Đứng tim với những màn biểu diễn đỉnh cao của Quốc Cơ - Quốc Nghiệp

Tham gia Britain's Got Talent 2018, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp gây ấn tượng rất tốt với màn chồng đầu bước từ bậc thang xuống. Ảnh: Tuoitre Trước Britain's Got Talent 2018, hai anh em hoàng tử xiếc không ít lần gây chú ý bởi tài năng của mình. Ảnh: Zing Cuối năm 2016, Quốc Cơ cùng Quốc Nghiệp lập kỷ lục Guiness thế giới. Ảnh: Sankhau Anh em hoàng tử xiếc chồng đầu, giữ thăng bằng đi hết 90 bậc thang trong 52 giây tại nhà thờ ở Tây Ban Nha. Ảnh: FBNV Quốc Cơ - Quốc Nghiệp phá vỡ kỷ lục trước đó được xác lập bởi hai người Trung Quốc đi hết 26 bậc trong một phút vào năm 2014. Ảnh: FBNV Để lập kỷ lục Guiness thế giới, anh em hoàng tử xiếc Việt Nam đã vất vả tập luyện trong hơn 15 năm. Ảnh: FBNV Sau khi xác lập kỉ lục Guiness thế giới, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp cùng tham gia chương trình của Đức mang tên Showtime. Ảnh: BTC Tại showtime, hai anh em nghệ sĩ xiếc thực hiện những màn chống đỡ, nâng đẩy đẹp mắt. Ảnh: BTC Tham gia Showtime, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp giành vị trí á quân. Ảnh: BTC Trong hơn 15 năm bước vào nghề, anh em hoàng tử xiếc từng trải qua không ít chấn thương. Ảnh: BTC Quốc Cơ từng bị chấn thương nặng ở cổ còn Quốc Nghiệp từng bị vẹo cổ, có nguy cơ liệt tay. Ảnh: BTC Từng được bác sĩ khuyên bỏ nghề nhưng Quốc Cơ và Quốc Nghiệp vẫn muốn theo đuổi nghiệp xiếc vì vẫn còn đam mê. Ảnh: BTC Hình ảnh Quốc Cơ - Quốc Nghiệp thực hiện động tác khó tại ESA 2017. Ảnh: Elle Hai anh em nghệ sĩ xiếc chinh phục được nhiều khán giả bằng chính tài năng và sự nỗ lực của bản thân. Ảnh: Elle Xem clip "Quốc Cơ - Quốc Nghiệp trình diễn tại Britain's Got Talent 2018". Nguồn: Youtube

