Diệp Lâm Anh mặt căng phồng đi thu âm cùng Only C

Sau thời gian im ắng, Diệp Lâm Anh xuất hiện tại phòng thu âm của nhà sản xuất Only C để thu âm ca khúc mới. Là nhạc sĩ mát tay hàng đầu hiện nay, Only C đã dành cho Diệp Lâm Anh một ca khúc anh khá tâm huyết. Sau khi nghe bản demo, giọng ca gốc Hà thành đã quyết định thu âm ca khúc Không cần ai khác. Diệp Lâm Anh và Only C là đồng nghiệp thân thiết từ ngày nữ diễn viên mới vào Sài Gòn lập nghiệp. Theo nam nhạc sĩ, Lâm Anh là ca sĩ có vũ đạo tốt nên anh thực hiện ca khúc Không cần ai khác theo style điện tử EDM để phát triển lợi thế trình diễn của cô trên sân khấu. Có mặt tại phòng thu của “ông bố một con”, Diệp Lâm Anh diện trang phục nữ tính, khoe bờ vai thon thả. Diễn viên, ca sĩ 28 tuổi suốt thời gian qua ồn ào vì nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ. Thời gian qua, ca sĩ Diệp Lâm Anh dành nhiều thời gian đóng phim. Cô có hai vai diễn trong Vệ sĩ Sài Gòn và Lục Vân Tiên. Hiện tại cô vẫn đang tìm kiếm một kịch bản phim phù hợp để có thể sống cùng đam mê. Thời gian rỗi cô luyện tập môn boxing trau dồi sức khỏe và nâng cao trình độ võ thuật để phục vụ cho điện ảnh mà cô yêu thích, cụ thể là phim hành động.

