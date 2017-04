Giải mã vì sao Sơn Tùng MTP càng ghét lại càng hot

Một trong những ngôi sao trẻ thành công sớm nhất



Âm nhạc Việt trong thời gian gần đây chào đón nhiều tân binh trẻ tài năng trong số đó không thể không kể đến Sơn Tùng M-TP. Sinh ra tại Thái Bình, chàng ca sĩ trẻ sớm bộc lộ khả năng ca hát. Những ngày đầu của sự nghiệp âm nhạc, Sơn Tùng là thành viên trong "đại gia đình" hip-hop underground Ladykillah.

Sau nhiều cố gắng năm 2012, Sơn Tùng đỗ thủ khoa Nhạc viện TP HCM. Cũng trong năm đó, ca khúc Cơn mưa ngang qua của anh bất ngờ "tạo mưa, làm bão" trên nhiều bảng xếp hạng âm nhạc. Nhờ một bản hit, cái tên Sơn Tùng vụt sáng giữa bầu trời Vpop và lượng fan cũng tăng lên chóng mặt. Nhiều bản hit bậc nhất, lượt xem, lượt nghe "khủng" nhất Có thể nói Sơn Tùng ra mắt ca khúc nào thì ca khúc ấy ngay lập tức trở thành “cơn sốt” trong lang nhạc Việt. Sau thành công của Cơn mưa ngang qua, cuối năm 2013, Em của ngày hôm qua ra mắt và ngay lập tức tạo độ hot cho làng nhạc Việt. Đi đến đâu cũng nghe nhạc Sơn Tùng, bạn trẻ ngân nga giai điệu bài hát của Sơn Tùng. Ca khúc Em của ngày hôm qua thống trị nhiều BXH uy tín, được mở với tần suất thường xuyên tại nhiều địa điểm công cộng, khán giả trẻ hát theo, trào lưu cover cũng đủ để nói lên sức ảnh hưởng của ca khúc này nói riêng và Sơn Tùng M-TP nói chung. Sau cơn sốt Em của ngày hôm qua, Sơn Tùng tiếp tục chứng tỏ sức hút và khả năng phá kỷ lục với bản ballad mang tựa đề Chắc ai đó sẽ về. Đây là ca khúc do Sơn Tùng sáng tác cho bộ phim đầu tiên anh thủ vai chính - Chàng trai năm ấy. Ngay khi vừa ra mắt, Chắc ai đó sẽ về đã tạo nên một cơn sốt trong cộng đồng mạng và mang về cho Sơn Tùng 5.000.000 lượt nghe sau 24 h. Sau đó không lâu, Sơn Tùng và ê-kíp tung MV cho ca khúc với quyết tâm lập thêm kỷ lục. Đúng như dự đoán, MV Chắc ai đó sẽ về lập kỷ lục 2 triệu lượt xem sau một ngày ra mắt. Cũng trong bộ phim Chàng trai năm ấy, Sơn Tùng M-TP gián tiếp giới thiệu ca khúc mới mang tên Không phải dạng vừa đâu. Từ khi xuất hiện trong phim, ca khúc này khiến fan của nam ca sĩ thích thú và chờ đón nghe bản chính thức. Sau khi ra mắt một thời gian ngắn, MV "Lạc Trôi" của Sơn Tùng M-TP đã nhanh chóng đạt được những thành tích khủng mà hiếm có một MV Việt nào sở hữu được. Cụ thể, MV "Lạc Trôi" đã đạt hơn 4 triệu lượt xem Youtube chỉ sau một ngày, và lọt vào top trending của thế giới ở vị trí thứ 6, vượt qua các ngôi sao nhạc Pop hàng đầu như Bruno Mars, Justin Bieber... Nhờ là "lính mới", nên độ tăng view cuả Lạc Trôi cũng vì thế mà mạnh mẽ hơn. Trong danh sách 20 MV trong bảng xếp hạng này, duy chỉ có Sơn Tùng là cái tên duy nhất của Châu Á, chứng tỏ độ hot của sản phẩm âm nhạc này là vô cùng lớn.

MV "Nơi này có anh" của Sơn Tùng M-TP vừa ra mắt đã chính thức vươn lên vị trí đầu bảng xếp hạng những MV được xem nhiều nhất trên thế giới trong 24h, vượt qua nhiều tên tuổi nặng kí như "Shape Of You" của Ed Sheeran hay Shakira. Trang Kworb.net thống kê "Nơi này có anh" đạt được hơn 8,6 triệu lượt xem trong 24 giờ.

Dính nhiều nghi án đạo nhạc nhất

Song hành với sự nổi tiếng của Sơn Tùng là những nghi án đạo nhạc. Có lẽ Sơn Tùng là ca sĩ sở hữu số ca khúc bị tố đạo nhạc nhiều nhất showbiz. Hầu như, bất cứ bài hát nào mới ra mắt là cư dân mạng lại tìm thấy điểm chung “bất thường” giữa những ca khúc của Sơn Tùng và các bài hát khác.

Mở đầu là Cơn mưa ngang qua. Người sành nhạc có thể chỉ ngay ra sự giống nhau giữa ca khúc này và Sarangi Mareul Deutjianha của nhóm Namolla Family. Sự việc lắng xuống chưa lâu, ca khúc Nắng ấm xa dần lại bị fan nhạc Kpop tố lấy beat từ bài As one của Monologue. Em của ngày hôm qua cũng gặp chuyện tương tự. Nhiều ý kiến cho rằng ca khúc có một số đoạn khá giống với Every night của nhóm EXID.

Ngoài những ca khúc gây nghi án đạo nhạc ầm ĩ nêu trên, các ca khúc như Đừng về trễ (phiên bản acoustic) bị nghi giống Nostalgia (Eric ft. Gain), Đã đến lúc em thức tỉnh tương tự với Going crazy của (JiEun ft. Yongguk) hay bài Cơn mưa ngang gần giống I remmember của Bang Yongguk.

Đỉnh điểm là khi Chắc ai đó sẽ về - ca khúc bị nghi ngờ giống bài hát Because I miss you của Jung Yong Hwa - được ra mắt. Trước những "nghi án" đạo nhạc, nhiều BXH uy tín sử dụng biện pháp mạnh nhất là xóa toàn bộ các ca khúc của Sơn Tùng.

Sở hữu nhiều giải thưởng âm nhạc

Miệt mài với đam mê, sáng tạo hết mức với các sản phẩm âm nhạc, Sơn Tùng MTP sở hữu nhiều giải thưởng nhiều người mơ ước. Năm 2012, Sơn Tùng nhận được giải Bài hát của tháng với ca khúc “Cơn mưa ngang qua” trong chương trình Bài hát yêu thích, đây là giải thưởng đầu tiên đánh dấu sự nghiệp ca hát của chàng ca sĩ trẻ này. Một năm sau, chính ca khúc này lại giúp Sơn Tùng một lần nữa giành giải Ca khúc R&B của năm trong lễ trao giải Zing Music Awards.

Sơn Tùng vinh dự khi từng trở thành gương mặt đại diện của Việt Nam tham gia vòng bình chọn Nghệ sĩ Quốc tế Xuất sắc nhất khu vực Đông Nam Á trong khuôn khổ giải thưởng MTV Europe Music Awards 2015 và vượt qua những đối thủ “đáng gờm” khác để giành chiến thắng danh hiệu Nghệ sĩ Xuất sắc nhất khu vực Đông Nam Á, bước vào vòng bình chọn tiếp theo: Worldwide Act Asia. Trong lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2015, Sơn Tùng M-TP lại một lần nữa khẳng định tên tuổi của mình đi được xướng tên trong hạng mục Top 10 nhạc sĩ được yêu thích, Top 5 ca sĩ được yêu thích, và Single của năm cho đĩa đơn Âm thầm bên em.

Càng về sau chàng thủ khoa trẻ càng “bội thu” về cho mình những giải thưởng lớn đánh dấu sự nghiệp như giành liên tục 3 giải thưởng quan trọng: Nhân vật ảnh hưởng nhất năm, Bài hát của năm với ca khúc “Chắc ai đó sẽ về” và Sự kết hợp của năm cùng Slim V trong lễ trao giải We Choice Awards.

Có con số ấn tượng nhất

Phát hành ngày 19/1/2014, MV "Em của ngày hôm qua" của Sơn Tùng M-TP đã đạt hơn 81.000.000 lượt xem trên kênh Youtube. Đây cũng là MV nhạc Việt được cover nhiều nhất với hơn 100 phiên bản khác nhau được chia sẻ trên mạng xã hội . Bản audio ca khúc này cũng đã nhanh chóng trở thành hiện tượng của V-Pop với hơn 1.000.000 lượt nghe chỉ sau 3 ngày, 100.000.000 lượt nghe sau 3 tháng trên trang nhạc nghe nhạc trực tuyến và tính đến ngày 26 tháng 1 năm 2016, con số này đã lên tới hơn 193.000.000 lượt nghe.

"Chắc ai đó sẽ về" - ca khúc nhạc phim Chàng trai năm ấy – lập kỷ lục với gần 5.000.000 lượt nghe chỉ sau 24 giờ phát hành. MV bài hát cũng đạt 2.000.000 lượt xem trên Youtube chỉ sau 1 ngày ra mắt.

Ra mắt chính thức vào ngày 27/3/2015, ngay lập tức kênh Youtube Sơn Tùng M-TP Official đã lập kỷ lục với 20.000 lượt đăng ký chỉ sau 3 giờ đồng hồ, hơn 60.000 lượt sau 1 ngày và hiện tại con số này đã lên đến hơn 1 triệu lượt đăng ký.

Ra mắt ngày 21/8/2015, MV "Âm thầm bên em" đã thu về gần 1.000.000 lượt xem chỉ trong vòng 24 giờ, hơn 5 triệu lượt xem sau 1 tuần. Bản audio cũng cán mốc 2.000.000 lượt nghe trực tuyến sau 1 ngày phát hành, gần 15.000.000 lượt chỉ sau chưa đầy 1 tháng.