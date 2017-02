Điểm mặt dàn diễn viên đóng thế sao Hoa Ngữ

Trong suốt sự nghiệp diễn xuất của mình, ngôi sao võ thuật Thành Long khẳng định chưa từng dùng diễn viên đóng thế. Tuy nhiên, gần đây do tuổi tác và để đảm bảo vấn đề sức khỏe, Thành Long đã chấp nhận phương án sử dụng diễn viên đóng thế trong những hành động nguy hiểm. Diễn viên đóng thế của Thành Long là võ sư Lý Hải Thanh, người có ngoại hình khá giống Thành Long. Sau mỗi pha võ thuật mạo hiểm, mọi người ở trường quay càng kính phục tài năng võ thuật của Lý Thanh Hải. Bởi vậy, ở trường quay tất cả mọi người đều gọi Lý Hải Thanh là “Long ca”. Sau Thành Long, ông hoàng Kungfu của làng điện ảnh Hoa Ngữ phải kể đến Lý Liên Kiệt. Mặc dù, hiện tại, Lý Liên Kiệt đã “giải nghệ” do mắc căn bệnh cường giáp. Nhưng hình ảnh Hoàng Phi Hồng do Lý Liên Kiệt hóa thân vẫn luôn sống mãi trong lòng khán giả. Cũng giống như Thành Long, những bộ phim Lý Liên Kiệt đóng đa phần là các bộ phim hành động võ thuật với mức độ mạo hiểm cao. Chính vì vậy, việc sử dụng diễn viên đóng thế vô cùng cần thiết. Thậm chí, Lý Liên Kiệt có đến 2 diễn viên đóng thế. Một trong hai người đã qua đời trên phim trường. Người thứ hai, cũng là diễn viên đóng thế xấu số qua đời năm 2011 – Lưu Khôn. Tại phim trường của bộ phim Biệt đội cảm tử 2, do lỗi kĩ thuật đã xảy ra vụ nổ lớn. Lưu Khôn không may bị thương nặng và qua đời khi mới 26 tuổi. Văn Tường là người đã giúp Châu Nhuận Phát hoàn thành những cảnh quay khó của nhân vật Hoàng Tứ Lang trong bộ phim Để viên đạn bay vào năm 2010. Sở hữu ngoại hình quá giống Châu Nhuận Phát, ngay bà xã của nam tài tử là Trần Hội Liên cũng từng nhầm Văn Tường là Châu Nhuận Phát. Phải thừa nhận rằng, họ giống nhau đến như hai giọt nước ở cả gương mặt và thần thái. Nam tài tử điển trai Lương Triều Vỹ mới đây tham gia bộ phim Người Lái Đò do Vương Gia Vệ sản xuất. Bộ phim vừa ra rạp ngày 23 tháng này, doanh thu bộ phim đạt 190 triệu NDT (27,3 triệu USD) chỉ sau 2 ngày. Trong bộ phim, những phân cảnh khó đều do Từ Thượng Uy đóng thế cho Lương Triều Vỹ. Hai người vô cùng giống nhau, cho dù đứng cạnh nhau cũng khó có thể phân biệt nổi ai là Lương Triều Vỹ, ai là Từ Thượng Uy. Bên cạnh những nam diễn viên nổi tiếng, dàn sao nữ của Hoa Ngữ cũng có riêng cho mình những diễn viên đóng thế. Lí do hàng đầu khi lựa chọn phương án dùng diễn viên đóng thế của mĩ nhân Hoa Ngữ Chương Tử Di là để tránh ảnh hưởng đến danh dự. Trong bộ phim Dạ Yến, Chương Tử Di đã phải nhờ đến 3 diễn viên đóng thế trong đó Thiệu Tiểu San được giao cho những cảnh khỏa thân nóng bỏng. Cô cũng là người có ngoại hình giống Chương Tử Di nhất trong số 3 diễn viên đóng thế. Tuy nhiên, sau đó,vì vi phạm quy ước với đoàn phim Thiệu Tử San đã không còn cơ hội nào xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Diễn viên đóng thế ngoại hình lẫn diễn xuất đa phần đều không bằng diễn viên chính. Nhưng lại có một số trường hợp éo le, như diễn viên đóng thế cho Trần Nghiên Hy trong Thần điêu đại hiệp là Mâu Mỹ Kỳ lại nổi bật hơn diễn viên chính. Mâu Kỳ Kỳ 20 tuổi đến từ tỉnh Hắc Long Giang. Vẻ đẹp thuần khiết của Mâu Mỹ Kỳ được nhiều người ngợi khen, thậm chí có ý kiến nhận xét cô còn xinh hơn hẳn Trần Nghiên Hy. Năm 2001, Chu Hiển Hân đóng thế những cảnh nóng, khỏa thân trong nhiều bộ phim của Củng Lợi. Và đặc biệt,sau khi đóng thế Củng Lợi trong bộ phim Chuyến tàu của Chu Ngư, nhờ ngoại hình và khả năng diễn xuất của mình, chỉ sau một đêm cô đã trở thành người nổi tiếng. Cũng từ đây, nhiều hợp đồng đóng phim tới tấp gửi đến Chu Hiển Hân. Từ đó, nữ diễn viên được mệnh danh là “Tiểu Củng Lợi”.

Trong suốt sự nghiệp diễn xuất của mình, ngôi sao võ thuật Thành Long khẳng định chưa từng dùng diễn viên đóng thế. Tuy nhiên, gần đây do tuổi tác và để đảm bảo vấn đề sức khỏe, Thành Long đã chấp nhận phương án sử dụng diễn viên đóng thế trong những hành động nguy hiểm. Diễn viên đóng thế của Thành Long là võ sư Lý Hải Thanh, người có ngoại hình khá giống Thành Long. Sau mỗi pha võ thuật mạo hiểm, mọi người ở trường quay càng kính phục tài năng võ thuật của Lý Thanh Hải. Bởi vậy, ở trường quay tất cả mọi người đều gọi Lý Hải Thanh là “Long ca”. Sau Thành Long, ông hoàng Kungfu của làng điện ảnh Hoa Ngữ phải kể đến Lý Liên Kiệt. Mặc dù, hiện tại, Lý Liên Kiệt đã “giải nghệ” do mắc căn bệnh cường giáp. Nhưng hình ảnh Hoàng Phi Hồng do Lý Liên Kiệt hóa thân vẫn luôn sống mãi trong lòng khán giả. Cũng giống như Thành Long, những bộ phim Lý Liên Kiệt đóng đa phần là các bộ phim hành động võ thuật với mức độ mạo hiểm cao. Chính vì vậy, việc sử dụng diễn viên đóng thế vô cùng cần thiết. Thậm chí, Lý Liên Kiệt có đến 2 diễn viên đóng thế. Một trong hai người đã qua đời trên phim trường. Người thứ hai, cũng là diễn viên đóng thế xấu số qua đời năm 2011 – Lưu Khôn. Tại phim trường của bộ phim Biệt đội cảm tử 2, do lỗi kĩ thuật đã xảy ra vụ nổ lớn. Lưu Khôn không may bị thương nặng và qua đời khi mới 26 tuổi. Văn Tường là người đã giúp Châu Nhuận Phát hoàn thành những cảnh quay khó của nhân vật Hoàng Tứ Lang trong bộ phim Để viên đạn bay vào năm 2010. Sở hữu ngoại hình quá giống Châu Nhuận Phát, ngay bà xã của nam tài tử là Trần Hội Liên cũng từng nhầm Văn Tường là Châu Nhuận Phát. Phải thừa nhận rằng, họ giống nhau đến như hai giọt nước ở cả gương mặt và thần thái. Nam tài tử điển trai Lương Triều Vỹ mới đây tham gia bộ phim Người Lái Đò do Vương Gia Vệ sản xuất. Bộ phim vừa ra rạp ngày 23 tháng này, doanh thu bộ phim đạt 190 triệu NDT (27,3 triệu USD) chỉ sau 2 ngày. Trong bộ phim, những phân cảnh khó đều do Từ Thượng Uy đóng thế cho Lương Triều Vỹ. Hai người vô cùng giống nhau, cho dù đứng cạnh nhau cũng khó có thể phân biệt nổi ai là Lương Triều Vỹ, ai là Từ Thượng Uy. Bên cạnh những nam diễn viên nổi tiếng, dàn sao nữ của Hoa Ngữ cũng có riêng cho mình những diễn viên đóng thế. Lí do hàng đầu khi lựa chọn phương án dùng diễn viên đóng thế của mĩ nhân Hoa Ngữ Chương Tử Di là để tránh ảnh hưởng đến danh dự. Trong bộ phim Dạ Yến, Chương Tử Di đã phải nhờ đến 3 diễn viên đóng thế trong đó Thiệu Tiểu San được giao cho những cảnh khỏa thân nóng bỏng. Cô cũng là người có ngoại hình giống Chương Tử Di nhất trong số 3 diễn viên đóng thế. Tuy nhiên, sau đó,vì vi phạm quy ước với đoàn phim Thiệu Tử San đã không còn cơ hội nào xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Diễn viên đóng thế ngoại hình lẫn diễn xuất đa phần đều không bằng diễn viên chính. Nhưng lại có một số trường hợp éo le, như diễn viên đóng thế cho Trần Nghiên Hy trong Thần điêu đại hiệp là Mâu Mỹ Kỳ lại nổi bật hơn diễn viên chính. Mâu Kỳ Kỳ 20 tuổi đến từ tỉnh Hắc Long Giang. Vẻ đẹp thuần khiết của Mâu Mỹ Kỳ được nhiều người ngợi khen, thậm chí có ý kiến nhận xét cô còn xinh hơn hẳn Trần Nghiên Hy. Năm 2001, Chu Hiển Hân đóng thế những cảnh nóng, khỏa thân trong nhiều bộ phim của Củng Lợi. Và đặc biệt,sau khi đóng thế Củng Lợi trong bộ phim Chuyến tàu của Chu Ngư, nhờ ngoại hình và khả năng diễn xuất của mình, chỉ sau một đêm cô đã trở thành người nổi tiếng. Cũng từ đây, nhiều hợp đồng đóng phim tới tấp gửi đến Chu Hiển Hân. Từ đó, nữ diễn viên được mệnh danh là “Tiểu Củng Lợi”.