Danh hài Hoài Linh và bí ẩn về người vợ như hoa hậu

Cái kết cho 14 năm tưởng chừng lặng sóng



Nghệ sĩ hài Hoài Linh và người đẹp Thanh Hương quen biết trước khi danh hài di cư qua Mỹ. Thuở ấy, “nàng” làm việc tại quán karaoke mà “chàng” thường lui tới hát. Cảm mến nhau ngay từ lần gặp đầu tiên, niềm nhớ nhung và tình yêu sét đánh đã thôi thúc Hoài Linh gặp lại cô gái quê Bến Tre và chinh phục trái tim người đẹp bằng sự chân thành, mộc mạc. Cặp đôi quyết định tiến tới hôn nhân khi nhận ra niềm đồng cảm từ sâu thẳm. Tháng 4/1997, Hoài Linh bảo lãnh Thanh Hương sang Mỹ chung sống sau lễ cưới ấm áp, hạnh phúc với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trong nước và hải ngoại. Anh còn ra một CD có tên “Tình Karaoke” để nói về cuộc gặp gỡ định mệnh với người mình yêu tại chốn cũ ngày xưa.

Danh hài Hoài Linh và vợ trong ngày cưới. Ảnh: T.L

Công việc của Hoài Linh đi sớm về khuya, có khi đến nửa năm vợ chồng mới gặp nhau vì người trong nước, người ở nước ngoài… Thanh Hương bỏ ngoài tai những lời đồn thổi, dốc toàn lực chăm sóc gia đình và tự tìm những nguồn vui riêng trong cuộc sống. Anh từng thổ lộ “bí mật” về phục trang giả gái của mình chính là đồ của vợ. Anh mặc quần áo của bà xã đi biểu diễn ngay khi bắt đầu đóng vai phụ nữ. Vợ anh cũng quen với điều này và hiểu công việc của chồng. Đôi lúc anh còn được vợ khen… giống phụ nữ!

Hoài Linh xúc động cho biết, vì chồng con, Thanh Hương sẵn sàng thay đổi môi trường sống, chấp nhận làm lại mọi thứ từ đầu nên suốt những năm tháng sống cùng nhau, anh tự nhận mình là người may mắn được bao bọc trong cuộc sống hôn nhân ổn định, yên bình. Tuy vậy, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 14 năm, vợ chồng Hoài Linh – Thanh Hương chia tay trong yên lặng, không một lý do nào cho sự tan vỡ được đưa ra.

Tan vỡ vì người thứ ba?

Không tiết lộ chân dung vợ, danh hài Hoài Linh chỉ nhắc đến một nửa của mình với những lời ca ngợi: “Cô ấy hy sinh cho tôi rất nhiều… Đó là người rất chịu thương, chịu khó với tôi. Vợ tôi sống đơn giản, ít trang điểm”.

Hoài Linh và Thanh Hương có chung một con trai là Võ Lê Thành Vinh hiện đang sống và học tập tại Mỹ. Thành Vinh được khen là điển trai và nhiều tài lẻ giống cha mình nhưng cuộc sống của anh độc lập, được tách rời khỏi tên tuổi của người cha nổi tiếng. Cách đây chưa lâu, trong chương trình “Tình Bolero hoan ca”, ca sĩ Hà My - cháu gái của danh ca Thái Châu - đã trở thành nhân vật thu hút nhiều sự chú ý khi mở lòng chia sẻ tình yêu với Hoài Linh. Nữ ca sĩ tâm sự: “Khi anh Linh bày tỏ tình cảm với tôi, tôi cảm thấy rất vui hạnh phúc nhưng không dám tiến tới với anh, bởi lúc đó anh đã có vợ ở Mỹ”.

Chính vì Hoài Linh có vợ nên nữ ca sĩ không dám tiếp nhận và cuối cùng cả hai đã không thể đến được với nhau. Từ tiết lộ này, dư luận đã phán đoán lý do khiến vợ chồng Hoài Linh chia tay nhau vì hình bóng một người thứ ba(?!). Người đó có thể không hoàn toàn là Hà My nhưng việc Hoài Linh thường xuyên đi lưu diễn, tiếp xúc nhiều với nghệ sĩ, người hâm mộ được coi là những “nguy cơ” đe dọa đến hạnh phúc gia đình. Ca sĩ Hà My chia sẻ, sau nhiều sóng gió, thăng trầm của cuộc sống, năm 2008, vì quá chán với tình cảnh sống bấp bênh không điểm tựa, cô kết hôn với một Việt Kiều, trong đám cưới ngày hôm đó cũng có sự góp mặt chung vui của “người cũ” Hoài Linh.

“Tôi không cô đơn nhưng cô độc!”

Nhiều năm sau cuộc hôn nhân tan vỡ, người ngoài cuộc vẫn không biết chính xác đâu là nguyên nhân khiến Hoài Linh và vợ “đường ai nấy đi”. Những đồn thổi về người thứ ba hay chuyện Hoài Linh “thân thiết” với người đồng giới cũng chỉ là bóng gió, hoài nghi. Nhưng trong những lần hiếm hoi bày tỏ về cuộc sống hôn nhân, người ta có thể cảm nhận được rằng, dường như nỗi cô đơn bản thể của nghệ sĩ trong Hoài Linh đã tự bung ra để tìm tự do.

“Thi thoảng cô ấy động viên tôi bằng những câu khen đẹp, khen giống phụ nữ hay góp ý chuyện áo ngắn, áo dài chứ không can thiệp nhiều. Bản thân tôi cũng không lấy vợ ra làm hình mẫu cho vai diễn của mình, vì cô ấy là người ít nói mà những vai phụ nữ của tôi lại toàn người nói nhiều. Vợ tôi sống đơn giản, ít trang điểm nên không thể giúp tôi trong lĩnh vực hóa trang. Tôi trang điểm còn giỏi hơn cô ấy. Tôi là một người không cô đơn nhưng đầy cô độc. Xung quanh có khi rất nhiều người, nhưng lại chẳng có ai để tâm sự, gửi gắm được những nỗi lòng của mình… Đã là diễn viên thì diễn bi hay hài đều bạc”, anh nói.

Nói về người vợ cũ Thanh Hương, danh hài Hoài Linh không tiếc lời khen ngợi. Anh tiết lộ, đó là người phụ nữ đậm chất Á Đông, chịu thương chịu khó, hết lòng hy sinh vì chồng con. Dù không hoạt động nghệ thuật nhưng chị luôn âm thầm ủng hộ công việc của chồng.