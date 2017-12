Đang gây sốt, “Tây Du Ký” bản Hàn gặp sự cố phải ngừng phát sóng

>>> Mời quý độc giả xem trailer "Hoa Du Ký". Nguồn Youtube:

Bộ phim truyền hình Hoa Du Ký được xem là Tây Du Ký bản Hàn phát trên kênh truyền hình cáp tvN đang gây sốt dù mới ra mắt tập 1.



Tuy nhiên sang tập 2, phim bất ngờ gặp sự cố nghiêm trọng dẫn đến ngừng phát sóng.

Trong cảnh quay nhân vật nữ chính tham gia chương trình tìm kiếm tài năng và bị các hồn ma có diện mạo như làn khói đen tấn công, khâu xử lý hậu kỳ không được biên tập trước khi lên sóng. Vì vậy, toàn bộ hình ảnh các diễn viên quần chúng được cáp treo đưa lên không trung để giả hồn ma đã xuất hiện ngay trên màn ảnh.

Khâu hậu kỳ không được xử lý và hiện lên trên khung hình.

Lỗi kỹ thuật này khiến phim phải tuyên bố tạm ngừng phát sóng tới 2 lần và thay bằng các phút quảng cáo. Tuy nhiên, đến phút cuối dù khán giả đã kiên nhẫn chờ đợi vẫn không thể xem tiếp tập 2. Bộ phim bị dừng đột ngột với thông báo hiện lên trên khung hình: “Vì sự cố nội bộ, chúng tôi xin kết thúc phát sóng”.

Đây được xem như sự cố truyền hình nghiêm trọng và bị khán giả lên tiếng phản đối cả về khâu xử lý hậu kỳ lẫn kỹ năng thiếu chuyên nghiệp của nhà đài. Nhiều trang tin Hàn đánh giá đây là sự cố nghiêm trọng trong lịch sử phim truyền hình Hàn.

Các nhân vật Đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Ngưu Ma Vương rất mới lạ trong Hoa Du Ký.

Hoa Du Ký được giữ nguyên các tuyến nhân vật như bản gốc Tây Du Ký nhưng cải biên theo yếu tố lãng mạn hiện đại. Kịch bản do cặp đôi chị em biên kịch Hong của Cô nàng đẹp trai, Bạn gái tôi là cáo chín đuôi… chắp bút. Phim được chỉ đạo bởi đạo diễn của phim Nữ hoàng Seon Deok. Dàn diễn viên trong phim gồm nữ chính Oh Yeon Seo vai Jin Sun Mi (Đường Tam Tạng phiên bản nữ). Tài tử điển trai Lee Seung Gi vai Oh Gong (Tôn Ngộ Không) là nhân vật bị lưu đày đến nhân gian. Nam diễn viên Cha Seung Won vai Hwi Chul (Ngưu Ma Vương), CEO công ty giải trí, có mối thù địch với Đường Tam Tạng và Tôn Ngộ Không nhưng sau đó lại bị cuốn vào cuộc tình tay ba.

Sự khác biệt về các nhân vật như Đường Tam Tạng là nữ giới, Trư Bát Giới rất điển trai… khiến phim gây chú ý ngay khi ra mắt. Tỷ suất khán giả xem phim đạt con số kỷ lục trên đài tvN Hàn Quốc.