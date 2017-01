Điểm danh loạt sao Hàn mắt một mí vẫn tuyệt đẹp

CL, trưởng nhóm 2NE1 khiến fan buồn khi tuyên bố đã phẫu thuật cắt mí, nhưng hóa ra đó chỉ là trò cá tháng 4 bởi nữ ca sĩ biết đôi mắt một mí chính là điểm mạnh của cô. (Ảnh: Allkpop) Ga-In nhóm Brown Eyed Girl đã truyền cảm hứng trang điểm đôi mắt với đường kẻ viền mắt đậm cho những cô gái có mắt một mí. Cô là một trong những sao Hàn mắt một mí đẹp nhất. (Ảnh: KpopStarz) Không ai có thể phủ nhận rằng vẻ đẹp của Sohee nhóm Wonder Girls là duy nhất và fan mong cô không thay đổi những nét khuôn mặt tự nhiên của mình, đặc biệt là đôi mắt một mí xinh xắn. (Ảnh: Netizen Buzz) Minah nhóm Girl’s Day là minh chứng hùng hồn rằng không cần mắt hai mí, bạn vẫn xinh đẹp và quyến rũ. (Ảnh: Pinterest) Nana nhóm After School nổi bật với vẻ đẹp cá tính nhờ đôi mắt một mí. (Ảnh: Netizen Buzz) Ưu điểm mắt to của Seungyeon nhóm Kara khiến cho đôi mắt một mí của cô không còn là nhược điểm. (Ảnh: Pinterest) Sulli chứng minh nụ cười tươi, khuôn mặt thanh tú vẫn giúp cô xinh tươi dù không có đôi mắt hai mí. (Ảnh: KpopStarz) Eunji nhóm Apink không cần phẫu thuật cắt mí vì đôi mắt một mí chính là điểm thu hút của cô. (Ảnh: Pinterest) Seulgi nhóm Red Velvet gây ấn tượng với khán giả nhất chính là đôi mắt. (Ảnh: kpopmap) Mọi nét mặt của Arin nhóm Oh My Girl đều rất hài hòa, thế nên đôi mắt một mí của cô lại không hề là nhược điểm. (Ảnh: kpopmap) Seung Hee nhóm Oh My Girl sở hữu khuôn mặt như búp bê nhờ đôi mắt một mí đáng yêu. (Ảnh: kpopmap) Jang Seung Yeon nhóm CLC rất xinh xắn và đáng yêu nhờ đôi mắt một mí mơ màng. (Ảnh: kpopmap)

CL, trưởng nhóm 2NE1 khiến fan buồn khi tuyên bố đã phẫu thuật cắt mí, nhưng hóa ra đó chỉ là trò cá tháng 4 bởi nữ ca sĩ biết đôi mắt một mí chính là điểm mạnh của cô. (Ảnh: Allkpop) Ga-In nhóm Brown Eyed Girl đã truyền cảm hứng trang điểm đôi mắt với đường kẻ viền mắt đậm cho những cô gái có mắt một mí. Cô là một trong những sao Hàn mắt một mí đẹp nhất. (Ảnh: KpopStarz) Không ai có thể phủ nhận rằng vẻ đẹp của Sohee nhóm Wonder Girls là duy nhất và fan mong cô không thay đổi những nét khuôn mặt tự nhiên của mình, đặc biệt là đôi mắt một mí xinh xắn. (Ảnh: Netizen Buzz) Minah nhóm Girl’s Day là minh chứng hùng hồn rằng không cần mắt hai mí, bạn vẫn xinh đẹp và quyến rũ. (Ảnh: Pinterest) Nana nhóm After School nổi bật với vẻ đẹp cá tính nhờ đôi mắt một mí. (Ảnh: Netizen Buzz) Ưu điểm mắt to của Seungyeon nhóm Kara khiến cho đôi mắt một mí của cô không còn là nhược điểm. (Ảnh: Pinterest) Sulli chứng minh nụ cười tươi, khuôn mặt thanh tú vẫn giúp cô xinh tươi dù không có đôi mắt hai mí. (Ảnh: KpopStarz) Eunji nhóm Apink không cần phẫu thuật cắt mí vì đôi mắt một mí chính là điểm thu hút của cô. (Ảnh: Pinterest) Seulgi nhóm Red Velvet gây ấn tượng với khán giả nhất chính là đôi mắt. (Ảnh: kpopmap) Mọi nét mặt của Arin nhóm Oh My Girl đều rất hài hòa, thế nên đôi mắt một mí của cô lại không hề là nhược điểm. (Ảnh: kpopmap) Seung Hee nhóm Oh My Girl sở hữu khuôn mặt như búp bê nhờ đôi mắt một mí đáng yêu. (Ảnh: kpopmap) Jang Seung Yeon nhóm CLC rất xinh xắn và đáng yêu nhờ đôi mắt một mí mơ màng. (Ảnh: kpopmap)