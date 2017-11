Đám cưới Song Hye Kyo - Song Joong Ki: Lễ đường đơn sơ, phủ kín

Theo báo HKChannel, những công tác cuối cùng chuẩn bị cho đám cưới Song Joong Ki - Song Hye Kyo đang được hoàn tất. Có mặt bên ngoài khách sạn Shilla, nơi tổ chức hôn lễ không được trang trí cầu kỳ. Thậm chí, theo đánh giá của hãng tin Phượng Hoàng, không gian cưới đơn giản ngoài dự đoán. Chiều cùng ngày, khách sạn đã phủ tấm bạt màu trắng để đảm bảo tránh tối đa việc bị tác nghiệp từ trên cao. Nguồn tin từ HKChannel cho hay nhiều khả năng đây sẽ là lễ cưới cực bảo mật. Hôn lễ cặp sao Hậu duệ mặt trời tổ chức tại tầng 1 Yeong Bin Gwan của khách sạn Shilla. Cặp đôi đã thuê địa điểm này với giá 80.000 USD. Theo tờ Phượng Hoàng, nơi đây là địa điểm tổ chức lễ cưới lý tưởng của nhiều ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc. Một số nhân viên khách sạn đang lắp gỗ vào lễ đường. Riêng khu vực ngoài trời có thể chứa 400 khách mời. Phía bên trong sảnh đường tổ chức hôn lễ chưa được hoàn thiện. Yeong Bin Gwan là khu phức hợp với ba viện kiện trúc cổ Hàn Quốc. Đây từng là điểm đón tiếp các quan khách quốc tế của chính phủ. Riêng khu vực bên ngoài có thể đón được 400 khách mời. Chiều 30/10, khoảng 300 chiếc ghế đã được chuyển đến khách sạn Shilla. "Công tác đảm bảo an ninh được đẩy lên cao, từ chiều nay việc di chuyển vào khách sạn đã bị thắt chặt", Ifeng đưa tin. Ảnh chụp bên trong sảnh cưới. Cặp đôi Hậu duệ mặt trời chọn không gian nhỏ nhất của khách sạn với sức chứa 240 người. Dù là khách sạn có tiếng về đảm bảo an ninh, sự riêng tư theo yêu cầu khách mời nhưng với những sự kiện gây chú ý dư luận, nhiều ý kiến đặt câu hỏi về khả năng xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Trả lời phỏng vấn, quản lý khách sạn Shilla thừa nhận họ lo lắng về vấn đề an ninh trong lễ cưới. Trong chiều 30/10, hình ảnh thiệp cưới Song Hye Kyo - Song Joong Ki được đăng tải. Mặt ngoại thiệp được in tên viết tắt của hai người. Phía trong là những dòng viết tình cảm với lời nhắn nhủ "cuối cùng cũng đợi để được gặp người". Song Joong Ki và Song Hye Kyo tuyên bố kết hôn vào hôm 5/7. Lúc này, cặp đôi thừa nhận đã nghĩ về kế hoạch tổ chức hôn lễ từ đầu năm 2016. Nhưng họ không công bố sớm vì muốn có không gian riêng tư. Trong lễ cưới diễn ra vào chiều 31/10, Yoo Ah In, Lee Kwang Soo và Park Bo Gum được xác định sẽ đảm nhận vai trò hát chính mừng cô dâu - chú rể.

