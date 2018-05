Diễn viên đóng Nguyệt "thảo mai" trong "Phía trước là bầu trời" giờ ra sao?

Sau khoảng 17 năm phát sóng, nhiều trích đoạn trong " Phía trước là bầu trời" bất ngờ "hot" trở lại. Trong đó, clip về nhân vật Nguyệt (Hà Hương đóng) đã thu hút tới hàng triệu lượt xem, trăm nghìn lượt thích (like) và bình luận (comment). Trong phim, Hà Hương bị ghét vì hóa thân vào nhân vật thảo mai, “nói một đằng làm một nẻo”, “bắt cá 3 tay”. Nguyệt luôn tìm mọi cách để đổi đời ở thành phố. Khi những trích đoạn Nguyệt trong phim "Phía trước là bầu trời" bỗng dưng được quan tâm, Hà Hương cảm thấy vui mừng và có chút bất ngờ: “Đó là điều hạnh phúc nhất của một diễn viên khi vai diễn của họ vẫn đọng lại trong lòng khán giả. Sau gần 20 năm, vẫn được nhớ đến và ghi dấu ấn với vai diễn của mình là một niềm hạnh phúc quá lớn lao với cả một diễn viên chuyên nghiệp, chứ đừng nói là tay ngang như tôi”. Dù được đánh giá cao bởi lối diễn xuất tự nhiên nhưng Hà Hương không theo nghề này. Cô quay trở về với niềm đam mê múa và an phận với công việc văn phòng. Hà Hương kết hôn năm 2008 với một cán bộ một ngân hàng. Cả hai người nên duyên nhờ... tennis. Hiện tại, cuộc sống của Hà Hương vẫn rất hạnh phúc bên chồng và hai con. Khi xem loạt ảnh mới trên trang cá nhân, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước nhan sắc trẻ trung của Hà Hương. Đã qua 17 năm nhưng khi so sánh diện mạo của Hà Hương khi đóng vai Nguyệt và hiện tại không thay đổi là mấy. Cuộc sống và nhan sắc hiện tại của Hà Hương - Cô nàng thảo mai trong 'Phía trước là bầu trời'.Nữ diễn viên phim "Phía trước là bầu trời" có cuộc sống bình yên ở hiện tại. Hà Hương hiện tại đang làm công việc văn phòng. Trong hình, cô chụp ảnh cùng bạn bè khi gặp mặt tại một bữa tiệc. Ngoài niềm đam mê múa... Hà Hương còn rất yêu thích bộ môn võ thuật. Tổ ấm hạnh phúc của nữ diễn viên Hà Hương. Xem video "Nguyệt trong phim Phía trước là bầu trời thả thính". Nguồn Ngôi sao:

