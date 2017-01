Giật mình nhận xét của Dương Khắc Linh về truyền hình

Luật chơi The Remix ảnh hưởng các mối quan hệ



- Theo thống kê sơ bộ đã có đến hơn 40 gameshow đã và đang phát sóng, và thậm chí còn nhiều hơn nữa. Là một người từng tham gia nhiều chương trình, anh có sự lựa chọn nào cho các chương trình mình tham không? Nhạc sĩ Dương Khắc Linh đánh giá việc một nghệ sĩ làm giám khảo cho quá nhiều chương trình có lợi và hại gì?

Đúng là trong mảng truyền hình, phần giải trí chiếm rất nhiều. Bên Hà Lan có rất nhiều chương trình về chính trị, xã hội, thế giới, thiên nhiên… trong khi ở Việt Nam rất ít. Đa số giờ vàng toàn gameshow giải trí vì có thể gameshow dễ hái ra tiền nhất. Tôi được rất nhiều lời mời làm giám khảo hoặc đạo diễn âm nhạc nhưng ngoài đơn vị sản xuất tôi thân thuộc thì tôi chưa nhận lời mời từ các đơn vị truyền thông khác.

NS Dương Khắc Linh là giám khảo của nhiều gameshow âm nhạc lớn.

- Anh có bị áp lực trên ghế nóng The Remix năm nay không vì S Girls là học trò của anh và đã bị loại?

Dĩ nhiên trong cuộc thi sẽ luôn có những người quen, người bạn, học trò… nên cái khó ở chỗ mình phải nhận xét công bằng, không thiên vị. Năm nay, rất nhiều tập thi đã xảy ra gay cấn giữa các đồng nghiệp. Vì không chỉ ba giám khảo chính mà 31 giám khảo phụ cũng có những mối quan hệ riêng của họ. Cho nên cách thức thi năm nay dã man ở chỗ mình phải bỏ quên các mối quan hệ tình bạn, tình cảm đó để chấm điểm dựa trên nỗ lực của thí sinh. Điều này khó vô cùng.

Riêng tôi rất thẳng thắn và đã làm buồn nhiều người nhưng luật chơi là vậy thì phải chấp nhận thôi.

- Anh có e ngại khi các mối quan hệ bị lung lay, vì giả sử ý kiến của anh là đúng nhưng làm phật lòng người khác, hay anh sẽ nương theo mối quan hệ đó mà không gây căng thẳng không?

Cứ sau vài tập The Remix là tôi phải nhắn tin xin lỗi và giải thích để mọi người hiểu về quyết định của mình. Ở Việt Nam, tôi rất sợ làm mất lòng. Quan trọng là phải giải thích ngay để người đó hiểu rằng không phải do tôi ghét họ hoặc bất cứ điều gì. Rất may đa số mọi người đều hiểu.

- Nhưng ở chiều hướng ngược lại, anh là giám khảo, có quyền đưa ra quyết định thì liệu chính việc giải thích của anh lại càng làm trầm trọng hoá thêm vấn đề không?

Giải thích là tôi nói cho họ hiểu thêm một chút thôi chứ không phải ỉ ôi xin lỗi thế này thế kia. Tôi nói một cách rất chân thật, khuyên để họ tốt hơn thì sẽ mang tính xây dựng chứ không phải nhận lỗi, nhận sai. Vì tôi không sai. Tôi cho rằng các giám khảo luôn có lý do bình chọn của mình và không có ai sai cả.

- Hiện tại thì vòng loại đã quay xong và theo luật sẽ có hai đội quay trở lại cuộc chơi. Vậy việc các giám khảo đã tranh luận căng thẳng để đưa ra quyết định cuối cùng diễn ra như thế nào?

Tập cuối cùng của vòng Đối mặt rất căng thẳng vì ai cũng có lý do của mình để cứu một đội nào đó. Rốt cuộc cũng đã chọn được hai đội xứng đáng. Đúng như bạn nói, luật chơi của năm nay khiến nhiều người bị ảnh hưởng mối quan hệ. Nhưng cuộc thi mà, ai cũng muốn đi tiếp, chẳng ai muốn dừng lại cả. Khi họ bị rớt sẽ thấy rất đau nên trách móc người này người kia. Tuy nhiên sau một thời gian họ sẽ nhận ra thiếu sót của mình và góp ý của đồng nghiệp là có lý.

NS Dương Khắc Linh phải nhắn tin xin lỗi để giải thích về sự lựa chọn của mình ở The Remix.

- Đối đầu ngay từ tập đầu và thí sinh đều là những nghệ sĩ có tiếng. Người thắng sẽ vui còn người rớt sẽ thấy rất sốc...

Đúng vậy, nhất là một nghệ sĩ trong nghề đã lâu mà thi đấu thua một nghệ sĩ trẻ, họ sẽ càng đau hơn.

- Khi S Girls bị loại trong tập vừa rồi, anh có trao đổi gì với họ? Anh có muốn họ tham gia gameshow truyền hình nữa không hay chỉ đơn thuần tập trung cho các sản phẩm âm nhạc?

Tôi vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ S Girls để họ có những sản phẩm tốt. S Girls sẽ có sản phẩm đầu tiên ra mắt. S Girls bị rớt đương nhiên rất tiếc nhưng họ hiểu mình còn đang mới và cần cố gắng hơn nữa để lần sau sẽ nổi bật hơn.

Khi S Girls thua, tôi chỉ an ủi thôi. Dĩ nhiên lúc đó dù tôi có nói gì thì họ cũng không nghe. Nhưng sau vài ngày thì S Girls cũng bình tĩnh lại và quyết tâm hơn. Còn việc để S Girls tham gia các gameshow, tôi nghĩ đó là một cách để quảng bá nhóm của mình nhanh và hiệu quả nhất. Hai năm trước chẳng ai biết Soobin là ai nhưng bây giờ anh ấy đang là ca sĩ nam hot nhất trên thị trường.

"Trang muốn chia sẻ gì là quyền của cô ấy"

- Với những sản phẩm và sân khấu của Trang Pháp trong năm qua, anh thấy đã đúng với vị trí của cô ấy chưa?

Tôi nghĩ năm vừa rồi Trang đã rất nỗ lực và có những sản phẩm tốt. Nhưng cô ấy còn có thể tốt hơn và mang đến nhiều hơn nữa cho khán giả. Năm nay, cô ấy còn một vài dự án rất mới mẻ đang chuẩn bị. Tôi nghĩ năm nay là một năm nổi bật của Trang.

- Trong đêm Zing Music Awards, nếu tôi không nhầm thì Trang Pháp đã hát nhép…

Cô ấy không phải hát nhép mà là hát chồng. Không chỉ riêng Trang mà nhiều ca sĩ phải hát chồng. Khi bạn vừa nhảy vừa hát thì phải hát chồng vì làn hơi sẽ không đều, ảnh hưởng đến phần trình diễn của mình. Nhưng nhìn chung cô ấy vẫn hát live, chỉ là có thêm phần bè để hỗ trợ thôi.

- Trang Pháp có nên đầu tư thêm vào khả năng hát live không?

Không đâu, tôi nghĩ là Trang hát live rất tốt. Vấn đề còn tuỳ ở vị trí đứng của bạn ở đâu. Nếu bạn đứng ở giữa sẽ nghe giọng chính rõ hơn còn ở hai bên sân khấu thì giọng playback trong loa sẽ to hơn. Tôi đã từng mix nhạc cho rất nhiều nghệ sĩ và thấy rằng giọng Trang tuy không to hơn nhưng vẫn bằng giọng Hà Hồ, Bảo Thy… Nói chung, ở mức chấp nhận được.

- Hình ảnh của Trang Pháp năm nay có gì khác trước và sản phẩm âm nhạc của cô ấy sẽ đi theo hướng nào? Anh có hạn chế việc cô ấy tham gia các gameshow không?

Gameshow thì Trang tham gia đủ rồi và đã đến lúc cô ấy cần có các sản phẩm khác biệt hơn. Tôi nghĩ Trang sẽ tiếp tục với hình ảnh ca - nhạc sỹ. Trong đó thể loại nhạc và cách hát của Trang sẽ đi theo một phong cách mới mà hiện giờ chưa ai làm.