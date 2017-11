Fan ngất xỉu trong đêm nhạc 20.000 khán giả của Noo Phước Thịnh

Tối 30/11, đêm nhạc kỷ niệm 9 năm ca hát của Noo Phước Thịnh đã diễn ra tại Sân vận động Đại học Hà Nội, thu hút 20.000 khán giả đến thưởng thức. Đây cũng là liveshow lớn đầu tiên của nam ca sĩ "Đổi thay" tại Hà Nội, tiếp nối thành công của đêm nhạc Noo Phước Thịnh kỷ niệm 8 năm ca hát thu hút 35.000 khán giả, diễn ra vào năm 2016 tại TP HCM. Do đêm nhạc được phát vé miễn phí nên thu hút lượng lớn khán giả, đa số là các bạn trẻ, sinh viên đến xem show. Cũng bởi lượng khán giả quá đông nên không tránh khỏi tình trạng chen lấn, xô đẩy, dù công tác an ninh trong liveshow của Noo Phước Thịnh được thực hiện khá tốt. Dưới sức ép phải chen lấn, cùng với thời gian chờ đợi lâu để gặp thần tượng, có fan nữ sức khỏe không tốt đã ngất xỉu tại chỗ. Ảnh cắt clip Trong hình, một fan nữ bị ngất đã được lực lượng an ninh hỗ trợ kịp thời, đưa ra khỏi đám đông đến khu vực thoáng hơn. Ảnh cắt clip Trong đêm nhạc kéo dài 2 tiếng đồng hồ, Noo Phước Thịnh đã cháy hết mình cùng khán giả. Nam ca sĩ biểu diễn loạt ca khúc: Đổi thay, Lặng thầm, Xa em, Gạt đi nước mắt... Đặc biệt, không thể thiếu bản hit mới nhất "Chạm khẽ tim anh một chút thôi". Các ca khúc này một phần được Noo Phước Thịnh giữ nguyên bản phối cũ như Chợt thấy em khóc, Đổi thay, còn lại đều được nam ca sĩ đầu tư những bản phối mới với giai điệu sôi động. Xen kẽ những phần biểu diễn, Noo Phước Thịnh trò chuyện, giao lưu cùng khán giả. Đêm nhạc không có MC mà hoàn toàn do nam ca sĩ tự dẫn dắt. Giữa đêm nhạc, Noo Phước Thịnh cũng dành thời gian giới thiệu các học trò cưng trong chương trình The Voice Kids. Dưới bàn tay đạo diễn của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, đêm nhạc của Noo Phước Thịnh cô đọng, xúc tích và là một bức tranh âm nhạc nhiều màu sắc, chất lượng. Không chỉ thể hiện các ca khúc của riêng mình, Noo Phước Thịnh còn biểu diễn 3 bản hit khác của các đồng nghiệp là "Ánh nắng của anh" (Đức Phúc), "Tháng 4 là lời nói dối của em" (Hà Anh Tuấn) và ca khúc "Nồng nàn Hà Nội". Những phần biểu diễn của Noo Phước Thịnh nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ. Cùng với những phút sôi động, "quẩy" nhiệt tình cùng Noo Phước Thịnh, nhiều fan cũng tìm thấy những phút sâu lắng khi nghe Noo tâm tình, biểu diễn những ca khúc chất chứa cảm xúc. Noo Phước Thịnh và tiết mục biểu diễn khép lại liveshow nhiều dấu ấn tại Hà Nội. Video "Fan ngất xỉu trong đêm nhạc của Noo Phước Thịnh tại Hà Nội". Nguồn HBI BrainTosh/ Youtube

