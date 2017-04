Đinh Tiến Đạt tránh mặt tình cũ Hari Won ở sự kiện

Tối 11/4, bộ phim Fast & Furious 8 chính thức được ra mắt tại TP.HCM. Đinh Tiến Đạt có mặt từ sớm tại sự kiện với vẻ ngoài đơn giản như thường thấy. Vừa qua, nam ca sĩ gây chú ý khi đăng trên trang cá nhân bộ ảnh nude nhân chuyến đi chơi với bạn bè. Tuy nhiên, khi Hari Won tới sự kiện, Đinh Tiến Đạt tránh mặt tình cũ, nhanh chóng rời đi. Hari Won diện đầm đen thanh lịch đi xem phim. Cô đi một mình mà không có ông xã Trấn Thành đi cùng. Giọng ca Anh cứ đi đi giảm cân khá nhiều so với trước đây. Cô thực hiện chế độ giảm cân nghiêm ngặt và chăm chỉ tập luyện. Giảm cân đồng nghĩa với vóc dáng mảnh mai hơn trước nhưng nhiều người nhận xét bà xã Trấn Thành không còn tươi tắn, rạng ngời như trước. Hà Anh diện váy xẻ cao táo bạo dự sự kiện. Siêu mẫu Hà thành cho biết ông xã ngoại quốc tôn trọng lựa chọn về phong cách thời trang và công việc của cô. Lan Khuê nổi bật với đầm lệch vai, khoe vai trần. Phương Mai trung thành với phong cách gợi cảm. Chị em Yến Trang - Yến Nhi diện tông đen - trắng đi xem phim. Vừa qua, Én chị gây chú ý khi thừa nhận mối quan hệ "cơm không lành canh không ngọt" với Thu Thủy. Vũ Ngọc Anh khoe thân hình săn chắc trong chiếc đầm ôm sát. Gần đây, cô vướng thị phi khi bị cho là người thứ ba, làm Cường Seven và MLee chia tay. Vợ chồng Dustin Nguyễn và Bebe Phạm tình cảm đi sự kiện. Cường Seven không chụp hình chung với người yêu tin đồn Vũ Ngọc Anh. Nam ca sĩ vừa tham gia dự án phim đình đám của đạo diễn Victor Vũ - Lôi báo.

