Đàm Vĩnh Hưng khoe núi hàng hiệu nhiều khủng khiếp

Mới đây, trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng than vãn về bệnh nghiện mua sắm khó bỏ của mình. Vì thói quen đi đâu cũng mua sắm đồ nên ông hoàng nhạc Việt hiện có một núi đồ trang phục, phụ kiện. Mr Đàm than vãn: “Rảnh một chút là mua sắm, để rồi giờ đây phải soạn ra cho bớt. Tui mệt rồi! 3 tiếng mà vẫn chưa xong một khu, trong khi còn 19 khu vực!”. Nam ca sĩ cảm thấy mình như đang trong vị trí của Lọ Lem, không được đi dự hội mà phải ở nhà lựa đồ đạc và xếp lại ngay ngắn. Đi kèm dòng tâm sự than mệt khi phải dọn đồ, Đàm Vĩnh Hưng đăng tải hình ảnh tủ đồ khủng của mình. Nam ca sĩ tiết lộ hiện tại, anh sở hữu 726 đôi giày hàng hiệu và gần 500 chiếc khăn. Đàm Vĩnh Hưng còn bày tỏ anh chính thức đầu hàng căn bệnh nghiện mua sắm của mình và tựa hứa sẽ từ bỏ thói quen này. “Tôi xin hứa là sẽ không mang cả thế giới về nhà nữa”, ông hoàng nhạc Việt viết trên trang cá nhân. Hình ảnh tủ đồ nước hoa của Đàm Vĩnh Hưng khiến fans trầm trồ, ngưỡng mộ. Mr Đàm vốn là sao Việt luôn mạnh tay chi tiền mua sắm trang phục, phụ kiện. Người hâm mộ thích thú trước lời than vãn của Đàm Vĩnh Hưng về thói quen mua sắm của mình. Xem clip “Đàm Vĩnh Hưng biểu diễn ca khúc “Hai mùa Noel”. Nguồn: Youtube

