vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ, đặc biệt là khi cô đảm nhận vai trò giám khảo cuộc thi Vietnam Idol Kids 2016. Gương mặt cô bị nhận xét là gương gạo, thiếu tự nhiên, thậm chí ngày càng xuống sắc. Nữ ca sĩ thừa nhận những tin đồn phẫu thuật khiến cô mệt mỏi, căng thẳng suốt thời gian dài. Tuy nhiên, cô khẳng định sự thay đổi ngoại hình là do giảm cân và chăm chỉ luyện tập.

