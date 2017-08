Dàn thí sinh để mặt mộc tập luyện trước chung kết The Face

Trưa 26/8, các thí sinh chương trình The Face - Gương mặt thương hiệu 2017 đã có một buổi tập luyện chuẩn bị cho đêm chung kết The Face diễn ra vào tối ngày 27/8. Top 4 tranh tài quán quân là Tú Hảo, Mỹ Nhân, Đồng Ánh Quỳnh và Tường Linh. Top 11 chăm chỉ tập luyện với tinh thần thoải mái. Các thí sinh luyện tập cùng team của mình. Trong ảnh là 4 cô gái đội Lan Khuê thể hiện phần thi chụp ảnh theo yêu cầu của nhãn hàng. Hoàng Thuỳ có mặt ở buổi tập luyện để hỗ trợ các thí sinh The Face phần catwalk. Tường Linh là thí sinh cuối cùng của đội Hoàng Thuỳ. Cô được dự đoán là thí sinh có khả năng giành ngôi vị quán quân The Face mùa 2. Đồng Ánh Quỳnh trong trang phục nữ tính, sải bước tự tin trên sàn diễn. Học trò của Minh Tú được cho là thí sinh có khả năng tiến bộ nhanh nhất ở chương trình. Ánh Quỳnh được khen ngợi bởi phong thái tự tin, trình diễn dứt khoát. Thí sinh cuối cùng của đội Lan Khuê - Tú Hảo - được cho là có gương mặt lạ, tuy nhiên chiều cao hạn chế khiến cô không được đánh giá cao như Mỹ Nhân, Tường Linh, Ánh Quỳnh. Phương Chi của đội Hoàng Thuỳ được cho là thí sinh thú vị. Không được đánh giá cao như các đồng nghiệp, song trong các thử thách Phương Chi luôn nỗ lực hết mình. Thiên Nga khá nổi bật từ những vòng đầu tiên, song càng về những tập sau phong độ của thí sinh càng giảm sút. Khánh Ngân, Chúng Huyền Thanh, Phí phương Anh có mặt trong buổi tập để hỗ trợ các đàn em. Tóc Tiên trong trang phục crop-top luyện tập cùng top 11. Sân khấu chung kết The Face 2017 mang phong cách hiện đại, phù hợp với tiêu chí chương trình.

