Duy Mạnh ám chỉ nhóm nhạc Zero 9 sẽ sớm "chết yểu"

Trước câu hỏi về Zero 9, Duy Mạnh cho rằng ở Việt Nam mà lập nhóm nhạc 5 người thì hầu như không có tiền cát sê và cũng không có vũ trường nào đủ 5 cái mic cho 5 ca sĩ hát.

>>> Mời quý độc giả xem MV "POM" của nhóm Zero 9. Nguồn Youtube:

Zero 9 là nhóm gồm 7 thành viên được nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ tuyển chọn từ 30 ứng viên và đào tạo trong vòng 2 năm trước khi trình làng gần đây.



Trong buổi ra mắt, Zero 9 tuyên bố muốn trở thành BTS (nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc) phiên bản Việt, đưa hit hop và làn gió mới về Việt Nam.

Cụ thể hơn, một thành viên Zero 9 phát biểu: “Chúng tôi muốn đưa làn sóng hip hop về Việt Nam, muốn cho mọi người hiểu văn hoá hip hop là như thế nào. Chúng tôi muốn làm điều gì đó mới lạ cho âm nhạc Việt Nam vì chúng ta đang thiếu rất nhiều thứ. Ở Việt Nam chỉ có Ballad và R&B thôi, vậy thì tại sao lại không có nhóm nhạc nào đông thành viên như thế này theo đuổi Hip hop và Trap?”.

Trước phát ngôn liều lĩnh này và MV ‘POM’ đầu tay được đánh giá thảm họa, Zero 9 bị dân mạng chửi bới không tiếc lời, gắn mác “bản Kpop lỗi” hoặc “truyền nhân HKT”.

Được đầu tư 1 tỉ đồng, MV Pom có hơn 1,6 triệu lượt xem sau 1 tuần nhưng lượng dislike đến 78 ngàn, gấp 4 lần lượng like.

Ngoại hình thiếu sức hút, ăn mặc và trang điểm lòe loẹt, vũ đạo tương đối ổn, hát rap được nhưng không rõ lời và cuồng ngôn. Đó là những gì có thể thấy ở Zero 9. Điều làm Zero 9 được biết đến nhiều trên Facebook có lẽ nhờ cách giới thiệu nhóm qua tạo hình bằng tay.

Nhiều người nhớ đến Zero 9 qua cách giới thiệu nhóm bằng cử chỉ bàn tay vì ngoại hình và khả năng ca hát.

Trước làn sóng phản đối Zero 9 mạnh mẽ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ thừa nhận các thành viên trong nhóm đều xuất phát từ con số 0, không ai có nền tảng nghệ thuật từ ban đầu. Về tiêu chí chọn thành viên cho Zero 9, Tăng Nhật Tuệ tiết lộ quan điểm làm việc của anh là chỉ cần người có đức, không cần giỏi, để có thể đi đường dài.

Được đầu tư 1 tỉ đồng, MV Pom của Zero 9 lại bị chê thảm họa song Tăng Nhật Tuệ tuyên bố mới một bài hát ra mắt chưa nói lên được điều gì.

Trên thực tế là hiện không có nhóm nhạc nhiều thành viên nào gây được tiếng vang ở Việt Nam. Trước đây, nhóm 365 đình đám một thời cũng tan rã vào tháng 7/2007, còn HKT thì 2 thành viên chính cũng rời nhóm.

Khi một người xin ý kiến về Zero 9 , ca sĩ Duy Mạnh có câu trả lời thẳng thắn nhưng hơi phũ.

Trước câu hỏi: “Nhóm Zero 9 của Tăng Nhật Tuệ tự xưng đưa hip hop về Việt Nam và một làn sóng gió mới cho nền âm nhạc Việt. Chú thấy như thế nào ạ? Có so sánh được với HKT không?”, Duy Mạnh không so sánh mà tuyên bố: “Ở Việt Nam mà lập nhóm nhạc 5 người đi hát thì hầu như không có tiền. Tiền vé máy bay cho 5 thằng + thêm thằng trợ lý nữa là 6 thì tiền cát sê không còn đồng nào, mà cũng không có cái vũ trường nào có đủ 5 cái mic cho 5 thằng hát”.

Qua đó, có thể thấy Duy Mạnh ám chỉ Zero 9 khó tồn tại lâu vì đi hát không được bao nhiêu tiền cát sê.