Dân mạng xúi Nhã Phương chia tay Trường Giang, yêu Nhan Phúc Vinh

Những ngày qua, lời thú nhận 30 ngày yêu "chỉ có nút thăng chứ chưa từng xuống nút giáng" của Nam Em với Trường Giang chiếm sóng làng giải trí.



Bên cạnh hai nhân vật chính, mọi sự quan tâm cũng đổ dồn vào Nhã Phương - người được nam danh hài cầu hôn hồi tháng 1 vừa qua. Theo đó, nhiều ý kiến nhận định nữ diễn viên Tuổi thanh xuân là người "đáng thương" nhất trong scandal tình ái lần này của bạn trai. Đáng chú ý, tin đồn Nhã Phương và Trường Giang "đường ai nấy bước" cũng được lan truyền râm ran.

Nghi vấn chia tay càng bị đẩy lên cao bởi những động thái của người trong cuộc. Cặp tình nhân ngôi sao đã "mỗi người mỗi việc" thay vì sánh đôi như trước đây dù tham gia chung sự kiện. Gần đây nhất, Trường Giang lẻ bóng gượng cười trong tiệc sinh nhật ở phía Nam, trong khi Nhã Phương sánh đôi bên người tình tin đồn Nhan Phúc Vinh khi tham dự Cánh Diều Vàng 2017 tại Hà Nội.

Tại sự kiện, mỹ nhân họ Trần gây chú ý khi lần đầu mở lời về ồn ào đời tư. Né tránh nhắc đến scandal tình ái của bạn trai và Nam Em, ngôi sao Quả tim máu cũng bác tin đồn yêu đương với diễn viên họ Nhan.

"Chúng tôi là bạn thân, chơi với nhau rất lâu rồi, cũng phải được 6-7 năm. Mọi người đồn chúng tôi quen nhau, nếu quen nhau thì đã bắt đầu từ 6-7 năm trước rồi chứ bây giờ có phải là muộn quá rồi không? Đồn yêu Nhan Phúc Vinh, cứ có gì đó sai sai", Nhã Phương bảo.

Về phía Nhan Phúc Vinh, anh lại coi tin đồn với bạn diễn họ Trần như một "tai nạn nghề nghiệp". Cho biết Nhã Phương đã gửi lời xin lỗi mình, diễn viên họ Nhan giải thích thêm về mối quan hệ thân thiết bị đồn là tình ái với ngôi sao gốc Tây Nguyên: "Nếu xét trong tất cả các bạn diễn nữ thì Nhã Phương là một trong những người thân thiết với tôi nhất. Hai anh em quen biết 10 năm rồi vì học cùng khóa Sân khấu điện ảnh. Bọn tôi có thể hú một tiếng là đi ăn với nhau".

Nhã Phương và Nhan Phúc Vinh sánh đôi đi ăn vui vẻ cùng nhau đến gần 2 giờ sáng sau khi kết thúc buổi lễ.

Dù đã khẳng định mối quan hệ chỉ dừng ở tình bạn thân thiết nhưng hình ảnh Nhã Phương và Nhan Phúc Vinh sánh đôi đi ăn vui vẻ đến gần 2 giờ sáng sau khi kết thúc buổi lễ đã nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Ngay sau đó trên nhiều diễn đàn, cư dân mạng thỏa sức để trí tưởng tượng của mình bay bổng. Bên cạnh khoảnh khắc nói chuyện cười đùa thân mật, hành động ga lăng cởi áo ngoài đưa Nhã Phương khoác khi trời lạnh trong đêm của chàng "soái ca" lập tức trở thành tâm điểm của rất nhiều bàn luận và dự đoán.

Nhan Phúc Vinh cởi áo khoác đưa Nhã Phương tại sự kiện.

Mặc người trong cuộc phủ nhận tình cảm, người hâm mộ vẫn cảm thấy họ xứng đôi vừa lứa. Minh chứng cho điều này, nhiều người đã đưa nét mặt trái ngược của Nhã Phương khi ở bên hai chàng trai trong mỗi sự kiện ra làm phép so sánh.

Theo đó, nụ cười như bị gượng ép khi nhận được lời cầu hôn của Trường Giang tại sân khấu Mai Vàng và gương mặt rạng rỡ lúc ở bên Nhan Phúc Vinh dưới khán đài Cánh Diều Vàng 2017 của nữ diễn viên Tuổi thanh xuân khiến nhiều người cho rằng "tình bạn còn xán lạn hơn tình yêu".

Nhã Phương cười rạng khi nhận áo khoác từ Nhan Phúc Vinh nhưng lại "đơ toàn tập" lúc Trường Giang cầu hôn.

Rất nhiều người cảm thấy hào hứng trước viễn cảnh Nhã Phương và Nhan Phúc Vinh thành một cặp trong showbiz. Đây là tâm ý của những người yêu mến dành cho nữ diễn viên Những thiên thần áo trắng, bởi sau loạt scandal tình ái của Trường Giang, số người phản đối mỹ nhân họ Trần tiếp tục mối quan hệ yêu đương với "chàng hề xứ Quảng" đã tăng theo cấp số nhân.

Chỉ trích thói trăng hoa của danh hài họ Võ, nhiều người xót xa tội nghiệp cho ngôi sao sinh năm 1990 khi phải chịu nhiều điều tiếng vì những ồn ào tình ái của bạn trai với các mỹ nhân showbiz trong thời gian vừa qua.

Không chỉ so sánh về đời tư, ngoại hình của Trường Giang và Nhan Phúc Vinh cũng bị đưa lên bàn cân. Theo đó, số lượng người ủng hộ Nhã Phương đến với nam nhân họ Nhan cũng nhiều lên gấp bội so với việc ủng hộ Nhã Phương quay lại với danh hài đất Quảng. Sánh bước cạnh nữ diễn viên Tuổi thanh xuân, chàng diễn viên kiêm siêu mẫu tỏ ra xứng đôi hơn hẳn so với người cũ về ngoại hình cũng như thiện cảm từ người hâm mộ.

Bên cạnh vẻ bề ngoài điển trai và tính cách điềm đạm, Nhan Phúc Vinh cũng để lại ấn tượng tốt về một mẫu nghệ sĩ ít ồn ào, tài năng và tương đối thành công. Vì lẽ đó khi đặt Phương - Vinh cạnh nhau, nhiều khán giả càng thêm kỳ vọng họ trở thành một cặp đôi đẹp của làng giải trí.

Nhã Phương được ủng hộ chia tay Trường Giang, yêu Nhan Phúc Vinh.

Trước đó, tin đồn Nhã Phương chia tay Trường Giang , hẹn hò Nhan Phúc Vinh lan truyền mạnh vào tháng 2 vừa qua. Ồn ào bắt đầu từ một nguồn tin cho biết nam danh hài và bạn gái diễn viên đã chia tay từ lâu, và rằng mỹ nhân họ Trần đã có mối quan hệ mới với diễn viên họ Nhan.

Để minh chứng lời khẳng định trên, nguồn tin lập luận rằng ngay trong buổi tối Trường Giang cầu hôn Nhã Phương , Nhan Phúc Vinh ngồi đằng sau nữ diễn viên và bày tỏ sự không bằng lòng.

Nhan Phúc Vinh ngó lơ khi Trường Giang cầu hôn Nhã Phương.

Nhiều fan tinh ý nhận ra Nhã Phương và Nhan Phúc Vinh tương tác với nhau rất thường xuyên. Đáng chú ý, Nhã Phương bị bắt gặp không đeo nhẫn cầu hôn và bất cứ khi nào được hỏi về màn cầu hôn, nữ diễn viên không đưa ra bất cứ bình luận gì.

Nhã Phương và Nhan Phúc Vinh khi diễn xuất.

Trước điều ra tiếng vào, quản lý của Nhã Phương đã đưa ra phát ngôn chính thức. "Không hề có chuyện Nhã Phương đang hẹn hò hay tìm hiểu Nhan Phúc Vinh. Cuối năm 2017, cả hai vừa quay chung một bộ phim truyền hình, có lẽ do phim sắp lên sóng nên mới xuất hiện nhiều hình ảnh chung của nam nữ chính khiến nhiều người hiểu lầm. Ngoài đời, Nhã Phương chỉ xem Vinh như bạn bè, đồng nghiệp thân thiết, hoàn toàn không yêu đương gì cả”, người này khẳng định.