Đọ tầm của bộ ba HLV The Look: Minh Tú - Kỳ Duyên - Phạm Hương

Trước khi bắt đầu lên sóng vào ngày 19/11, The Look - Vẻ đẹp thương hiệu gây chú ý khi công bố dàn huấn luyện viên The Look gồm Phạm Hương, Minh Tú và Kỳ Duyên. Ảnh: Màn ảnh sân khấu Trong tập 1 The Look vừa lên sóng, Minh Tú và Kỳ Duyên có những màn tranh cãi quyết liệt, trong khi Phạm Hương lại luôn đóng vai trò là người giảng hòa. Ảnh: Youtube Trước The Look - Vẻ đẹp thương hiệu, Phạm Hương và Minh Tú đều từng ngồi ghế nóng The Face. Minh Tú làm huấn luyện viên mùa giải năm 2017 còn Phạm Hương tham gia mùa giải năm 2016. Ảnh: Khám phá Phạm Hương và Minh Tú được xem là có kinh nghiệm đào tạo thí sinh hơn so với Kỳ Duyên bởi The Look là chương trình đầu tiên mà Kỳ Duyên làm huấn luyện viên. Ảnh: FBNV Kỳ Duyên bước chân vào làng giải trí với danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2014. Sau khi đăng quang, cô thỉnh thoảng trình diễn catwalk trong một số show diễn trong nước. Ảnh: Công Lý Phạm Hương xuất thân là một thí sinh của Vietnam’s Nex Top Model 2010. Cô có nhiều năm làm người mẫu và từng thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2015. Ảnh: Tiền Phong Minh Tú bước chân vào làng mẫu vào năm 2010. Năm 2013, cô đoạt giải bạc Siêu mẫu Việt Nam. Trong những năm gần đây, Minh Tú thường xuyên được giao vị trí vedette. Ảnh: Zing Năm 2017, Minh Tú đoạt giải á quân cuộc thi Asia’s Next Top Model. Đây là thành tích tốt nhất của đại diện Việt Nam tại cuộc thi này. Ảnh: Vietnamnet Tại The Look, kinh nghiệm nghề người mẫu khá quan trọng với một huấn luyện viên. Vì vậy khi xét về khía cạnh này, Minh Tú và Phạm Hương hơn hẳn so với Kỳ Duyên. Ảnh: Youtube Bị nhận xét lép vế so với Minh Tú và Phạm Hương về kinh nghiệm đào tạo thí sinh, làm người mẫu, Kỳ Duyên bày tỏ, cô tự tin ở sức trẻ để truyền nhiệt huyết cho các thí sinh. Ảnh: Thể thao văn hóa Khi xét về phong cách thời trang, bộ ba huấn luyện viên của The Look lại gây ấn tượng theo cách của riêng mình. Với Phạm Hương, cô sở hữu phong cách thời trang thanh lịch, đẳng cấp. Phạm Hương còn chiếm được thiện cảm của khán giả bởi thần thái của một hoa hậu. Ảnh: FBNV Minh Tú chuộng phong cách thời trang gợi cảm. Trong tập 1 The Look, chân dài 9x diện thiết kế cúp ngực. Ảnh: Em Đẹp Kỳ Duyên từng có gu thời trang khó hiểu sau khi đăng quang. Tuy nhiên, gần đây, cô trở nên sành điệu, cá tính hơn. Ảnh: FBNV So với Phạm Hương và Minh Tú, tại The Look, Hoa hậu Kỳ Duyên là một ẩn số thú vị dù cô kém cạnh về kinh nghiệm trong nghề. Ảnh: Vietnamnet Mời quý độc giả xem video "Minh Tú, Phạm Hương, Kỳ Duyên "ăn hiếp" host Gil Lê ở hậu trường Tập 1 The Look". Nguồn: Viva

