Gia đình Kim Kardashian: Đế chế triệu USD bắt đầu từ cuốn băng sex

Không ai còn lạ lẫm mức độ tai tiếng, thị phi và hỗn loạn đến từ các thành viên của gia đình "cô Kim". Khỏa thân, lộ hàng, chửi bới, moi móc đời tư, phát ngôn gây sốc, gần như mọi chiêu trò để tạo tên tuổi trong showbiz đều được gia đình này tận dụng đầy đủ, và thậm chí là vượt xa sự tưởng tượng của mọi người.

Gia đình nhà Kardashian với những cái tên như Kris Jenner, Kim, Kendall Jenner, Kourtney, Khloe, Kylie, Caitlyn không còn là một gia đình nổi tiếng bình thường ở Hollywood, mà đó đã trở thành một đế chế triệu USD. Tên tuổi và gia sản của tất cả thành viên trong gia đình chỉ có tăng chứ chưa bao giờ giảm trong suốt gần 10 năm qua.

Đó là đế chế có một không hai khi đang sở hữu 9 series truyền hình thuộc hàng ăn khách nhất thế giới, 5 ứng dụng, trò chơi điện thoại, hơn 700 triệu người theo dõi, cùng với hàng trăm triệu USD thu được mỗi năm.

Gia đình Kardashian chuẩn bị ăn mừng 10 năm thành lập đế chế triệu USD. Ảnh: Hollwyood Reporter/Getty.

Để nổi tiếng, ngại gì tung clip sex

Kim Kardashian, 36 tuổi, vừa thu về gần 50 triệu USD trong năm qua, nhiều gấp đôi so với Emma Stone - người vừa được Forbes vinh danh là nữ diễn viên có thu nhập cao nhất thế giới năm 2017

Tuy nhiên, cách đây khoảng hơn 10 năm về trước, người ta chỉ biết đến Kim Kardashian, như một cô trợ lý nhạt nhòa luôn xuất hiện bên cạnh “nữ hoàng tiệc tùng” Paris Hilton khắp mọi chốn ăn chơi Hollywood.

Không chấp nhận điều này, để nhanh chóng được chú ý, Kim chọn cách “vô tình” làm rò rỉ băng sex cùng bạn trai cũ là ca sĩ Ray J. Thay vì tìm cách phân giải, sụt sùi trên báo chí, Kim đi nước cờ thông minh hơn.

Cô lập hẳn ra một chương trình truyền hình thực tế có tên Keeping Up With The Kardashians vào tháng 10/2007, kể về những câu chuyện xảy ra trong gia đình. Dân tình thì luôn thích thị phi, thế nên họ cũng muốn biết cuộc sống của cô nàng vừa lộ clip sex như thế nào . Lợi dụng và “bán mình” để thỏa sự tò mò của công chúng, show của Kim thành công mỹ mãn.

“Được nước lấn tới”, ngay sau đó, cô tiếp tục tung ra bộ ảnh khỏa thân của mình chụp riêng cho tạp chí người lớn Playboy. Tên tuổi và hình ảnh của cô cứ thế lấn át khắp các trang báo lúc bấy giờ.

Từ vụ băng sex đó, Kim đã biến mình từ một trò lố bịch thành doanh nhân thành đạt, mở mạng lưới kinh doanh của mình sang cả lĩnh vực thời trang và công nghệ. Biệt danh “ Kim siêu vòng ba ” cùng một thương hiệu mang tên Kardashian bắt đầu hình thành.

Các "nữ hoàng chiêu trò" của gia đình Kardashian. Ảnh: Hollwyood Reporter/Getty.

Không chỉ đem đến sự nổi tiếng cho bản thân, mà những người thân trong gia đình đều được hưởng lợi từ những scandal khoe thân của Kim. Lần lượt xuất hiện trong series Keeping Up With The Kardashians, từng thành viên trong gia đình của Kim dần được công chúng biết đến nhiều hơn.

Bán đời tư khắp mặt trận

Cô Kim, người sở hữu thành tích scandal nhiều nhất trong gia đình có cả một bộ sưu tập tai tiếng những vụ việc từ nhỏ đến lớn. Nhưng quan trọng hơn hết là cô luôn biết cách tận dụng những scandal này để làm lợi cho mình.

Vào năm 2016, một trong những vụ ầm ĩ lớn nhất showbiz chính là cuộc cự cãi giữa Kim-Kayne West và Taylor Swift. Điều đáng nói là tất cả chuyện trên đều được tái diễn đầy đủ trong show Keeping Up With The Kardashians. Chính nhờ đánh vào tâm lý tò mò của người xem, season thứ 9 vào năm 2016 nhanh chóng trở thành show truyền hình ăn khách nhất nước Mỹ.

Không chỉ tập trung vào những chuyện hậu cung thâm chiến của nhà mình, các thành viên trong gia đình Kardashian còn tận dụng truyền hình và báo chí để khoe mẽ lối sống hào nhoáng từ chuyện cô Kim mua sắm hàng hiệu ra sao, mua xe như thế nào, ăn uống ở đâu, tới những mối quan hệ bạn bè showbiz đều được “phổ cập” đến mọi người.

Kim chính là người mở màn cho đế chế nhà Kardashian bằng cuộn băng sex của mình. Ảnh: Hollwyood Reporter/Getty.

Keeping Up With The Kardashians chỉ là nơi khơi mào cho sự phát triển của nhà Kardashian, với sự ra đời của hàng loạt các công ty, resort, thương hiệu thời trang, mỹ phẩm và thậm chí là trò chơi điện tử.

Năm 2009, tập phim ghi lại cảnh đám cưới giữa Khloe cùng ngôi sao bóng rổ NBA Lamar Odom đã lại rating cao ngất ngưởng (hơn 3,2 triệu người xem). Sau đó hai năm, cặp đôi này tự ra mắt series truyền hình mới về mình mang tên Khloe & Lamar.

Không chỉ vậy hàng loạt những show ăn theo khác được tung ra như Kourtney and Khloé Take Miami, Kourtney and Kim Take New York, Kourtney and Kim Take Miami, Kourtney and Khloé Take The Hamptons. Từ đó, tên tuổi của dòng họ Kardashian đều được mọi người biết đến, và dần vươn xa ra khỏi màn ảnh nhỏ.

Năm 2014, khi “nữ chúa” Kris Jenner chính thức ly hôn Bruce Jenner. Một năm sau, Bruce đưa ra thông báo rằng ông thật sự là một người phụ nữ và quyết định tiến hành phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Không lâu sau đó, Bruce (Caitlyn Jenner) chính thức ký hợp đồng độc quyền cho series truyền hình trên E! mang tên I Am Cait.

Series này của “bố dượng” Kim tiếp tục truyền thống của gia đình, liên tục lật mở và phơi bày đời tư của chính bản thân và các thành viên khác, thu hút không ít sự chú ý. Không chỉ vậy, mới đây, Caitlyn còn phát hành cuốn tự truyện mang tên The Secrets of My Life, từng tạo sự tranh cãi gay gắt với vợ cũ và các con.

Cùng năm, Kim cũng không phải tay vừa khi lập tức thu hút lại sự chú ý về phía mình khi tung ra cuốn sách ảnh mang tên Selfish, chỉ tổng hợp toàn bộ những hình ảnh tự sướng của cô và các chị em, gồm cả những hình ảnh nóng bỏng. Cuốn sách này đã mang về cho Kim số tiền cũng không hề nhỏ.

Kendall Jenner, chân dài đình đám và có nhiều sức ảnh hưởng trong làng thời trang thế giới. Ảnh: Hollwyood Reporter/Getty.

Ai chửi cứ chửi, nhà Kardashian vẫn cứ giàu

Tuy nhiên, bên cạnh những chiêu trò đủ loại, chị em Kim, Kendall Jenner, Kourtney, Khloe, Kylie đều là những cái đầu kinh doanh cực kỳ thông minh.

Không chỉ có công lớn trong việc xây dựng đế chế cho gia đình bằng series truyền hình, trò chơi điện tử mà Kim còn thể hiện tài kinh doanh trong các lĩnh vực đầu tư, nhà hàng khách sạn. Cô sẵn sàng chi hàng triệu USD để xây dựng hệ thống nhà vệ sinh công cộng, để có thể nghiễm nhiên đứng giữa cắt băng khánh thành. Và thế là hình ảnh của cô lại một lần nữa tràn ngập mặt báo.

Không chỉ Kim mà hai cô em họ Kendall và Kylie Jenner đều là những thế hệ người mẫu 9X nổi bật. Nếu Kendall hiện là chân dài đình đám nhất làng mốt, được săn đón bởi rất nhiều thương hiệu thời trang danh tiếng, hơn 70 triệu người theo dõi trên mạng xã hội thì cô em út Kylie lại là nữ tỷ phú trẻ nhất của gia đình khi thành công với thương hiệu thời trang và mỹ phẩm của riêng mình.

Bất kỳ thứ gì mà Kendall hay Kylie diện trên người từ quần áo đến son môi, mắt kính đều lập tức trở thành “hot-trend” của thế giới. Thế mới thấy sức ảnh hưởng to lớn của hai cô em xinh đẹp nhất nhà Kardashian.

Đế chế triệu USD nhà Kardashian ngày càng lớn mạnh và giàu có, bất chấp dư luận.Ảnh: Hollwyood Reporter/Getty.

Giờ đây, Kardashian đã trở thành một đế chế hùng mạnh hàng đầu thế giới, được quan tâm theo dõi hàng ngày. Báo chí quốc tế không một ngày nào không có tin tức về chị em nhà này ở đủ các lĩnh vực từ giải trí “lá cải” đến phim ảnh, thời trang, làm đẹp, kinh doanh.

Nhà Kardashian đã tận dụng triệt để chiến lược lợi dụng sự ghét bỏ của công chúng. “Ăn chửi ra tiền” đã là phương châm kiếm tiền của các thành viên trong gia đình, và nó thực sự thành công. Thế nên, ai chửi thì cứ chửi, tiền thì vẫn cứ vào túi nhà Kardashian ngày một nhiều hơn.