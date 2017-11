Dàn sao đình đám tham quan căn hộ mẫu đẳng cấp tại khu vực Tây Hồ Tây

Ngày 18/11, sự kiện ra mắt căn hộ mẫu đẳng cấp 5 sao của Sunshine City - dự án nằm trong khu đô thị Ciputra, khu vực Tây Hồ Tây (Hà Nội) đã tạo ra sự lôi cuốn mạnh mẽ, thu hút hàng nghìn người tham gia. Đặc biệt, trong số đó có những nhân vật nổi tiếng như Nữ hoàng sắc đẹp toàn cầu năm 2016 Ngọc Duyên, Á hậu Việt Nam 2014 Huyền My, nam ca sĩ Lê Hiếu… Nữ hoàng sắc đẹp Toàn Cầu 2016 – Ngọc Duyên tới sự kiện ra mắt nhà mẫu Sunshine City từ rất sớm. Theo chia sẻ của người đẹp đến từ Vũng Tàu, sở dĩ cô đặc biệt quan tâm tới sự kiện là bởi muốn được tận mắt chứng kiến căn hộ 5 sao đẳng cấp nhất Hà Nội. Ngọc Duyên chia sẻ nguyên nhân tham dự lễ ra mắt nhà mẫu Sunshine City là ấn tượng với vị trí đắc địa ven sông Hồng, view hồ Tây của dự án. Tại đây, cư dân được hưởng trọn bầu không khí trong lành, vừa thuận tiện giao thông, lại không quá ồn ào, náo nhiệt như nội đô thành phố. “Thiết kế căn hộ đáp ứng đầy đủ tiêu chí về kiến trúc đô thị hiện đại nhưng vẫn hài hòa với thiên nhiên và thân thiện với môi trường”, Ngọc Duyên cho biết. Cô cũng đánh giá cao những công nghệ thông minh, hiện đại được tiên phong áp dụng trong công tác vận hành, quản lý dự án của Sunshine Group. Qua ứng dụng App Sunshine, chỉ cần một cú chạm - click trên điện thoại di động, chủ nhân căn hộ có thể đặt mọi dịch vụ từ giặt ủi, mua sắm, dọn vệ sinh đến đặt phòng khách sạn… hay thậm chí là sửa nhà, xem phim… Giống Ngọc Duyên, Á hậu Huyền My cũng dành sự quan tâm cho căn hộ mẫu dự án Sunshine City. Cô đặc biệt quan tâm với lối thiết kế hiện đại, sang trọng mà vẫn đảm bảo sự ấm cúng cho tổng thể không gian. Á Hậu Huyền My thăm quan phòng khách trong căn hộ mẫu của Sunshine City. Cô ấn tượng với lối thiết kế hiện đại của căn phòng, vừa tạo được không gian thư thái, ấm cúng vừa toát lên nét sang trọng, đẳng cấp.

Thiết bị nội thất cao cấp đến từ các thương hiệu nổi tiếng như cửa chống cháy, chống ồn Porta Doors, cửa kính Eurowindow… cũng giúp Sunshine City “ghi điểm” trong mắt người đẹp. “Đây thực sự là nơi lý tưởng để sống và hưởng thụ”, Huyền My nói. Á Hậu xinh đẹp này cũng tỏ ra thích thú với những chi tiết điểm tô nhấn nhá đầy tính nghệ thuật trong căn hộ cao cấp của Sunshine City. Ngoài việc các gian phòng được bố trí công năng phù hợp, những thiết bị hiện đại, đắt giá, phục vụ tối đa cho nhu cầu sống của cư dân đều góp mặt trong “thế giới riêng tư” rộng rãi, thoáng mát của Sunshine City.

“Tôi cảm thấy rất dễ chịu khi bước vào phòng ngủ vì không gian được thiết kế độc đáo với tông màu dịu nhẹ, mang lại cảm giác thư thái cho người dùng. Sau một ngày làm việc vất vả, nếu được trở về nhà và chìm vào giấc ngủ trong sự tĩnh lặng và dịu êm của căn phòng như thế này thì quả là tuyệt vời”, Huyền My cho biết. Ngoài hai người đẹp Ngọc Duyên và Huyền My, sự kiện ra mắt căn hộ mẫu Sunshine City vừa qua còn có sự góp mặt của nam ca sĩ Lê Hiếu. Giọng hát nhẹ nhàng, lãng mạn của anh tạo nên sức nóng cho buổi lễ. Trước sức hút ngày một lớn của Sunshine City, ngay khi buổi lễ ra mắt còn chưa kết thúc, theo thông tin từ chủ đầu tư, nhiều khách hàng đã đăng ký đặt chỗ mua căn hộ.

