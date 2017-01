Đông Nhi sành điệu lái ôtô lên sân khấu biểu diễn

Là một trong những tiết mục “đinh” của đêm trao giải Zing Music Awards 2016, Đông Nhi gây sốt với On Top. Huấn luyện viên The Voice mùa mới tạo ra sự bất ngờ với màn xuất hiện ấn tượng. Việc Đông Nhi lái ôtô lên sân khấu tạo ra hiệu ứng khán giả lớn. Đông Nhi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình khi bước xuống trong trang phục gợi cảm. Trang phục bodysuit, boots cao cổ, Đông Nhi mang đến phần trình diễn thực sự hâm nóng sân khấu Zing Music Awards 2016. Với thế mạnh vũ đạo, ca sĩ Đông Nhi được đánh giá có tiết mục "đã mắt, đã tai". Hồ Ngọc Hà với ca khúc mới đang được yêu thích - Gửi người yêu cũ do nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận sáng tác. Ở phần sau, nữ ca sĩ can đảm khi chấp nhận treo mình ở độ cao 20 m. Phần biểu diễn sôi động của Hương Tràm trên sân khấu. Cô bốc lửa với bản mash up Vì anh là của em - Ngốc cùng Hòa Minzy. Hòa Minzy ngày càng được chú ý, dù đã chia tay Công Phượng. Cô là gương mặt quen thuộc trong các giải thưởng âm nhạc gần đây. Chủ nhân của hit Sau tất cả - Erik cũng hết mình trên sân khấu, trước hàng chục nghìn khán giả. Bảo Anh cùng Suni Hạ Linh song ca Em đã biết và Em đẹp nhất đêm nay. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đã phối lại hai ca khúc này, tạo ra sự mới lạ dành cho người nghe. Vẻ cá tính của Suni Hạ Linh.

