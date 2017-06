Giây phút ngọt ngào trong đám cưới Lee Sang Woo và Kim So Yeon

Ngày 9/6, cặp sao xứ Hàn Kim So Yeon và Lee Sang Woo đã tổ chức đám cưới tại một khách sạn ở Gangnam, Seoul. Đám cưới được trang trí các loại hoa với tông màu trắng là chủ đạo. Bố cô dâu dắt tay con gái vào lễ đường. Đám cưới của Kim So Yeon và Lee Sang Woo chỉ mời gia đình hai bên và bạn bè thân thiết. Theo nguyện vọng của tân lang, tân nương không muốn đám cưới ồn ào, nên không phóng viên nào được chụp ảnh ở hôn lễ. Cô dâu chú rể trao nhau nụ hôn trong sự chúc mừng của khách mời. Chú rể Lee Sang Woo dìu cô dâu xuống chào quan khách sau khi nói lời thề nguyền. Kim So Yeon, sinh năm 1980, nổi tiếng với những vai diễn trong “All About Eve,” “IRIS,” “Prosecutor Princess,” and “I Need Romance 3”… Lee Sang Woo, 37 tuổi, gia nhập làng giải trí năm 2005 và được mọi người biết tới qua những bộ phim như “Feast of the Gods,” “Goddess of Marriage,” “A Word From Warm Heart,” “All About My Mom”… Cô dâu Kim So Yeon đang đợi đến giờ cử hành hôn lễ. Kim So Yeon và Lee Sang Woo quen nhau khi đóng chung phim Happy Home và công khai quan hệ vào tháng 9 năm ngoái. 6 tháng sau, vào tháng 3/2017, hai người tuyên bố sẽ kết hôn. Cô dâu và chú rể chụp ảnh cùng bạn bè trong lễ cưới hôm 9/6. Cô dâu, chú rể hồi hộp nắm tay nhau trước giờ cử hành hôn lễ. Cô dâu chú rể thay trang phục cưới truyền thống của Hàn Quốc để tiếp khách.

