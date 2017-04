Fan sốc khi biết sao Hollywood có sở thích ân ái tập thể

Năm 2007, Angelina Jolie và Brad Pitt bị đồn đã có màn ân ái tập thể với người mẫu Victoria’s Secret, Karolina Kurkova. Nhiều sao Hollywood có sở thích ân ái tập thể khác cũng gây sốc không kém. (Ảnh: Star magazine) Ngôi sao phim khiêu dâm Julian St. Jox tiết lộ với tạp chí Star rằng anh từng tham dự một màn ân ái 3 người với ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian. (Ảnh: Star magazine) Tin cho hay Olivia Wilde và bạn trai lúc đó Jason Sudeikis đã thuê một phòng riêng trong câu lạc bộ thoát y và thuê hai vũ công rồi Wilde được phép sò mó vào hai vũ công này còn Sudeikis ngồi xem. (Ảnh: New York Daily News) Cựu diễn viên phim 18+ Bree Olsen thừa nhận cô từng sex tập thể với nam diễn viên Charlie Sheen và vợ anh này lúc đó, Brooke Mueller. (Ảnh: Ranker) Tin cho hay Demi Moore và Ashton Kutcher từng vài lần tham gia những màn sex tập thể trong suốt 8 năm hôn nhân của họ. (Ảnh: Female First) Không như nhiều sao Hollywood phải giấu diếm những pha sex tập thể, Lady Gaga lại công khai thừa nhận cô từng ân ái tay ba. (Ảnh: The Inquisitr) Theo cuốn tự truyện của Elizabeth Taylor, huyền thoại mắt tím từng có màn sex tay ba với John F. Kennedy và Robert Stack. (Ảnh: Ranker) Vợ nam diễn viên Jason Biggs, Jenny Mollen viết một bài báo đăng trên The Smoking Jacket rằng cô từng thuê một gái mại dâm về để cùng mình và chồng tham gia trò chơi sex tập thể trong một dịp sinh nhật. (Ảnh: Ranker) Trong cuốn hồi ký năm 2005, ngôi sao Hollywood Jane Fonda tiết lộ bà cũng từng thử ân ái tập thể với chồng lúc đó, Roger Vadim và vài người phụ nữ khác. (Ảnh: Ranker) Năm 1999, Kid Rock và Scott Stapp bị quay lại cảnh sex với một nhóm các cô gái fan của mình. (Ảnh: Ranker) Mới đây nhất, người mẫu Anh quốc Lady Victoria Hervey đã kể cô từng sex 3 người với vợ chồng Mel B và Stephen Belafonte trong một đêm say túy lúy khi hai người này vừa kết hôn. (Ảnh: Daily Mail)

