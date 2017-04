Đây mới là chồng con của nàng dâu “Sống chung với mẹ chồng“

Trong Sống chung với mẹ chồng, Bảo Thanh đảm nhận vai Vân, nàng dâu mới bị mẹ chồng bắt nạt. Cuộc sống hai vợ chồng cũng vì thế mà gặp nhiều sóng gió từ những câu chuyện tưởng như nhỏ nhất. Ngoài đời, Bảo Thanh may mắn hơn nhân vật. Cô kết hôn khi mới ra trường và có một cuộc sống hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ. Tấm ảnh hiếm hoi trong ngày vui của Bảo Thanh và ông xã. Nữ diễn viên sinh năm 1990 chia sẻ hôm 27/2: “27/2/2011 và 27/2/2017, yêu nhau hai năm, kết hôn 6 năm mà lúc nào cũng như ngày mới yêu”. Chồng nữ diễn viên Sống chung với mẹ chồng là người ngoài ngành giải trí. Tuy nhiên, anh được khen có vẻ ngoài phong độ, ăn ảnh như người mẫu. Bảo Thanh cho biết cô luôn cảm thấy may mắn khi chồng hiểu và thông cảm cho nghề của vợ. Mỗi lần đi xa nhà đóng phim, anh chính là chỗ dựa chăm sóc con cái giúp cô. Hai người có một bé trai, đặt tên Nguyễn Đức Bảo. Bảo Thanh từng khẳng định niềm vui và hạnh phúc của cô là con. Bé trai đáng yêu của Bảo Thanh. Khi chia sẻ về chồng, Bảo Thanh hạnh phúc viết: “Người ta nói thuận vợ thuận chồng, gì nữa nhỉ. Em chả cần giàu sang, em chỉ cần mình nắm tay nhau vượt qua sóng gió như lời hứa thôi. Còn tiền thì kiếm được tới đâu tiêu tới đó. Đời người ngắn ngủi lắm, nên hãy chỉ yêu thương và tận hưởng”. “Lấy chồng và sinh con đều do duyên số, là của trời cho. Trong cuộc đời, có nhiều điều xảy ra rất bất ngờ và trùng hợp, tôi cũng không lý giải được nên chỉ lặng yên đón nhận. Từ ngày có con, cuộc đời tôi bước sang trang mới, mọi chuyện thay đổi chóng mặt và vận may trong sự nghiệp cứ thế kéo đến. Tôi cho rằng đó là ông trời ưu ái cho mình”, cô tâm sự về lý do kết hôn khi còn rất trẻ. Bảo Thanh sinh năm 1990. Cô sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Năm 8 tuổi, Bảo Thanh có vai diễn đầu tiên trong bộ phim Vào Nam ra Bắc. Năm 11 tuổi, cô nhận được giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc trong LHP Việt Nam lần thứ 13 cho vai diễn đầu tay. Cô từng nhận giải Cánh Diều Vàng nhờ vai diễn trong Người chồng điên. Không khoe về cuộc sống giàu sang nhưng những hình ảnh đời thường hạnh phúc của gia đình Bảo Thanh khiến nhiều người ngưỡng mộ.

