DJ nổi tiếng Avicii bất ngờ qua đời ở tuổi 28

>>> Mời quý độc giả xem video ca khúc "Wake me up" nổi tiếng của Avicii. Nguồn Youtube:

Mới đây, đại diện của DJ Avicii - tên thật là Tim Bergling - xác nhận anh đã qua đời ở tuổi 28. "Nỗi buồn này là quá lớn. Gia đình anh ấy sụp đổ trước mất mát này. Chúng tôi hi vọng mọi người tôn trọng quyền riêng tư của họ", Rolling Stone dẫn lời người đại diện cho biết.



Cộng đồng người yêu nhạc bàng hoàng trước cái chết của DJ tài năng Avicii.

Thi thể của Avicii được tìm thấy tại Muscat, Oman vào chiều ngày thứ 6. Chưa có kết luận rõ ràng về nguyên nhân tử vong của Avicii. Trước đó, vào ngày 4/4 nam DJ còn chia sẻ hình ảnh thời tiết California trên trang cá nhân của mình.

Avicii gặp nhiều vấn đề về sức khỏe trong vài năm trở lại đây do lạm dụng đồ uống có cồn. Anh thực hiện phẫu thuật cắt bỏ túi mật và ruột thừa vào năm 2014 và phải chiến đấu với căn bệnh viêm tuyến tụy.

DJ đình đám đã phải tạm hoãn tất cả các show diễn trong một thời gian dài để về nghỉ ngơi và trị bệnh tại quê nhà.

Avicii sinh ngày 8/9/1989, tại Stockholm, Thụy Điển. Anh là DJ, nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu trên giới. Avicii xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng 100 DJ do tạp chí DJ Magazine bình chọn vào năm 2011, xếp thứ 3 trong 2 năm liên tiếp 2012 và 2013.

Avicii là DJ hàng đầu thế giới.

Avicii cũng là người tiên phong của phong trào nhạc điện tử và là DJ hiếm hoi có thể tổ chức show lưu diễn vòng quanh thế giới. Anh sở hữu hàng loạt bản hit như Wake Me Up, You Make Me, X You, Hey Brother, Addicted to You, The Days, The Nights và Waiting for Love.

Anh thắng 2 giải MTV Music Awards, một giải Billboard Music Award và được đề cử giải Grammy 2 lần nhờ ca khúc Sunshine biểu diễn chung với David Guetta năm 2012 và đĩa đơn Levels năm 2013.