Đọ sắc nữ chính các phiên bản “Vườn sao băng”

Hana Yori Dango, bộ manga nổi tiếng của tác giả Yoko Kamio, đã có 6 phiên bản chuyển thể, trong đó phiên bản Đài Loan có tên Meteor Garden và Hàn Quốc với tên gọi Boy Over Flower gây sốt trên thị trường châu Á. Tuy nhiên, con số 6 chưa phải điểm dừng với Hana Yori Dango khi mới đây Sài Trí Bình công bố kế hoạch thực hiện Vườn sao băng 2018 với dàn diễn viên trẻ trung, có ngoại hình được đánh giá cao. Trong đó, nữ chính Thẩm Nguyệt đang nhận được nhiều sự chú ý. Nữ chính Makino Tsukushi trong nguyên tác Hana Yori Dango được ví như cỏ dại bởi ngoại hình nhỏ bé nhưng tính cách lạc quan, mạnh mẽ, không chịu khuất phục trước bất cứ khó khăn nào. Gương mặt mới Thẩm Nguyệt được đánh giá là phù hợp với nhân vật cô đảm nhận. Cô gái sinh năm 1997 khiến khán giả ấn tượng trước vẻ đẹp trong sáng nhưng tràn đầy nhiệt huyết. Meteor Garden (Vườn sao băng) của Đài Loan là phiên bản thứ 2 được chuyển thể từ Hana Yori Dango. Phim đã gây sốt khắp thị trường châu Á trong năm 2001 và giúp nữ chính Từ Hy Viên trong vai Sam Thái được khán giả biết tới. Sam Thái của Từ Hy Viên mang nét đẹp hài hòa, mộc mạc và dịu dàng có thể không khiến người đối diện phải thốt lên ngạc nhiên trước vẻ ngoài đó nhưng lại có cảm tình sau nhiều lần tiếp xúc. Thành công của Vườn sao băng đã mở ra thời kỳ mới trong dòng phim thần tượng Đài Loan, đồng thời giúp thị trường này được khán giả quốc tế biết đến nhiều hơn. Vườn sao băng phiên bản Hàn Quốc có tên Boy Over Flower lên sóng năm 2009, khi đó nữ chính Goo Hye Sun đã 25 tuổi. Tuy nhiên, vẻ ngoài của cô trẻ trung hơn độ tuổi thật của mình. Khác Thẩm Nguyệt hay Trịnh Sảng, Goo Hye Sun không có nét đẹp thuần khiết mà thiên về sự đáng yêu, ngọt ngào. Thực tế, trong các phiên bản, vai diễn Jan Di trong bản Hàn Quốc vấp phải nhiều tranh cãi nhất. Diễn xuất của nữ diễn viên sinh năm 1984 gượng gạo, đơn điệu, thường mở tròn mắt trong mọi trường hợp đã không thể lột tả hình ảnh một cô gái mạnh mẽ, nghị lực. Boy Over Flower là phiên bản thành công nhất, cũng có ngoại hình xuất sắc nhất nhưng đồng thời cũng gây tranh cãi nhiều nhất. Trịnh Sảng vào vai Sở Vũ Tiêm trong Cùng ngắm mưa sao băng, một phiên bản khác của Hana Yori Dango được lên sóng năm 2009. Đây không phải bộ phim gây tiếng vang lớn nhất của Trịnh Sảng nhưng giúp cô được biết đến và đặc biệt, sau đó cô trở thành gương mặt đại diện trong thế hệ diễn viên nữ 9X. Trịnh Sảng khi đóng Cùng ngắm mưa sao băng chưa phẫu thuật thẩm mỹ nên giữ được vẻ đẹp tự nhiên, trong sáng. Khi đó, so với nữ chính trong những phiên bản khác, cô không quá đỗi xinh đẹp nhưng phù hợp với hình tượng thuần khiết trong nguyên tác. Cùng ngắm mưa sao băng là phiên bản có nhiều thay đổi nhất so với nguyên tác. Nữ chính trong phiên bản Nhật Bản do Inoue Mao sinh năm 1987 đảm nhận. Cô sở hữu chiều cao khiêm tốn (1,58 m) nhưng xinh xắn, đáng yêu. Đóng phim từ khi còn nhỏ, Inoue Mao được đánh giá cao về khả năng diễn xuất. Bởi vậy, tuy không sở hữu nhan sắc lộng lẫy như những phiên bản khác nhưng cô thuyết phục được khán giả nhờ diễn xuất của mình. Nhật Bản đã 2 lần thực hiện việc chuyển thể bộ manga Hana Yori Dango, trong đó dự án đầu tiên lên sóng năm 1995, còn phiên bản có sự tham gia của Inoue Mao ra mắt sau đó 10 năm. “Nàng cỏ” trong phiên bản 1995 hoàn toàn khác biệt so với những nữ diễn viên cùng đảm nhận vai diễn này. Ở cô toát lên vẻ đẹp tinh nghịch, cá tính, đặc biệt là qua mái tóc ngắn. Vai diễn này đã giúp Uchida Yuki để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả. Ngoài những phiên bản kể trên, bộ truyện kể về F4 điển trai, giàu có còn được Philippines làm lại với tên gọi Brat Boys Beyond, trong đó, Sarah Geronimo vào vai “Cỏ”. Tuy nhiên, phiên bản này không gây được chú ý và hoàn toàn lép vế so với những dự án còn lại.

