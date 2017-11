Đàm Vĩnh Hưng ôm cúp tự chế, ngập hoa fan tặng ngày trở về

Trở về từ London sau lễ trao giải MTV EMA 2017, Đàm Vĩnh Hưng được fan chào đón nồng nhiệt khi xuất hiện tại sân bay. Trượt giải Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc nhất tại MTV EMA 2017, Đàm Vĩnh Hưng được fan "bù đắp" khi tặng anh chiếc cúp tự chế, thay cho sự ghi nhận anh mới chính là người chiến thắng giải này trong lòng người hâm mộ quê nhà. Trước tình cảm nồng nhiệt của fan, giọng ca "Say tình" không giấu được niềm hạnh phúc. Trước đó, tối ngày 12/11, Đàm Vĩnh Hưng có mặt ở London, Anh để tham gia lễ trao giải âm nhạc MTV EMA 2017. Tuy nhiên, vào phút chót nam ca sĩ không được xuất hiện trên thảm đỏ MTV EMA 2017 vì có sự cố. Ngoài ra, Đàm Vĩnh Hưng còn trượt giải Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc nhất, dù trước đó, anh luôn dẫn đầu lượng bình chọn và "chắc trong tay" giải thưởng này. Lý do Đàm Vĩnh Hưng trượt giải do MTV Việt Nam nhầm lẫn thời gian đóng bình chọn. Nam ca sĩ được thông báo thời gian kết thúc bình chọn là ngày 6/11, tuy nhiên thực tế ngày 11/11 việc bình chọn mới kết thúc. Sau sự việc đáng tiếc này, quản lý của Đàm Vĩnh Hưng đã lên tiếng tố MTV Việt Nam vô trách nhiệm, "đem con bỏ chợ như một trò đùa". Đại diện của Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ, không chỉ lấp lửng việc thông báo Đàm Vĩnh Hưng dẫn đầu sau khi đóng cổng bình chọn khiến nam ca sĩ rơi tình cảnh dở khóc dở cười, các thành viên trong ê-kíp của MTV Việt Nam còn liên tục "mất tích bí ấn" khi nam ca sĩ sang London tham dự lễ trao giải. Thất bại tại MTV EMA 2017 nhưng đổi lại Đàm Vĩnh Hưng nhận được tình cảm, sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ trong nước. Không có cúp tự chế như fan tại Sài Gòn, fan Hà Nội đã đón Đàm Vĩnh Hưng với ngập hoa trên tay. Được biết, nam ca sĩ kín lịch làm việc từ Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An đến Đà Nẵng.

