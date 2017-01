Đứng tim với cú ngã từ độ cao 2m của Yến Trang

Màn trình diễn mạo hiểm và rất công phu, hoành tráng của Yến Trang đã giúp cô đánh bại S Girls tại The Remix.

Tối 13/1, tập 2 Remix New Generation đã chính thức diễn ra với màn tranh tài của hai đội Yến Trang và S Girls, mang chủ đề Nhà hát.

Tuy các cô gái trong nhóm S Girls được đánh giá nhỉnh hơn đàn chị về giọng hát, nhưng Yến Trang lại có kinh nghiệm biểu diễn sân khấu, cũng như khả năng trình diễn vũ đạo cực tốt. Cả hai nhóm đều được đánh giá ngang tài ngang sức cả về chuyên môn lẫn giải trí.

Ở phần thi solo đầu tiên của Yến Trang, cựu thành viên nhóm Mây Trắng đã mang đến 4 tiết mục Waiting for you – Killer – Có khi nào không an – Cell Block Tango. Ngay từ ca khúc đầu tiên, nữ ca sĩ đã mê hoặc khán giả bằng hình ảnh sexy, nữ tính, sau đó lại trở nên cá tính, mạnh mẽ ở các bài hát tiếp theo. Cứ mỗi ca khúc được biểu diễn, ngoài cảm xúc thì Yến Trang còn hâm nóng bầu không khí bằng vũ đạo “cực sung”trên sân khấu.

Yến Trang xuất hiện sexy, nóng bỏng trong đêm nhạc vừa qua. Ảnh: Dân Việt. Yến Nhi cũng góp mặt trong một tiết mục để ủng hộ chị gái. Ảnh: Dân Việt. Nhờ kinh nghiệm và bản lĩnh sân khấu, Yến Trang khiến người xem không thể rời mắt xuyên suốt tiết mục. Ảnh: Dân Việt.

Không chỉ thể hiện lại những bước nhảy dancesport điêu luyện từng giúp Yến Trang giành Quán quân BNHV, cô nàng còn khiến khán giả thót tim với cú ngã từ trên bục cao 2m xuống sân khấu. Tiết mục của Yến Trang được khen nhờ khả năng biến hoá cùng dàn dựng công phu, cô còn được ví von là “nữ hoàng giải trí” của The Remix 2017.

Cú ngã nhào đầy mạo hiểm từ bục cao 2m của Yến Trang. Ảnh: Dân Việt.