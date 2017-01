Đàm Vĩnh Hưng "đá xoáy" chiều cao Cường Đô la trong MV mới

Ông hoàng nhạc Việt Đàm Vĩnh Hưng vừa tung ca khúc mới Vì Anh Là Soái Ca ngay lập tức tạo nên cơn sốt vì phong cách nhạc vui nhộn, mới lạ và cá tính. Đây là một sáng tác mới của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận viết theo đơn đặt hàng của Mr. Đàm. Anh cho biết khi đọc yêu cầu về một ca khúc mới, anh nghĩ rằng phải phát triển hướng giai điệu cho thật mới, lạ tai với khán giả của ông hoàng nhạc Việt. Vì thế anh đã chọn phong cách nhạc Tropical đang thịnh hành trên thế giới. Ban đầu nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận khá vất vả khi thuyết phục Mr.Đàm thử sức ở một thể loại nhạc khác hẳn với phong cách âm nhạc từ trước đến giờ. Do mỗi thể loại nhạc có nét đặc trưng, cách thể hiện khác nhau nên khi thu âm Đàm Vĩnh Hưng vẫn giữ cách hát cũ. Để thuyết phục ông hoàng nhạc Việt, nhạc sĩ phải “dụ” anh thu âm hai bản, sau khi hòa âm nếu thích bản nào thì chọn bản đó. Kết quả là Đàm Vĩnh Hưng đã chọn bản phối với chất nhạc hiện đại. Phong cách trẻ trung của ca khúc tạo sự hứng thú cho Mr. Đàm xây dựng một diện mạo mới so với chính mình. Vì thế anh quyết định đầu tư thực hiện MV bạc tỷ với phần ghi hình gây náo loạn phố đi bộ Nguyễn Huệ cách đây ít ngày với dàn khách mời “khủng” Cường Đô La, Hồ Ngọc Hà, Bình Minh, Xuân Lan... và hàng chục trai đẹp sáu múi. MV này dự định ra mắt ngày 15/1/2017. Đặc biệt trong sản phẩm lần này chính là ngoài việc đảm nhận phần âm nhạc thì Nguyễn Hồng Thuận chính là người hát bè cho toàn bộ ca khúc luôn. Vì anh không an tâm khi giao đứa con tâm huyết của mình cho người khác. Ông hoàng nhạc ballad đã o ế từng câu bè sao cho tôn chất giọng của Đàm Vĩnh Hưng lên tốt hơn và vẫn giữ được chất Tropical. Điều này thể hiện sự yêu mến Nguyễn Hồng Thuận dành cho người anh Đàm Vĩnh Hưng của mình. Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận là bạn bè thân với nhiều nghệ sĩ, trong đó có ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, diễn viên Bình Minh, doanh nhân Quốc Cường (Cường Đô La). Vì thế khi viết ca khúc về chủ đề soái ca anh đã đưa những nhân vật này vào ca từ “Không Siêu Nhân Siêu Anh Hùng/ Không to cao như Bình Minh/ Không dollar hay sáu múi/ Nhưng chẳng thua một ai/ Vì mỗi ngày dần trôi/ Anh mang đến cho đời/ Niềm vui cuộc sống cùng tiếng khóc cười”. Bởi vì nhắc đến độ chất, chịu chơi thì ai cũng biết Cường Đô La, còn chuẩn cao to, đẹp trai thì người mẫu Bình Minh xứng đáng là hình ảnh đại diện. Cũng vì mọi người đều là bạn thân nên Nguyễn Hồng Thuận không ngại bị giận dỗi, trách móc khi đưa họ vào ca khúc này. Thậm chí khi Đàm Vĩnh Hưng quay MV của Vì Anh Là Soái Ca, Cường Đô La sẵn sàng góp mặt để ủng hộ.

