Fan lục đục vì "Đông Nhi không có bản hit"

Những ngày qua, lùm xùm của FC Đông Nhi gây xôn xao trên mạng xã hội khi fan muốn thần tượng hãy tự “cứu lấy” hình ảnh của mình sau 2 năm không có bản hit nào thực sự gây ấn tượng mạnh mẽ, hoạt động không nổi bật như trước. Ồn ào này đặt ra một câu hỏi, Đông Nhi làm được những gì trong thời gian 2 năm qua?

Không thiếu những ca khúc hit

Quay ngược lại khoảng thời gian cách đây 2 năm khi Đông Nhi ra mắt ca khúc Bad boy - cột mốc đánh dấu sự "lột xác" mạnh mẽ của nữ ca sĩ trong phong cách âm nhạc với những ca khúc EDM thời thượng đi theo xu hướng thế giới.

Bên cạnh đó, cô cũng chuyển sang hướng sexy, quyến rũ hơn để phù hợp với một Đông Nhi trưởng thành, không còn nhí nhảnh như thời Chàng Baby Milo hay Bối rối.

Ngay khi vừa ra mắt, MV Bad boy vấp phải những lời chê bai, bình luận tiêu cực về phong cách ăn mặc, trang điểm của nữ ca sĩ hay thậm chí ca khúc không hay. Tuy nhiên, số khác lại cho rằng với ca khúc này, Đông Nhi thành công trong việc "lột xác" để thay đổi và làm mới bản thân mình.

Đầu năm 2015, Đông Nhi giành Quán quân The Remix – Hòa âm ánh sáng mùa đầu tiên. Thừa thắng xông lên, cô tiếp tục cho ra mắt những ca khúc với giai điệu nhạc điện tử sôi động như Shake the Rhythm, Vì ai vì anh, Boom Boom, Pink Girl, I wanna be your love... tuy nhiên, Đông Nhi vẫn không quên thể hiện những bản ballad sở trường của mình như Trách ai bây giờ, Ta là của nhau và mới nhất là Sao chẳng thể vì em.

Nhìn lại những thời điểm Đông Nhi cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc của mình, không khó để thấy được sự tính toán kĩ lưỡng của nữ ca sĩ cho điểm “rơi” của các ca khúc để phù hợp với thị hiếu của khán giả trẻ giữa thị trường âm nhạc sôi động, thay đổi từng ngày.

Một ca khúc hay không phải ra mắt như thế nào mà là ra mắt ở thời điểm nào, đó là điều chắc chắn bởi với showbiz hiện nay, một ca khúc hay nhưng ra mắt giữa thời điểm khán giả đang bị cuốn vào scandal cũng không thể nào trở nên phổ biến mạnh mẽ hay có độ lan tỏa nhất định.

Bên cạnh đó, những ca khúc Đông Nhi giới thiệu trong suốt 2 năm qua không hẳn chưa hay đến nỗi bị nhận định rằng “không có bài hit” bởi Vì ai vì anh vẫn mang về cho Đông Nhi những giải thưởng âm nhạc uy tín, Sao chẳng thể vì em tạo cú hit những tháng cuối năm dù không PR rầm rộ. Những thành công đó đều đến từ khán giả.



Thậm chí, bản hit từ rất lâu như Bad boy khi được Đỗ Hiếu làm mới lại vẫn đủ sức giúp Đông Nhi tỏa sáng trên sân khấu Asia Song Festival 2017 – một sự kiện âm nhạc mang tầm quốc tế diễn ra tại Hàn Quốc.

Âm nhạc của Đông Nhi có sự biến chuyển khi cách xử lý tinh tế và kĩ thuật hơn, có thể giọng hát của Đông Nhi chưa đủ sức thuyết phục một bộ phận khán giả nhưng nhiều ý kiến công nhận rằng chất giọng của Đông Nhi vững vàng và tiến bộ hơn trước.

Không phải ai cũng có thể làm tốt những điều mới mẻ ngay từ lần đầu tiên bởi họ cần một thời gian để thử thách mình với những trải nghiệm đó, và Đông Nhi với 2 năm khá ngắn trong quãng đường 10 năm ca hát vẫn cần thời gian hoàn thiện chính mình.

Một liveshow để đời, 2 chiếc ghế HLV

Nếu 2016 mạng xã hội có một bảng tổng kết về những nghệ sĩ “liều mạng” của showbiz – chắc chắn sẽ có tên Đông Nhi bởi cô nàng mạnh dạn tổ chức một liveshow hoành tráng đầu tư hàng tỷ đồng và …bán vé!

Vài năm trở lại đây, chuyện một nghệ sĩ làm show bán vé thu tiền được xem là can đảm bởi khán giả không còn chuộng đến sân khấu thưởng thức ca nhạc như trước, thay vào đó là ở bất cứ đâu để xem livestream hay chờ clip được up lên Youtube, Facebook… và dĩ nhiên không tốn tiền vé, chỉ tốn tiền mạng internet.

Giữa thị trường đó, Đông Nhi vẫn quyết định bỏ tiền đầu tư làm It's showtime vì fan bởi họ mong mỏi một đêm nhạc để “cháy” hết mình với thần tượng sau khoảng thời gian 8 năm đồng hành bên nhau. Đáp lại tâm huyết của nữ ca sĩ, vé liveshow “cháy hàng” và hơn 15.000 khán giả đội mưa, phủ kín sân vân động Quân khu 7 đến phút cuối cùng.

2 năm qua cũng là khoảng thời gian Đông Nhi phủ sóng trên truyền hình khi đảm nhận vai trò HLV của Giọng hát Việt nhí 2016 và Giọng hát Việt 2017.

Từ một người bị loại khỏi cuộc thi âm nhạc, cái tên Đông Nhi giờ đây được tin tưởng để giao cho trọng trách tìm kiếm tài năng mới, đào tạo ra một Nhật Minh - Quán quân Giọng hát Việt nhí và Anh Tú - Á quân Giọng hát Việt trong sự đồng tình của khán giả.

Những thay đổi vừa đủ trong phong cách ăn mặc

Không chỉ về âm nhạc, thời gian qua Đông Nhi nhiều lần bị chê bai về nhan sắc khi phong cách thời trang của cô đẹp – xấu một cách thất thường mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Fan có đôi chút thất vọng nhưng họ vẫn chọn cách bảo vệ Đông Nhi dù có lẽ hiện tại, cô vẫn chưa ở tầm “luôn luôn đẹp” để 100 lần như một luôn xuất hiện với vẻ ngoài lấp lánh.

“Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ chưa biết làm cho mình đẹp”, với nghệ sĩ, việc làm đẹp phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố từ chuyên gia trang điểm, stylist, người tạo dựng hình ảnh… Không ít lần, những mỹ nhân của showbiz Việt như Tăng Thanh Hà, Hồ Ngọc Hà, Minh Hằng… cũng rơi vào tình huống “dở khóc dở cười” vì trang điểm, quần áo chưa đẹp.

Thế nhưng, một điều đặc biệt là Đông Nhi biết tỏa sáng đúng lúc để làm nức lòng fan hâm mộ mà gần nhất phải kể đến lần xuất hiện của cô trên sân khấu Asia Song Festival. Từ kiểu tóc, lối trang điểm đến trang phục và thần thái của nữ ca sĩ đều nhận được lời khen từ truyền thông nước bạn rằng “thật sexy”, “quyến rũ phải như thế này”…

Bên cạnh đó, nếu điểm lại phong cách thời trang của Đông Nhi những năm qua, khó có thể nói rằng cô không thay đổi. Nếu trước kia chỉ là những trang phục mang hơi hướng sexy không có cá tính riêng rõ ràng, Đông Nhi của thời điểm hiện tại biết lựa chọn những thiết kế giúp cô khoe được lợi thế hình thể với những đường cong gợi cảm, thanh lịch và sang trọng hơn để đúng với sự chín chắn của một người phụ nữ chạm ngõ 30.

Chúng ta có thể thích hoặc không thích một người nghệ sĩ nhưng những cống hiến của họ cho nghệ thuật là chuyện không thể phủ nhận bởi đó là những điều có thể nhìn thấy.

Những cống hiến của một người nghệ sĩ không thể nào chỉ dựa vào vài bước đi ngắn mà đánh giá họ cả một chặng đường dài bởi thực lực và sự cố gắng sẽ được chứng minh qua thời gian, “đường dài mới biết ngựa hay” hay như các fan thường nói về thần tượng của mình: “Phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi”.

Cũng phải nói thêm rằng, thị trường âm nhạc như hiện nay sẵn sàng đào thải những cái tên nhạt nhòa không có bước tiến mới.

Việc Đông Nhi có thể đi lên từ cô gái bị loại khỏi Vietnam Idol và trở thành một ngôi sao như thời điểm hiện tại, đứng trên sân khấu 10 năm có lẽ cũng đủ để chứng minh được sự cố gắng và tinh thần cầu tiến, biết lắng nghe để thay đổi của nữ ca sĩ trong suốt quá trình theo đuổi đam mê của mình.