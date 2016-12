Điều độc, lạ trong đám cưới cổ tích của Trấn Thành - Hari Won

Tối qua (25/12), đám cưới Trấn Thành - Hari Won tổ chức tại một trung tâm tiệc cưới 5 sao tại Sài Gòn đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. (Ảnh: VTC) Tiệc cưới xa hoa do chính chú rể Trấn Thành tự tay lên ý tưởng với tổng chi phí lên đến 2 tỷ đồng. (Ảnh: Zing) Khu vực diễn ra hôn lễ trông vô cùng sang trọng lộng lẫy khi 20.000 viên đá pha lê được gắn trên trần. (Ảnh: Zing) Ngoài tự tay lên ý tưởng cho tiệc cưới cổ tích 2 tỷ đồng, Trấn Thành còn đặt may riêng hai chiếc váy cưới cho cô dâu. Một trong hai chiếc váy trị giá 10.000 USD. (Ảnh: Dân Việt) Đám cưới Trấn Thành - Hari Won còn thu thú sự quan tâm đặc biệt của dư luận bởi rất nhiều khách mời là nghệ sĩ nổi tiếng. (Ảnh: Zing) Hoài Linh, Hồ Ngọc Hà, Bằng Kiều, Thu Minh, Lý Hải, Thúy Nga, Đàm Vĩnh Hưng, Thu Trang - Tiến Luật, Cát Phượng, Lệ Quyên, Vân Sơn… đều xuất hiện tại tiệc cưới. (Ảnh: Zing) Trước đám cưới, Trấn Thành - Hari Won đã trải qua chặng đường hẹn hò không mấy yên ả. Vì vậy, khi xem lại clip về hành trình yêu, chú rể không kìm được cảm xúc. (Ảnh: VTC) Chia sẻ lý do yêu Hari Won, nam danh hài cho biết, bà xã đã rất dũng cảm vì dám yêu một người đàn ông như anh. (Ảnh: Dân Việt) Trái với hình ảnh “mít ướt” của chú rể, cô dâu dường như mạnh mẽ hơn khi liên tục nở nụ cười hạnh phúc và lau nước mắt cho người bạn đời. (Ảnh: VTC) Khách mời trong đám cưới cũng chứng kiến nhiều khoảnh khắc ôm hôn đầy ngọt ngào của cô dâu chú rể. (Ảnh: Dân Việt) Cùng thực hiện nghi thức uống rượt giao bôi, Trấn Thành - Hari Won trao nhau nụ hôn tình cảm. (Ảnh: Dân Việt) Tại tiệc cưới, danh hài Vân Sơn trêu chọc cô dâu chú rể với yêu cầu phải hôn đủ kiểu. (Ảnh: VTC) Trước yêu cầu của khách mời, Trấn Thành - Hari Won không ngần ngại khóa môi nhau đầy say đắm. (Ảnh: Dân Việt) Kết thúc tiệc cưới, vợ chồng Trấn Thành trở về hình ảnh nhắng nhít ở đời thường. (Ảnh: Zing) Cặp vợ chồng Vbiz nổi tiếng đã quậy tưng bừng trong ngày vui khi cùng nhảy múa bên các khách mời. (Ảnh: Zing)

Tối qua (25/12), đám cưới Trấn Thành - Hari Won tổ chức tại một trung tâm tiệc cưới 5 sao tại Sài Gòn đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. (Ảnh: VTC) Tiệc cưới xa hoa do chính chú rể Trấn Thành tự tay lên ý tưởng với tổng chi phí lên đến 2 tỷ đồng. (Ảnh: Zing) Khu vực diễn ra hôn lễ trông vô cùng sang trọng lộng lẫy khi 20.000 viên đá pha lê được gắn trên trần. (Ảnh: Zing) Ngoài tự tay lên ý tưởng cho tiệc cưới cổ tích 2 tỷ đồng, Trấn Thành còn đặt may riêng hai chiếc váy cưới cho cô dâu. Một trong hai chiếc váy trị giá 10.000 USD. (Ảnh: Dân Việt) Đám cưới Trấn Thành - Hari Won còn thu thú sự quan tâm đặc biệt của dư luận bởi rất nhiều khách mời là nghệ sĩ nổi tiếng. (Ảnh: Zing) Hoài Linh, Hồ Ngọc Hà, Bằng Kiều, Thu Minh, Lý Hải, Thúy Nga, Đàm Vĩnh Hưng, Thu Trang - Tiến Luật, Cát Phượng, Lệ Quyên, Vân Sơn… đều xuất hiện tại tiệc cưới. (Ảnh: Zing) Trước đám cưới, Trấn Thành - Hari Won đã trải qua chặng đường hẹn hò không mấy yên ả. Vì vậy, khi xem lại clip về hành trình yêu, chú rể không kìm được cảm xúc. (Ảnh: VTC) Chia sẻ lý do yêu Hari Won, nam danh hài cho biết, bà xã đã rất dũng cảm vì dám yêu một người đàn ông như anh. (Ảnh: Dân Việt) Trái với hình ảnh “mít ướt” của chú rể, cô dâu dường như mạnh mẽ hơn khi liên tục nở nụ cười hạnh phúc và lau nước mắt cho người bạn đời. (Ảnh: VTC) Khách mời trong đám cưới cũng chứng kiến nhiều khoảnh khắc ôm hôn đầy ngọt ngào của cô dâu chú rể. (Ảnh: Dân Việt) Cùng thực hiện nghi thức uống rượt giao bôi, Trấn Thành - Hari Won trao nhau nụ hôn tình cảm. (Ảnh: Dân Việt) Tại tiệc cưới, danh hài Vân Sơn trêu chọc cô dâu chú rể với yêu cầu phải hôn đủ kiểu. (Ảnh: VTC) Trước yêu cầu của khách mời, Trấn Thành - Hari Won không ngần ngại khóa môi nhau đầy say đắm. (Ảnh: Dân Việt) Kết thúc tiệc cưới, vợ chồng Trấn Thành trở về hình ảnh nhắng nhít ở đời thường. (Ảnh: Zing) Cặp vợ chồng Vbiz nổi tiếng đã quậy tưng bừng trong ngày vui khi cùng nhảy múa bên các khách mời. (Ảnh: Zing)