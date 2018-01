Đông Nhi tái xuất sau lùm xùm muốn giải nghệ vì fan ruột quay lưng

Tối 16/1, Đông Nhi đã thu hút khá nhiều sực chú ý khi xuất hiện tại buổi lễ trao giải về âm nhạc. Đây cũng là lần đầu tiên giọng ca Khóc xuất hiện công khai kể từ sau lời chia sẻ muốn giải nghệ vì bị nhiều fan ruột quay lưng. Bản thân nữ ca sĩ cũng thất vọng về chính mình khi không thể khiến khán giả tự hào về cô trong vài năm gần đây. Tuy nhiên, trái ngược với những phản ứng tiêu cực ách đây không lâu, Đông Nhi lại là nghệ sĩ được ủng hộ khi xuất hiện trên sân khấu tối qua. Trong lúc bạn gái Ông Cao Thắng nhận giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất và biểu diễn bản Mash-up cover lại những bài hit của năm cũ, bên dưới khán phòng, nhiều khán giả vẫn liên tục hò reo, thậm chí đồng loạt giơ cao biểu ngữ với những lời nhắn động viên thần tượng. “Cảm ơn chị, vì đã là thanh xuân của chúng em”, “Chúng em vẫn ở đây! Hãy cùng nhau viết tiếp những kỷ niệm thật đẹp chị nhé!”, “Chị ơi! Hãy đi cùng nhau thật lâu nữa nhé”,... là những nội dung được các fan in trên biểu ngữ. Đây cũng là lời cam kết gắn bó cùng ca sĩ Đông Nhi lâu dài sau quãng thời gian “sóng gió” vừa qua. Ngoài ra, tiết mục Thu Phương hát lại các bài hit của Đông Nhi, Đức Phúc, Soobin Hoàng Sơn cũng nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Cựu HLV The Voice vui vẻ mời Đức Phúc lên sân khấu hoà giọng cùng mình trong ca khúc Ánh nắng của anh. Cặp đôi Erik và Min khiến cả khán phòng bùng nổ khi thể hiện lại ca khúc triệu view - Ghen. Phan Mạnh Quỳnh lẻ loi đi sự kiện mà không có bạn gái đi cùng như mọi khi. Sau một năm thành công với việc trở thành Á quân Sing my song, được khán giả, giới chuyên môn công nhận tài năng và góp mặt trong album mới nhất của Mỹ Tâm, năm 2018 tới sẽ là thời điểm nam ca sĩ hoạt động tích cực với nhiều dự án mới. Chi Dân diện vest lịch lãm khi xuất hiện tại sự kiện. 2017 cũng là một năm khá thành công với Chi Dân khi nam ca sĩ có nhiều bản hit như Điều anh biết, 1234 ngày,... và được đề cử ở nhiều giải thưởng uy tín. Bích Phương giản dị, trẻ trung trước ống kính. Thành công của ca khúc Bao giờ lấy chồng giúp cô vượt mặt nhiều đối thủ để giành chiến thắng tại hạng mục MV của năm. "Thánh nữ Bolero" Jang Mi cũng góp mặt tại lễ trao giải vừa qua. Dù ra về tay trắng, nữ ca sĩ vẫn vui vẻ chúc mừng nhiều đàn anh, đàn chị trong nghệ. Lưu Hương Giang diện đầm màu nude quý phái, sang trọng. Cô được mời làm người trao giải cho những nghệ sĩ trẻ có nhiều đóng góp trong làng nhạc Việt năm qua. >>> Xem MV "Sao chẳng thể vì em" của Đông Nhi. Nguồn Youtube:

