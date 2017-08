Dương Tú Anh xinh lung linh cổ vũ Noo Phước Thịnh biểu diễn

Ngày 27/8, Á hậu Dương Tú Anh và ca sĩ Noo Phước Thịnh cùng xuất hiện trong một chương trình tại Hà Nội. Cặp đôi không ngại thể hiện sự thân thiết khi chụp ảnh chung. Diện trang phục của NTK Lê Thanh Hòa, Dương Tú Anh đẹp rạng ngời. Nàng á hậu khoe khéo vòng một đầy đặn và làn da trắng nõn. Noo Phước Thịnh lại ghi điểm với phong cách thời trang cá tính, khỏe khoắn. Đặc biệt tại chương trình, Noo Phước Thịnh khuấy động bầu không khí bằng những bản hit gắn liền với tên tuổi của anh như: Cause I love you, Really love you... Bằng giọng ca đầy nội lực kết hợp với phong cách trình diễn lôi cuốn, Noo Phước Thịnh một lần nữa đã chứng minh bản lĩnh sân khấu của mình. Dương Tú Anh nhiệt tình cổ vũ cho Noo Phước Thịnh. Cách đây ít lâu, Noo Phước Thịnh và Dương Tú Anh đã từng bị fan của cả hai đồn đoán hẹn hò khi cặp đôi liên tục đi riêng với nhau. Thậm chí, phụ huynh của cả hai cũng từng có cơ hội gặp gỡ nói chuyện. Tuy nhiên, tất cả chỉ là hiểu nhầm, cuộc gặp gỡ tình cờ giữa mẹ Tú Anh và mẹ của Noo Phước Thịnh là trong dịp thực hiện MV quảng bá du lịch Việt Nam tươi đẹp. Mặc dù xuất hiện những luồng ý kiến không hay từ anti-fan nhưng mối quan hệ giữa Noo và Tú Anh không bị sứt mẻ. Cả hai vẫn luôn giữ được mối liên hệ và dành cho nhau tình cảm tốt đẹp. Ngoài ra, Tú Anh không giấu chuyện cô thần tượng Noo Phước Thịnh ngay từ khi cô còn ngồi trên ghế phổ thông. Thường xuyên dành cho nhau những cử chỉ tình tứ, đó cũng là lý do Noo Phước Thịnh và Tú Anh nhận được sự chú của công chúng khi xuất hiện trước đám đông.

