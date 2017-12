Daisy Ridley: Từ vô danh thành ngôi sao thương hiệu tỷ USD

Trước khi nhân vật Rey xuất hiện trong phần 7 Star Wars (2015), chẳng ai biết Daisy Ridley là ai. Từ diễn viên vô danh, cô gái 25 tuổi một bước vươn lên hàng siêu sao, với sự nghiệp thăng hoa nhanh chóng mà bất kỳ cô đào nào ở Hollywood cũng phải ganh tỵ.

Xuất thân bình thường, Rey vốn chẳng là ai trong cuộc chiến giữa thiên hà nhưng cô lại là người được chọn bởi Thần Lực, để trở thành vị Jedi quyền năng. Daisy Ridley cũng như vậy. Cô cũng chính là người được chọn, để trở thành người kế vị Carrie Fisher trở thành nữ anh hùng biểu tượng của loạt phim huyền thoại Star Wars.

Tên tuổi và sự nghiệp của cô đào 25 tuổi Daisy Ridley gắn với thương hiệu Star Wars. Ảnh: Vanity Fair .

Bộ phim điện ảnh đầu tiên và “một bước lên mây”

Năm 2015 năm đánh dấu cột mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Daisy Ridley khi cô được góp mặt trong Star Wars: The Force Awakens. Bộ phim của đạo diễn J.J. Abrams đã đưa Ridley từ một nữ diễn viên vô danh vụt sáng thành ngôi sao Hollywood.

Sau 5 lần thử vai trong 7 tháng, Daisy Ridley có được vai diễn thay đổi hoàn toàn số phận và sự nghiệp của cô.

May mắn lọt vào mắt xanh của đạo diễn J.J. Abrams sau 5 vòng thử vai trong 7 tháng, Ridley chính thức trở thành nữ chính của bom tấn tỷ USD mà cả thế giới mong đợi. Lúc hình ảnh của cô nàng “lạ hoắc” cùng một nhân vật hoàn toàn mới xuất hiện trên poster phim, nhà sản xuất Star Wars đã nhận ra đây là canh bạc vô cùng mạo hiểm của họ.

Nhưng sau thành công của bộ phim với 2 tỷ USD doanh thu, Daisy Ridley chính là người hưởng lợi nhiều nhất. Vì ít ai biết, Rey là vai diễn điện ảnh đầu tiên của nữ diễn viên 25 tuổi.

Trước đó, Ridley gần như là nữ diễn viên vô danh ở xứ sở sương mù. Cô từng tham gia một số chương trình truyền hình ở Anh, đóng clip ca nhạc và góp mặt trong một số phim ngắn.

Rey là nhân vật mới toanh trong lịch sử 40 năm của Star Wars. Ảnh: Disney.

Cô cũng đã có vai diễn nhỏ trong bộ phim hài The Inbetweeners 2, tuy nhiên phần diễn xuất ít ỏi của cô lại bị cắt hoàn toàn ở bản ra rạp. Thế nên, với khán giả đại chúng đặc biệt là công chúng Mỹ, Daisy Ridley là cái tên hoàn toàn xa lạ, thậm chí chẳng có một chút thông tin nào trên trang IMDb hoặc các thư viện điện ảnh trực tuyến.

Sau nhiều năm chờ đợi, khán giả háo hức kéo đến rạp để gặp lại những nhân vật biểu tượng của loạt phim Star Wars lừng danh như Han Solo (Harrison Ford), công chúa Leia (Carrie Fisher) và Luke Skywalker (Mark Hamill),… Nhưng sau đó, có lẽ không ít người bước ra khỏi rạp và giữ lại ấn tượng khó phai với nhân vật Rey, không quên tìm kiếm trên mạng xem cô nàng đóng vai chính này là ai.

Sau nhiều năm khán giả chỉ nhớ đến công chúa Leia trong loạt phim hơn 40 năm của Star Wars, ngày nay chúng ta đã có người kế vị là Rey. Cô gái trẻ bị bỏ lại trên hành tinh khắc nghiệt như Jakku, mót linh kiện từ xác tàu cũ sống qua ngày.

Ở tạo hình đơn giản, thể hiện được tinh thần chiến binh, Rey không sa vào lối mòn của những nhân vật nữ thường thấy ở các phim siêu anh hùng. Rey còn có vai trò quan trọng nhất trong phim với khả năng sử dụng Thần Lực.

"Tôi không biết vì sao mình lại có mặt ở phim trường Star Wars". “Luôn có suy nghĩ đeo bám trong đầu từ những ngày đầu tiên tôi bước vào phim trường Star Wars là không biết mình đang làm gì và tại sao mình lại có mặt ở đây”, Ridley chia sẻ trên tờ Telegraph vào năm 2015.

Khi gặp người máy BB-8 cùng kẻ đào tẩu khỏi đội quân Stormtrooper – Finn (John Boyega thủ vai), Rey bị cuốn vào một cuộc chiến chống lại lực lượng độc tài vũ trụ là Tổ chức Thứ Nhất. Cùng với Thần Lực được đánh thức bên trong, Rey đồng hành cùng quân Kháng chiến đối phó Tổ chức Thứ Nhất, mang thanh gươm ánh sáng trở về với Jedi huyền thoại Luke Skywalker và thuyết phục ông trở lại giúp quân Kháng chiến.

Và trong phần 8 của loạt phim với bom tấn Star Wars: The Last Jedi mới đây, Daisy Ridley với hình ảnh nữ chiến binh Rey quả cảm, cương quyết và đầy sức mạnh tiếp tục tạo được ấn tượng tốt cho khán giả.

Hành trình đi học để làm một Jedi thật thụ, sự chọn lựa giữa hai phe Ánh sáng và Bóng tối, sự quyết liệt trên con đường chính nghĩa của Rey thật sự thuyết phục được người xem. Với vai diễn khó như Rey, không ai nghĩ một nữ diễn viên non nớt, mới bước chân vào điện ảnh lại có thể hoàn thành xuất sắc như vậy.

Từ bóng tối bước ra ánh sáng, trở thành tâm điểm thế giới

Sau 2 năm tò mò không biết nhân vật Rey của Star Wars: The Force Awakens là con của ai, có gia thế gì, khán giả không khỏi sốc khi biết được câu trả lời trong Star Wars: The Last Jedi.

Thực tế cha mẹ của Rey chỉ là cặp vợ chồng chuyên bán đồ phế thải, sẵn sàng bán con mình để lấy tiền uống rượu. Thậm chí, nơi cô sinh ra cũng là một hành tinh chẳng đáng nhắc đến.

Rey chẳng là ai giữa thiên hà rộng lớn trước khi bước vào cuộc chiến giữa hai phe thiện ác. Daisy Ridley cũng như vậy, cô chẳng là ai cả trước khi xuất hiện và trở thành tâm điểm của hai phần Star Wars.

Như lời Ridley nhận xét: “Rey không phải là siêu anh hùng. Cô ấy chỉ là cô gái bình thường bị đẩy vào hoàn cảnh đặc biệt”. Đó cũng như lời Daisy tự nói về chính mình bởi vốn dĩ cô không phải tài năng xuất chúng, chỉ là được đẩy vào một bộ phim và cứ thế tỏa sáng.

"Sau Star Wars, Daisy Ridley sẽ trở thành tâm điểm của cả thế giới". Nam diễn viên kỳ cựu thủ vai Han Solo, Harrison Ford từng khẳng định rằng: “Daisy Ridley là phát hiện đáng kinh ngạc dù trước đó cô không được biết đến nhiều. Tôi tin rằng sau bộ phim này, cô ấy sẽ trở thành tâm điểm của cả thế giới”.

Và sự thật đã diễn ra đúng như vậy. Nữ diễn viên người Anh được cả thế giới nhắc đến, bàn tán, bình luận, được các tạp chí điện ảnh danh giá săn đón, được bình chọn là một trong những nhân vật truyền cảm hứng của năm.

Hình ảnh củad Daisy Ridley đã phủ khắp các tạp chí hàng đầu thế giới như Variety, Hollywood Reporter, Elle, Glamour, Vogue,… Cô trở thành hình mẫu cho những cô gái bình thường, dám ước mơ lớn để khi có cơ hội chạm tay đến thì sẽ không bao giờ để vụt mất.

Hình ảnh diễn viên không tên tuổi tự tin ngồi ngay vị trí trung tâm, giữa hai diễn viên gạo cội Harrison Ford và Carrie Fisher trong buổi họp bàn kịch bản cho một trong những thương hiệu điện ảnh thành công nhất mọi thời đại, thật sự đã truyền cảm hứng cho nhiều người bởi giấc mơ đối với Daisy Ridley là có thật.

Một vẻ đẹp không uỷ mị, ướt át

Để chứng tỏ bản thân nổi tiếng không chỉ nhờ may mắn, Daisy Ridley thể hiện được điều mà không phải một diễn viên trẻ tuổi nào cũng làm được ở các bộ phim bom tấn đó chính là bản lĩnh.

Đứng giữa rừng sao, thậm chí cũng không ai biết cô là ai nhưng Ridley vẫn làm chủ được vai diễn của mình và nhân vật Rey để lại ấn tượng cho khán giả.

Từ vẻ đẹp khỏe khoắn, mạnh mẽ cho đến kỹ năng diễn xuất, Ridley đều đem đến cảm giác chắc chắn và yên tâm, không hề có sự kém cạnh hay yếu thế so với các bạn diễn khác.

Cô có nét diễn riêng của mình, mềm mỏng, gai góc, mạnh mẽ nhưng cũng đầy nữ tính. Ridley đem đến hình ảnh dung hòa giữa sự gai góc như Furiosa của Charlize Theron (Mad Max: Fury Road) và nét gợi cảm như Black Widow của Scarlett Johansson (Avengers).