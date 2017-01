Điểm danh loạt phim ra mắt dịp Tết Nguyên đán 2017

“Bạn gái tôi là sếp” là bộ phim hài, tình cảm dự kiến ra mắt vào ngày 3/2/2017 (dịp Tết Nguyên Đán 2017). Phim có sự tham gia của dàn diễn viên sáng giá: Miu Lê, Đỗ An, Lê Khánh, Tuấn Khải, Hoàng Phi... Màu sắc phim tươi sáng hiện đại và vô cùng vui nhộn. (Ảnh: ĐPCC) “Bạn gái tôi là sếp” xoay quanh chuyện tình yêu giữa chàng nhân viên ngân hàng “không phải dạng vừa đâu” với nàng sếp ngang ngạnh, hiếu thắng, đa cảm. Cặp đôi vừa cạnh tranh kịch liệt trong nhiệm vụ khó khăn vừa phải đối phó với các “thánh soi” từ văn phòng. (Ảnh: ĐPCC) "Nàng tiên có 5 nhà" cũng là một trong số những phim ra mắt dịp Tết Nguyên đán 2017, phim công chiếu ngày 27/1/2017. “Nàng tiên có 5 nhà” quy tụ dàn sao: Hoài Linh, Chí Tài, Tấn Beo, Huy Khánh, Hiếu Hiền, Phi Nhung, Minh Luân, Khả Ngân…Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Khả Ngân đóng vai nữ chính. (Ảnh: Người đô thị) Nội dung phim Tết này kể về Giáng Hương - cô gái lên kế hoạch chinh phục 4 vị đại gia dưới sự giúp đỡ của “chuyên gia tư vấn tình trường” Diễm Bà Bà và diễn viên quần chúng Lý Bình. Tuy nhiên, 4 vị đại gia khá mưu mẹo. Đúng lúc đó, vị đại gia thứ 5 xuất hiện. (Ảnh: Thể thao ngày nay) Một trong những tác phẩm điện ảnh ra mắt dịp Tết Nguyên Đán 2017 là tác phẩm hài - hành động “Lục Vân Tiên - Tuyệt đỉnh kung fu”. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên: Andy Long, Diệp Lâm Anh, SƯT Thành Lộc, Kiều Mai Lý, Kim Tuyến…(Ảnh: Facebook Kim Tuyến) Nội dung phim kể về chàng trai tự nhận là Lục Vân Tiên. Xuất hiện giữa Sài Gòn vào cận Tết 2017 trong trang phục chiến bào và cưỡi tuấn mã, anh cho biết muốn đi tìm nàng Nguyệt Nga. Từ đây, chuyến hành trình của Lục Vân Tiên xảy ra nhiều tình huống dở khóc dở cười. (Ảnh: Thể thao văn hóa) Dịp Tết Đinh Dậu 2017, khán giả còn có cơ hội thưởng thức bộ phim điện ảnh “Rừng xanh kỳ lạ truyện” do diễn viên Khương Ngọc làm biên kịch kiêm đạo diễn. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên: Hoài Linh, Thu Trang , Tiến Luật, Trung Dân, Hứa Minh Đạt…(Ảnh: Facebook Khương Ngọc) Nội dung phim “Rừng xanh kỳ lạ truyện” được lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về hai cha con Hồ Văn Lang đã sống trong rừng sâu Việt nam và tách biệt với thế giới văn minh suốt 39 năm trời. (Ảnh: Facebook Khương Ngọc) Dự kiến ra mắt ngày 28/1/2017, “Journey to the west: Demon chapter” do Châu Tinh Trì sản xuất có sự góp mặt của dàn sao: Ngô Diệc Phàm, Lâm Canh Tân, Lâm Doãn, Diêu Thần, Vương Lệ Khôn, Uông Đạc, Dương Nhất Uy. (Ảnh: Zing) Nội dung phim kể lại sự kiện xảy ra sau khi Đường Tăng nhận Tôn Ngộ Không làm đồ đệ và cả hai cùng Bát Giới và Sa Tăng lên đường thỉnh kinh. Tuy nhiên, trước đó, bốn thầy trò phải giải quyết mâu thuẫn nội bộ. (Ảnh: Zing) Các bom tấn dịp Tết Nguyên Đán 2017 còn gồm có “XXX phản đòn”. Phim có sự tham gia của: Vin Diesel, Chân Tử Đan, Ngô Diệc Phàm, Samuel L. Jackson, Nina Dobrev... Đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Vin Diesel với bộ phim đã đưa tên tuổi anh nổi tiếng. (Ảnh: Maskonline) Ở phần phim mới, sau khi gặp tai nạn chết người, tay chơi thể thao mạo hiểm Xander Cage vẫn còn sống nhưng giả vờ đã qua đời. Giờ đây, Xander bí mật trở lại trong một điệp vụ mới nhưng gặp khó khăn trong việc hợp tác với người cộng sự Augustus Gibbons. (Ảnh: Maskonline)

