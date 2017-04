Dàn học trò của Phạm Hương gây chú ý nhất sau The Face

Năm 2016, Nguyễn Thị Thành tham gia cuộc thi The Face. Sau khi chọn về đội Phạm Hương, cô sớm bị loại khỏi cuộc thi. Sau The Face 2016, cô liên tiếp góp mặt tại cuộc thi nhan sắc: Hoa hậu Việt Nam 2016, Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017 và Hoa hậu Môi trường Quốc tế 2017 (Miss Eco International 2017). Ảnh: Miss Eco International 2017 Điều đáng nói, ở mỗi cuộc thi nhan sắc, cô học trò của Phạm Hương đều gây ồn ào. Cụ thể, Nguyễn Thị Thành thi Hoa hậu Việt Nam 2016 và nhanh chóng bị loại vì làm răng thẩm mỹ và ngụy tạo hồ sơ lừa dối ban tổ chức. Ở cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017, cô bị tước danh hiệu Á khôi 1 vì lùm xùm trước đó. Ảnh: Miss Eco International 2017 Gần đây, Nguyễn Thị Thành thi chui Hoa hậu Môi trường Quốc tế 2017. Giữa ồn ào, mới nhất, người đẹp gốc Bắc Ninh lọt top 10 phần thi tài năng. Nói về trường hợp của Nguyễn Thị Thành, Hoa hậu Phạm Hương cho rằng cô học trò chỉ đang sống hết mình với đam mê, tuổi trẻ: Ảnh: NVCC Khánh Ngân cũng là học trò của Phạm Hương tại The Face 2016. Được huấn luyện viên chọn vào chung kết The Face 2016, Khánh Ngân giành danh hiệu á quân. Trước khi cuộc thi còn chưa kết thúc, cô vốn đã nhận được những hợp đồng đại diện hình ảnh trị giá hàng tỷ đồng nhờ gương mặt đẹp, thân hình thon gọn và làn da trắng. Ảnh: FBNV Sau cuộc thi The Face 2016, Khánh Ngân vẫn là gương mặt được nhiều nhãn hàng “săn đón”. Gần đây, cô học trò nhỏ của Phạm Hương còn đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017. Đây được xem là một bước ngoặt của á quân The Face 2016. Ảnh: FBNV Hiện tại, Hoa khôi Khánh Ngân đang chuẩn bị tham gia cuộc thi Hoa hậu du lịch thế giới – Miss Tourism World 2017 vào thời gian tới. Được biết, sau đêm Khánh Ngân đăng quang, Phạm Hương không quên gửi lời chúc mừng đến học trò. Hiện tại, cả hai vẫn giữ mối quan hệ thân thiết. Ảnh: FBNV An Nguy từng không ít lần khiến huấn luyện viên Phạm Hương đau đầu bởi sự nhí nhảnh và cứng đầu của mình tại The Face 2016. Sau khi rời cuộc thi, cô trở lại công việc trước đó của mình là làm vlog. Đáng chú ý, An Nguy được mời đóng nữ chính cùng Trấn Thành trong phim “Chờ em đến ngày mai”. Ảnh: Zing Với lần chạm ngõ phim ảnh, An Nguy được đánh giá diễn khá tròn vai. Cụ thể, trong “Chờ em đến ngày mai”, vlogger đình đám vào vai Ly Cún mộng mơ, lãng mạn, tốt tính và ngây thơ. Bằng việc thể hiện tốt những biểu cảm của cơ mặt, An Nguy lột tả thành công sự hồn nhiên, lí lắc, hóm hỉnh của nhân vật này. Ảnh: Thegioidienanh

