Đức Phúc bị nghi ngờ năng lực khi làm giám khảo ca hát

Mới đây, nhiều khán giả không khỏi bất ngờ chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc The Debut (Dự án số 1) được ra mắt và giới thiệu bộ ba giám khảo Hoàng Thùy Linh, Hương Tràm và Đức Phúc. Theo chia sẻ của nhà sản xuất, ngoài việc là người quyết định chuyện ra đi hay ở lại của các thí sinh, cả ba sẽ là người đồng hành, hướng dẫn các thí sinh trong suốt 9 vòng thi và 14 tập phát sóng. Việc ba vị giám khảo trẻ đảm nhận vai trò “cầm cân nảy mực” trong một cuộc thi ca hát khiến nhiều người không khỏi hoài nghi về khả năng của họ. Đáng chú ý là trường hợp của Đức Phúc – một chàng trai chỉ vừa nổi tiếng trong khoảng một năm gần đây và có tuổi đời, tuổi nghề còn rất trẻ. Khi bị đặt câu hỏi về năng lực ngồi ghế nóng, Đức Phúc bình thản chia sẻ: “Tôi đến với The Debut trong tâm thế thoải mái, vui tươi và mang lại nhiều tiếng cười cho mọi người. Dù thời gian hoạt động của tôi chưa đủ lâu, tên tuổi cũng không quá nổi tiếng, nhưng khi đến với chương trình, tôi vẫn cố gắng chia sẻ cho họ kinh nghiệm từng đi thi như một thí sinh, và ra đời làm nghề mà tôi đã tích luỹ được thời gian qua. Những khoản tôi thiếu hoặc chưa làm được, chị Hoàng Thùy Linh và Hương Tràm sẽ thay tôi lo việc đó”. Dù tuổi đời Hương Tràm cũng còn khá trẻ, nhưng so với Đức Phúc, cô đã có kinh nghiệm ngồi ghế nóng vì từng làm HLV tại The Voice Kids. Sau hai ngày đầu quay hình The Debut, nữ ca sĩ cho biết, cô nhận ra thuở đầu đi hát của mình có quá nhiều thiệt thòi so với các thí sinh ngày nay. “Tôi thấy các bạn trẻ bây giờ quá may mắn khi có môi trường chuyên nghiệp, với những người sẵn sàng hỗ trợ cho các bạn từ A-Z. Trong khi bản thân tôi những ngày đầu đi hát đều phải tự làm tất cả mọi thứ, thậm chí bị nhiều tai tiếng, scandal dồn dập như muốn chết đi sống lại”, Quán quân The Voice mùa đầu tiên hài hước chia sẻ. Trong khi đó, với Hoàng Thùy Linh, nữ ca sĩ có nhiều cảm xúc lẫn lộn khi làm giám khảo The Debut, bởi đây không chỉ là lần đầu tiên cô làm giám khảo một cuộc thi ca hát, mà cũng là lần thứ 2 cô được xuất hiện trở lại trên sóng truyền hình quốc gia. Giọng ca Rơi cho biết cô sẽ làm hết khả năng để chứng tỏ thực lực của bản thân, cũng như hỗ trợ các thí sinh tận tình trong suốt thời gian làm giám khảo The Debut. Vợ chồng Ưng Hoàng Phúc cũng có mặt tại buổi ra mắt The Debut để ủng hộ đàn em.

Mới đây, nhiều khán giả không khỏi bất ngờ chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc The Debut (Dự án số 1) được ra mắt và giới thiệu bộ ba giám khảo Hoàng Thùy Linh, Hương Tràm và Đức Phúc. Theo chia sẻ của nhà sản xuất, ngoài việc là người quyết định chuyện ra đi hay ở lại của các thí sinh, cả ba sẽ là người đồng hành, hướng dẫn các thí sinh trong suốt 9 vòng thi và 14 tập phát sóng. Việc ba vị giám khảo trẻ đảm nhận vai trò “cầm cân nảy mực” trong một cuộc thi ca hát khiến nhiều người không khỏi hoài nghi về khả năng của họ. Đáng chú ý là trường hợp của Đức Phúc – một chàng trai chỉ vừa nổi tiếng trong khoảng một năm gần đây và có tuổi đời, tuổi nghề còn rất trẻ. Khi bị đặt câu hỏi về năng lực ngồi ghế nóng, Đức Phúc bình thản chia sẻ: “Tôi đến với The Debut trong tâm thế thoải mái, vui tươi và mang lại nhiều tiếng cười cho mọi người. Dù thời gian hoạt động của tôi chưa đủ lâu, tên tuổi cũng không quá nổi tiếng, nhưng khi đến với chương trình, tôi vẫn cố gắng chia sẻ cho họ kinh nghiệm từng đi thi như một thí sinh, và ra đời làm nghề mà tôi đã tích luỹ được thời gian qua. Những khoản tôi thiếu hoặc chưa làm được, chị Hoàng Thùy Linh và Hương Tràm sẽ thay tôi lo việc đó”. Dù tuổi đời Hương Tràm cũng còn khá trẻ, nhưng so với Đức Phúc, cô đã có kinh nghiệm ngồi ghế nóng vì từng làm HLV tại The Voice Kids. Sau hai ngày đầu quay hình The Debut, nữ ca sĩ cho biết, cô nhận ra thuở đầu đi hát của mình có quá nhiều thiệt thòi so với các thí sinh ngày nay. “Tôi thấy các bạn trẻ bây giờ quá may mắn khi có môi trường chuyên nghiệp, với những người sẵn sàng hỗ trợ cho các bạn từ A-Z. Trong khi bản thân tôi những ngày đầu đi hát đều phải tự làm tất cả mọi thứ, thậm chí bị nhiều tai tiếng, scandal dồn dập như muốn chết đi sống lại”, Quán quân The Voice mùa đầu tiên hài hước chia sẻ. Trong khi đó, với Hoàng Thùy Linh, nữ ca sĩ có nhiều cảm xúc lẫn lộn khi làm giám khảo The Debut, bởi đây không chỉ là lần đầu tiên cô làm giám khảo một cuộc thi ca hát, mà cũng là lần thứ 2 cô được xuất hiện trở lại trên sóng truyền hình quốc gia. Giọng ca Rơi cho biết cô sẽ làm hết khả năng để chứng tỏ thực lực của bản thân, cũng như hỗ trợ các thí sinh tận tình trong suốt thời gian làm giám khảo The Debut. Vợ chồng Ưng Hoàng Phúc cũng có mặt tại buổi ra mắt The Debut để ủng hộ đàn em.