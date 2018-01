Gia đình Victoria Beckham gây chú ý khi xuất hiện ở sân bay

Xuất hiện tại sân bay trở về Miami, bé Harper Beckham gây chú ý khi liên tục ngẩng đầu nhìn bố David Beckham trong lúc cả hai di chuyển. Bé Harper quấn bố David thay vì mẹ Victoria Beckham hay các anh trai. Như thường lệ, bà xã của David Beckham ăn diện thanh lịch và để mặt lạnh lùng. Gia đình Becks gây chú ý khi xếp hàng tại cửa kiểm tra an ninh tại sân bay. David Beckham thân thiện chụp ảnh cùng người hâm mộ tại sân bay trở về Miami. Ông bố bốn con kiểm tra túi đồ của mình trong khi một phụ tá xách chiếc túi của Victoria.Gia đình Becks trở về Miami sau kỷ nghỉ dưỡng đầu năm ở quần đảo Turks và Caicos. Trên trang cá nhân, Vicotria khoe bức ảnh đầu tiên đầy đủ 6 thành viên trong gia đình khi đón giao thừa kèm lời chú thích: "Chúc mừng năm mới. Chúng tôi yêu tất cả mọi người. Xin gửi những nụ hôn ngọt ngào đến mọi người". David chia sẻ hình ảnh bên con gái Harper khi đón năm mới. Từ khi chào đời, cô nhóc quấn quýt không rời bố. Hình ảnh David bên cậu con trai Brooklyn khi cả gia đình đón năm mới cùng nhau. Romeo giống bố David như tạc. Victoria khoe ảnh bên con gái Harper dịp năm mới. Victoria chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên cậu con trai Cruz. Xem MV "If everyday was Christmas" của Cruz Beckham. Nguồn: Youtube

