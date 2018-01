Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ rạng rỡ về nước sau 2 tháng đăng quang

Hôm 24/1, đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Demi-Leigh Nel-Peters lần đầu trở về quê hương sau khi đăng quang cách đây hai tháng tại Mỹ. Theo Global Beauties, cô được gia đình, người thân và hàng trăm người hâm mộ chào đón tại sân bay quốc tế OR Tambo (thành phố Johannesburg, Nam Phi). Người đẹp 22 tuổi xuất hiện rạng rỡ trong bộ jumpsuit cúp ngực gợi cảm. Cô có một tuần để tham gia các buổi họp báo, sự kiện trong nước. Trước khi trở lại New York, Demi-Leigh Nel-Peters sẽ thăm thị trấn Sedgefield - nơi cô sinh sống. Hoa hậu Hoàn vũ 2017 hạnh phúc chụp ảnh cùng người hâm mộ. Cô chia sẻ chiến thắng tại Miss Universe vừa qua là nỗ lực của cả đất nước bởi cô nhận được rất nhiều sự ủng hộ. Mới đây, Demi-Leigh Nel-Peters được vinh danh là gương mặt trẻ có ảnh hưởng nhất tại Nam Phi. Người đẹp tiết lộ định nghĩa thành công của cô chính là sự hạnh phúc: "Bạn phải làm những thứ khiến bạn hạnh phúc thực sự. Khi tham gia cuộc thi Miss SA và sau đó là Miss Universe, tôi nhận ra rằng việc tập trung vào thế mạnh bản thân và cải thiện điểm yếu rất quan trọng". Demi-Leigh Nel-Peters luôn cười tươi trong trong vòng vây của những "nữ hoàng sắc đẹp" Nam Phi. Đương kim hoa hậu chụp ảnh cùng mẹ - bà Anne-Marie Steenkamp (thứ hai từ trái sang) và những người thân trong gia đình. Steenkamp tâm sự trong hai tháng qua, bà rất nhớ con gái và luôn tự hỏi cuộc sống ở New York của con ra sao. Sau khi đăng quang, Demi-Leigh Nel-Peters bận rộn với nhiều lịch trình của tổ chức Miss Universe. Cô đã tham dự lễ trao giải Quả cầu vàng 2018 cùng Margaret Gardiner, người đẹp Nam Phi đầu tiên giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ. Cô gái trẻ còn bày tỏ sự phấn khích khi được ngồi chung một căn phòng với những ngôi sao như Oprah Winfrey, Angelina Jolie... Trong những ngày sắp tới, hoa hậu sẽ tổ chức những buổi học liên quan đến chiến dịch tự vệ của cô có tên gọi "Unbreakable" (tạm dịch: Không thể xâm phạm). Chiến dịch này nhằm trang bị cho phụ nữ những kiến thức cũng như kỹ năng để bảo vệ chính mình nếu bị tấn công. Demi-Leigh Nel-Peters tham dự sự kiện cùng các cựu hoa hậu Nam Phi, những người đã truyền cảm hứng cho cô để có được thành công như hôm nay. Xem video "H'Hen Niê đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam". Nguồn Youtube:

